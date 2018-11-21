Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Куньлуню» в чемпионате КХЛ
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли китайскому «Куньлуню» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли китайскому «Куньлуню» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для обеих команд в текущем сезоне это уже вторая встреча. 1 ноября минчане на своей площадке праздновали успех — 4:1. Китайский клуб, основу которого составляют легионеры, постарался взять реванш на своей площадке. «Куньлунь» уже с первых минут доминировал в прошедшей игре.
По сравнению с предыдущей игрой выездной серии с хабаровским «Амуром» в составе «зубров» произошло лишь одно изменение: вместо Евгения Лисовца вышел Даниил Бокун. Однако перестановки не внесли стройности в защитные порядки подопечных Андрея Сидоренко. Хозяева усилиями Олли Палолы на третьей минуте первого периода окрыли счет — 1:0. Динамовцы старались более агрессивно действовать в нападении, но на девятой минуте пропустили контрвыпад «2 в 1». Соперники четко разыграли комбинацию и увеличили свое преимущество. После отдыха гол в свой актив записал нападающий «Куньлуня» Джастин Фонтэйн.
Сократить отставание в счете минскому «Динамо» удалось в начале третьего периода. Денис Казионов на месте центрального нападающего вовремя подставил клюшку под передачу Артура Гавруса. Окончательный счет хозяева площадки установили, поразив пустые ворота гостей.
Выездную серию в чемпионате КХЛ команда Андрея Сидоренко продолжит 23 ноября игрой во Владивостоке с «Адмиралом».
|Юсси Тапола
|Андрей Сидоренко
|Барри Браст
|Юнас Энрот 59:34 (Ю. Энрот 59:41)
|1-й период
|02:57
|Олли Палола (Т. Виклунд)
|08:19
|Кори Кейн (Б. Йип)
|2-й период
|Джонатон Блум
|22:37
|30:57
|Джастин Фонтэйн (О. Витасек, Т. Мертль)
|34:04
|Брэндон Йип
|3-й период
|Денис Казионов (А. Гаврус, А. Павлович)
|41:22
|Александр Павлович
|56:44
|59:41
|п.в.
|Ондржей Витасек (Ю. Сундстрем)
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)