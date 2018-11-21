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09:10 (мск), источник: dostup1.ru

ХК «Трактор» заявил о беспрецедентном количестве травм у хоккеистов

Команда ждет возвращения восьми (!) лидеров.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 20 ноября, «черно-белые» начали пятиматчевую домашнюю серию с поражения казанскому «Ак Барсу» — руководство клуба связывает неудачу с отсутствием игроков-лидеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Претензий к ребятам по самоотдаче, по старанию нет. Но все-таки нам очень не хватает выбывших из строя лидеров. Беспрецедентное на сегодняшний день количество травм — у восьми ведущих хоккеистов. Из “Челмета” много своей молодежи ставим в заявку, для ребят это шанс заиграть в КХЛ», — отмечает генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 13, 22.11.2018, 17:00
Трактор
-Нефтехимик-

Так, по его словам, в ближайшее время должны выйти Василий Демченко, Пол Щехура и Йонас Энлунд. К выездной серии к команде присоединится Евгений Рясенский. После декабрьской Европаузы вернутся в строй Александр Шинин и Александр Бергстрем. Ближе к Новому году — Артем Пеньковский, еще чуть позже — Рихард Гюнге.

«А сейчас команде необходимо терпеть и сражаться. Всех же истинных болельщиков просим поддержать ребят в это непростое для нас время», — добавил Губарев.

Следующий матч «черно-белые» проведут в четверг, 22 ноября, против «Нефтехимика» из Нижнекамска.

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