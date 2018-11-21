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17:51 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Куньлуню» в чемпионате КХЛ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли китайскому «Куньлуню» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Для обеих команд в текущем сезоне это уже вторая встреча. 1 ноября минчане на своей площадке праздновали успех — 4:1. Китайский клуб, основу которого составляют легионеры, постарался взять реванш на своей площадке. «Куньлунь» уже с первых минут доминировал в прошедшей игре.

По сравнению с предыдущей игрой выездной серии с хабаровским «Амуром» в составе «зубров» произошло лишь одно изменение: вместо Евгения Лисовца вышел Даниил Бокун. Однако перестановки не внесли стройности в защитные порядки подопечных Андрея Сидоренко. Хозяева усилиями Олли Палолы на третьей минуте первого периода окрыли счет — 1:0. Динамовцы старались более агрессивно действовать в нападении, но на девятой минуте пропустили контрвыпад «2 в 1». Соперники четко разыграли комбинацию и увеличили свое преимущество. После отдыха гол в свой актив записал нападающий «Куньлуня» Джастин Фонтэйн.

Сократить отставание в счете минскому «Динамо» удалось в начале третьего периода. Денис Казионов на месте центрального нападающего вовремя подставил клюшку под передачу Артура Гавруса. Окончательный счет хозяева площадки установили, поразив пустые ворота гостей.

Выездную серию в чемпионате КХЛ команда Андрея Сидоренко продолжит 23 ноября игрой во Владивостоке с «Адмиралом».

Куньлунь 4:1
(2:0, 1:0, 1:1)
Динамо Мн
21.11.2018, 14:30 Зрители: 2862 Регулярный чемпионат ЛД "Фэйян"
Главные тренеры
Юсси Тапола Андрей Сидоренко
Вратари
Барри Браст Юнас Энрот 59:34 (Ю. Энрот 59:41)
1-й период
02:57 Олли Палола (Т. Виклунд)
08:19 Кори Кейн (Б. Йип)
2-й период
Джонатон Блум 22:37
30:57 Джастин Фонтэйн (О. Витасек, Т. Мертль)
34:04 Брэндон Йип
3-й период
Денис Казионов (А. Гаврус, А. Павлович) 41:22
Александр Павлович 56:44
59:41 п.в. Ондржей Витасек (Ю. Сундстрем)
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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