ХК «Трактор» заявил о беспрецедентном количестве травм у хоккеистов
Команда ждет возвращения восьми (!) лидеров.
Команда ждет возвращения восьми (!) лидеров.
Во вторник, 20 ноября, «черно-белые» начали пятиматчевую домашнюю серию с поражения казанскому «Ак Барсу» — руководство клуба связывает неудачу с отсутствием
«Претензий к ребятам по самоотдаче, по старанию нет. Но
Так, по его словам, в ближайшее время должны выйти Василий Демченко, Пол Щехура и Йонас Энлунд. К выездной серии к команде присоединится Евгений Рясенский. После декабрьской Европаузы вернутся в строй Александр Шинин и Александр Бергстрем. Ближе к Новому году — Артем Пеньковский, еще чуть позже — Рихард Гюнге.
«А сейчас команде необходимо терпеть и сражаться. Всех же истинных болельщиков просим поддержать ребят в это непростое для нас время», — добавил Губарев.
Следующий матч «черно-белые» проведут в четверг, 22 ноября, против «Нефтехимика» из Нижнекамска.