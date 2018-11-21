«Амур» в серии буллитов победил «Спартак», Мурыгин и Беспалов отыграли на ноль
«Амур» встречался со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Амур» встречался со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра состоялась в Хабаровске и закончилась со счётом 1:0 Б в пользу подопечных Николая Борщевского.
В основное и дополнительное время зрители голов не увидели, а одним из самых ярких моментом игры стало удаление нападающего гостей Каспарса Даугавиньша. На 49-й минуте матча хоккеист ударил клюшкой защитника хозяев Дениса Кузьмина. За это действие Даугавиньш получил удаление «5+20» с формулировкой «удар клюшкой».
На последних секундах овертайма Мартиньш Карсумс убежал «один в ноль» с вратарём «Амура» и угодил в перекладину. В серии буллитов точнее оказались хозяева — победу «тиграм» принесла попытка Томаша Зогорны. Матч на ноль провели вратарь «Амура» Алексей Мурыгин и голкипер «Спартака» Никита Беспалов.
|Николай Борщевский
|Игорь Уланов
|Алексей Мурыгин 65:00 (Е. Аликин 65:00)
|Никита Беспалов
|1-й период
|08:50
|Валентин Пьянов
|Илья Зубов
|13:40
|2-й период
|23:50
|Виталий Атюшов
|29:09
|Игорь Руденков
|3-й период
|46:48
|Кирилл Рассказов
|Каспарс Даугавиньш
|48:25
|Каспарс Даугавиньш
|48:25
|58:10
|Виталий Атюшов
|Вл. Ушенин
|10
|Штрафное время
|27
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)