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14:50 (мск), источник: Prosports.kz

Два игрока «Барыса» классно применили силу

Prosports.kz представляет вашему вниманию видео-нарезку лучших силовых приемов 10-й недели КХЛ.

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В данный список попали и два игрока астанинского «Барыса»:

10. Роман Старченко («Барыс»).

9. Дэвид Рундблад (СКА).

8. Алексей Семенов («Салават Юлаев»).

7. Владислав Провольнев («Спартак»).

6. Даррен Дитц («Барыс»).

5. Мартинс Карсумс («Спартак»).

4. Брэйдон Джо («Куньлунь РС»).

3. Владислав Наумов («Сибирь»).

2. Алексей Береглазов («Металлург Мг»).

1. Константин Корнеев («Северсталь»).

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Видео: Официальный сайт КХЛ.

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