Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Куньлуню» в чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Для обеих команд в текущем сезоне это уже вторая встреча. 1 ноября минчане на своей площадке праздновали успех — 4:1. Китайский клуб, основу которого составляют легионеры, постарался взять реванш на своей площадке. «Куньлунь» уже с первых минут доминировал в прошедшей игре.

По сравнению с предыдущей игрой выездной серии с хабаровским «Амуром» в составе «зубров» произошло лишь одно изменение: вместо Евгения Лисовца вышел Даниил Бокун. Однако перестановки не внесли стройности в защитные порядки подопечных Андрея Сидоренко. Хозяева усилиями Олли Палолы на третьей минуте первого периода окрыли счет — 1:0. Динамовцы старались более агрессивно действовать в нападении, но на девятой минуте пропустили контрвыпад «2 в 1». Соперники четко разыграли комбинацию и увеличили свое преимущество. После отдыха гол в свой актив записал нападающий «Куньлуня» Джастин Фонтэйн.

Сократить отставание в счете минскому «Динамо» удалось в начале третьего периода. Денис Казионов на месте центрального нападающего вовремя подставил клюшку под передачу Артура Гавруса. Окончательный счет хозяева площадки установили, поразив пустые ворота гостей.