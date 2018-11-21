Сидоренко: Минское «Динамо» проспало начало матча и допустило грубые ошибки

«Мы проспали начало матча, допустили грубые ошибки, которые привели к голам. Соперник полтора периода играл хорошо, контролировал матч. Только к концу второго периода и в начале третьего у нас были хорошие шансы забить, но, к сожалению, не использовали их», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

В первом периоде в ворота гостей влетели две шайбы, авторами которых стали Олли Палола и Кори Кейн, отличившиеся в равных составах. Во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепил Джастин Фонтейн, огорчивший голкипера гостей Юнаса Энрота. На старте третьей двадцатиминутки подопечные Андрея Сидоренко сумели отыграть один гол стараниями Дениса Казионова, но на большее их не хватило. В концовке окончательный счёт установил Ондржей Витасек.