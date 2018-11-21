Интриги дня КХЛ: «Авангард» проиграет в Хельсинки, «Сочи» не остановит ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

«Амур» — «Спартак»

Интрига: красно-белые продолжают поездку по Дальнему Востоку. В понедельник они разобрались с «Адмиралом», а сегодня им предстоит попробовать сделать то же самое с командой из Хабаровска.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 21.11.2018, 12:00 Амур 0 Спартак 0

Дела у неё сейчас далеки от идеала. Она проиграла шесть из семи последних матчей. Небольшой прогресс у «тигров» наметился в последних двух встречах, в которых они набрали по одному очку за поражения по буллитам. Особенно показательным в этом отношении оказался домашний матч с минским «Динамо», в котором подопечные Борщевского упустили победу за 10 секунд до окончания третьего периода. Видно, что команда не сдаётся и изголодалась по победам. Получится ли добыть викторию в игре со «Спартаком»?

Отвечаем: вряд ли. «Спартак» в последнее время находится в неплохих физических кондициях. Можно, конечно, говорить, что «Автомобилист» приехал к нему в гости, шокированный разгромом в Питере, а с «Адмиралом» красно-белые помучились. Но не будем забывать, что в первом случае подопечные Уланова обыграли абсолютного лидера КХЛ, а во втором — увезли победу из Владивостока, претерпев до этого длинный перелёт. Так что фаворитом в этой встрече будет «Спартак».

Прогноз: победа «Спартака» в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 21.11.2018, 14:30 Куньлунь - Динамо Мн -

«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Минск)

Интрига: очень странный календарь в последнее время у китайских «драконов». В то время как другие команды КХЛ вовсю играют, подопечные ЮссиТаполы получили целую неделю отдыха после победного матча с «Сибирью». Недельный цикл — это мечта большинства российских футбольных тренеров, но в хоккее всё обстоит несколько иначе из-за того, что здесь игры проводятся чаще, и команды при таком графике выбиваются из ритма. Так что эта неделя отдыха может сыграть с «Куньлунем» злую шутку. А вот динамовцы недавно буквально вырвали у «тигров» победу в Хабаровске. Значит, коллектив Андрея Сидоренко находится на психологическом подъёме. И сегодня он должен выиграть.

Прогноз: не выбитое из игрового ритма «Динамо» переиграет «Куньлунь». Вполне вероятно, что это может случиться за пределами основного времени.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 21.11.2018, 19:30 ЦСКА - Сочи -

ЦСКА — «Сочи»

Интрига: как ни парадоксально бы это выглядело, но практически никакой интриги в этой игре нет. «Армейский» танк напролом идёт вперёд, сминая всех на своём пути. Красно-синие выиграли 10 матчей подряд, и сейчас именно они являются самой грозной силой в лиге. Сочинцы, конечно, тоже хороши: в последних играх они дважды вынесли «Северсталь», но, при всём уважении к череповчанам, на данный момент это вряд ли можно назвать великим достижением. Поэтому здесь мы прогнозируем уверенную победу команды Игоря Никитина.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время с преимуществом в 2−3 шайбы.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 21.11.2018, 19:30 Йокерит - Авангард -

«Йокерит» — «Авангард»

Интрига: потенциально эта встреча — центральная в сегодняшнем игровом дне. В последних встречах команду из столицы Финляндии преследует забавная закономерность — она неизменно забрасывает по четыре шайбы. И если над «Северсталью» «шуты» одержали две сухие победы, то в игре с «Локомотивом» им пришлось попотеть. «Авангард» тоже, впрочем, хорош. «Ястребы» оправились от той трёпки, которую им задало «Динамо», и выдали классный матч в Нижнем Новгороде, победив там местное «Торпедо» со счётом 4:2. Неплохо дебютировал в их составе шведский форвард Виктор Стольберг. В трёх матчах он отметился голом и результативной передачей, так что, финнам от него определённо стоит ждать опасности.

Прогноз: в матче этих равных команд выиграют хозяева, им помогут свои болельщики.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 21.11.2018, 20:30 Динамо Р - Витязь -

«Динамо» (Рига) — «Витязь»

Интрига: подольчане откровенно неудачно провели домашнюю серию и отправились в Ригу с тяжёлыми думами на сердце. Команда много пропускает, что признаёт и её главный тренер Валерий Белов. Да, у «Витязя» есть хорошие лидеры, но они не могут вытаскивать на себе каждый матч. Им нужна подмога, которой они зачастую не получают. А тут ещё в соперники досталось крепкое рижское «Динамо» с рвущими в клочья оборонительные порядки других команд Линусом Виделлем и Мэтью Майоне. Подмосковному коллективу в столице Латвии придётся очень непросто.

Прогноз: ставим на победу хозяев в основное время.