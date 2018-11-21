Московское «Динамо» не будет подписывать контракт с хоккеистом Пестушко

Источник: РИА "Новости"

33-летний нападающий 9 ноября подписал просмотровый контракт с московской командой. Он провел три матча в составе клуба, но результативных баллов не набрал.

Ранее Пестушко защищал цвета ханты-мансийской «Югры», омского «Авангарда» и нижнекамского «Нефтехимика». Также он выступал за московское «Динамо» в 2008−09 годах и с 2012 по 2016 год.