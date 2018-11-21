«У нас все ребята — одна команда». Игрок «Барыса» прокомментировал последние неудачи и назвал победный вариант в КХЛ

27-летний форвард в обновленном составе «Барыса» выходит на лед вместе с Дастином Бойдом и Романом Старченко. В 25 встречах фланговый хоккеист набрал всего три очка (2+1), но от него ждут не голов и передач, а цепкой игры в чужой зоне. Акользин знает, как надо выигрывать матчи в КХЛ.

— Павел, команда в последних играх сыграла неудачно. Какие мысли есть по этому поводу?

— Мысли разные, конечно. Я думаю, как не раз говорили ранее, у нас много травмированных. А новые ребята, они мало играли и редко выходили на лед. В принципе, я не считаю, что мы в чистую проиграли эти игры. Все ребята бились до конца. Старались и хотели победить, но, к сожалению, такой результат. Я думаю, что с каждой игрой мы будем становиться только сильнее, как говорит Андрей Владимирович (Скабелка — прим. Vesti.kz).

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 19:30 Йокерит - Барыс -

— По игре в первом звене. Все-таки, это дополнительная ответственность, ведь все ждут позитивного результата в атаке. Поделитесь собственными ощущениями.

— Я бы не сказал, что у нас есть первое, второе, третье или четвертое звено… У нас все ребята — одна команда.

— Но если номинально.

— Если только номинально. На моей месте мог бы быть и кто-нибудь другой играть. Но тренер решил так и меня поставил в первое звено. В первой игре сыграл только стартовый период, а потом все сочетания поменялись. Посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю.

— Надеемся, что такое доверие скажется позитивно на игре. Может быть, не в забитых голах, но в передачах или успешной борьбе в чужой зоне.

— Конечно, такое доверие тренера помогает эмоционально. В будущем постараюсь оправдать это доверие.

— Матч с «Салаватом Юлаевым». Вроде бы был позитив впереди, была агрессия и моменты, но команда ушла со льда без гола. «Барыс» в этом сезоне как будто специально играет так, чтобы совершать камбэк. Но тут этого не получилось. Возможно, не хватило опыта тем ребятам, которые должны были его совершить?

— Наверное, да. У нас многие ребята долго не играли. Вышли на лед, глаза горят, все заряженные. Я думаю, вы сами видели, что все старались и бились до последней минуты. Да, может быть, где-то не хватило опыта в этих ситуациях, которые были у нас у ворот соперника.

— Показалось, что эти неудачи пережиты. Во время открытой тренировки ребята улыбаются, настроение хорошее.

— Конечно, мы сделали выводы. Двигаемся дальше. Не стоит останавливаться и думать о плохом. Все на позитиве. На выезд поедем и будет все отлично.

— А если в двух словах сказать о матче с «Сибирью», где мы потеряли лидеров… Была настоящая битва. Что это был за матч и почему так получилось?

— Бывают такие матчи. Сыграли очень самоотверженно. Тот же Брэндон Боченски… Играли в меньшинстве, он лег под шайбу и получил травму. И другие ребята бились и старались. Кто-то травмы получил, но без этого никак, ведь это хоккей. Это спорт. Будем ждать их возвращения и биться в каждой игре.

— По матчу с «Йокеритом». Один из лидеров Западной конференции и Лиге, в целом. За счет чего можно обыграть команду, которая очень хорошо и результативно играет дома?

— Я думаю, за счет самоотверженности. Выкладки на 100 процентов. Чтобы все ребята бились и старались. Реализация своих моментов и хорошая игра в обороне. Конечно, и реализация большинства. Если это все сложится, то можно обыграть любого соперника.

— А нам важнее забить один и не пропустить или просто забить больше, чем забьет соперник?

— 1:0 — тоже результат. Это тоже два очка.

— «Барыс» на 1:0 практически не играет.

— Это понятно, но… Главное, просто забить на одну шайбу больше соперника и все. Даже победа в овертайме, это два очка, поэтому, важно забить на одну шайбу больше, чем соперник и победить.

Напомним, следующие матчи «Барыс» проведет в гостях. Казахстанскому клубу предстоит непростой выезд по маршруту «Йокерит» (23 ноября), «Локомотив» (25 ноября) и «Северсталь» (27 ноября). На «Барыс Арену» команда Андрея Скабелки вернется 1 декабря. Соперник — «Автомобилист» из Екатеринбурга.