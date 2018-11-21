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12:50 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» не будет подписывать контракт с хоккеистом Пестушко

ТАСС, 21 ноября. Руководство московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» приняло решение не подписывать контракт с форвардом Максимом Пестушко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

33-летний нападающий 9 ноября подписал просмотровый контракт с московской командой. Он провел три матча в составе клуба, но результативных баллов не набрал.

Ранее Пестушко защищал цвета ханты-мансийской «Югры», омского «Авангарда» и нижнекамского «Нефтехимика». Также он выступал за московское «Динамо» в 2008−09 годах и с 2012 по 2016 год.

Лучший свой сезон форвард провел в составе «Нефтехимика» (2011/12), когда набрал 39 очков (24 шайбы + 15 голевых передач) в 51 матче. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ на счету нападающего 488 матчей и 296 очков (144+152). В плей-офф Пестушко провел 67 игры и набрал 22 очка (8+14).

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