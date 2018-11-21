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14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» в серии буллитов победил «Спартак», Мурыгин и Беспалов отыграли на ноль

«Амур» встречался со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Игра состоялась в Хабаровске и закончилась со счётом 1:0 Б в пользу подопечных Николая Борщевского.

В основное и дополнительное время зрители голов не увидели, а одним из самых ярких моментом игры стало удаление нападающего гостей Каспарса Даугавиньша. На 49-й минуте матча хоккеист ударил клюшкой защитника хозяев Дениса Кузьмина. За это действие Даугавиньш получил удаление «5+20» с формулировкой «удар клюшкой».

На последних секундах овертайма Мартиньш Карсумс убежал «один в ноль» с вратарём «Амура» и угодил в перекладину. В серии буллитов точнее оказались хозяева — победу «тиграм» принесла попытка Томаша Зогорны. Матч на ноль провели вратарь «Амура» Алексей Мурыгин и голкипер «Спартака» Никита Беспалов.

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Амур 1:0 Б
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Спартак
21.11.2018, 12:00 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Игорь Уланов
Вратари
Алексей Мурыгин 65:00 (Е. Аликин 65:00) Никита Беспалов
1-й период
08:50 Валентин Пьянов
Илья Зубов 13:40
2-й период
23:50 Виталий Атюшов
29:09 Игорь Руденков
3-й период
46:48 Кирилл Рассказов
Каспарс Даугавиньш 48:25
Каспарс Даугавиньш 48:25
58:10 Виталий Атюшов
Серия буллитов - победный бросок
Вл. Ушенин
Статистика
10 Штрафное время 27
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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