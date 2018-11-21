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14:39 (мск), источник: Р-Спорт

СКА расторг и заключил новый контракт с защитником Гавриковым

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА расторг и заключил новый односторонний контракт на один сезон с защитником Владиславом Гавриковым, сообщается на сайте КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Гавриков, которому в среду исполнилось 23 года, выступает за СКА с сезона-2017/18.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Гавриков набрал 8 очков (2 шайбы + 6 передач) в 28 матчах за петербургский клуб.

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