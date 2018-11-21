Интриги дня КХЛ: «Авангард» проиграет в Хельсинки, «Сочи» не остановит ЦСКА
А «Спартак» возьмёт два очка в Хабаровске.
А «Спартак» возьмёт два очка в Хабаровске.
«Амур» — «Спартак»
Интрига:
Дела у неё сейчас далеки от идеала. Она проиграла шесть из семи последних матчей. Небольшой прогресс у «тигров» наметился в последних двух встречах, в которых они набрали по одному очку за поражения по буллитам. Особенно показательным в этом отношении оказался домашний матч с минским «Динамо», в котором подопечные Борщевского упустили победу за 10 секунд до окончания третьего периода. Видно, что команда не сдаётся и изголодалась по победам. Получится ли добыть викторию в игре со «Спартаком»?
Отвечаем: вряд ли. «Спартак» в последнее время находится в неплохих физических кондициях. Можно, конечно, говорить, что «Автомобилист» приехал к нему в гости, шокированный разгромом в Питере, а с «Адмиралом»
Прогноз: победа «Спартака» в основное время.
«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Минск)
Интрига: очень странный календарь в последнее время у китайских «драконов». В то время как другие команды КХЛ вовсю играют, подопечные ЮссиТаполы получили целую неделю отдыха после победного матча с «Сибирью». Недельный цикл — это мечта большинства российских футбольных тренеров, но в хоккее всё обстоит несколько иначе
Прогноз: не выбитое из игрового ритма «Динамо» переиграет «Куньлунь». Вполне вероятно, что это может случиться за пределами основного времени.
ЦСКА — «Сочи»
Интрига: как ни парадоксально бы это выглядело, но практически никакой интриги в этой игре нет. «Армейский» танк напролом идёт вперёд, сминая всех на своём пути.
Прогноз: победа ЦСКА в основное время с преимуществом в 2−3 шайбы.
«Йокерит» — «Авангард»
Интрига: потенциально эта встреча — центральная в сегодняшнем игровом дне. В последних встречах команду из столицы Финляндии преследует забавная закономерность — она неизменно забрасывает по четыре шайбы. И если над «Северсталью» «шуты» одержали две сухие победы, то в игре с «Локомотивом» им пришлось попотеть. «Авангард» тоже, впрочем, хорош. «Ястребы» оправились от той трёпки, которую им задало «Динамо», и выдали классный матч в Нижнем Новгороде, победив там местное «Торпедо» со счётом 4:2. Неплохо дебютировал в их составе шведский форвард Виктор Стольберг. В трёх матчах он отметился голом и результативной передачей, так что, финнам от него определённо стоит ждать опасности.
Прогноз: в матче этих равных команд выиграют хозяева, им помогут свои болельщики.
«Динамо» (Рига) — «Витязь»
Интрига: подольчане откровенно неудачно провели домашнюю серию и отправились в Ригу с тяжёлыми думами на сердце. Команда много пропускает, что признаёт и её главный тренер Валерий Белов. Да, у «Витязя» есть хорошие лидеры, но они не могут вытаскивать на себе каждый матч. Им нужна подмога, которой они зачастую не получают. А тут ещё в соперники досталось крепкое рижское «Динамо» с рвущими в клочья оборонительные порядки других команд Линусом Виделлем и Мэтью Майоне. Подмосковному коллективу в столице Латвии придётся очень непросто.
Прогноз: ставим на победу хозяев в основное время.
Роман Тузов