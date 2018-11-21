Московское «Динамо» объявило состав на выезд
Московское «Динамо» объявило состав на выезд, информирует официальный сайт клуба.
Московское «Динамо» объявило состав на выезд, информирует официальный сайт клуба.
После небольшого пребывания на базе в Новогорске динамовцы вновь отправились на выезд по маршруту Ярославль — Череповец.
В состав делегации вошли 27 хоккеистов.
Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Димитрий Райко.
Защитники: Артём Волков, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев, Миика Койвисто, Андрей Миронов, Виталий Меньшиков, Илья Никулин, Алексей Пепеляев, Андрей Прибыльский, Юусо Хиетанен.
Нападающие: Андрей Алексеев, Владимир Брюквин, Егор Бабенко, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Дмитрий Кагарлицкий, Вячеслав Кулёмин, Евгений Мозер, Иван Муранов, Игорь Макаров, Александр Петрунин, Вадим Шипачёв, Дмитрий Моисеев.