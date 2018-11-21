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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Сидоренко: Минское «Динамо» проспало начало матча и допустило грубые ошибки

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (1:4).

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Источник: РИА "Новости"

«Мы проспали начало матча, допустили грубые ошибки, которые привели к голам. Соперник полтора периода играл хорошо, контролировал матч. Только к концу второго периода и в начале третьего у нас были хорошие шансы забить, но, к сожалению, не использовали их», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

В первом периоде в ворота гостей влетели две шайбы, авторами которых стали Олли Палола и Кори Кейн, отличившиеся в равных составах. Во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепил Джастин Фонтейн, огорчивший голкипера гостей Юнаса Энрота. На старте третьей двадцатиминутки подопечные Андрея Сидоренко сумели отыграть один гол стараниями Дениса Казионова, но на большее их не хватило. В концовке окончательный счёт установил Ондржей Витасек.

Куньлунь 4:1
(2:0, 1:0, 1:1)
Динамо Мн
21.11.2018, 14:30 Зрители: 2862 Регулярный чемпионат ЛД "Фэйян"
Главные тренеры
Юсси Тапола Андрей Сидоренко
Вратари
Барри Браст Юнас Энрот 59:34 (Ю. Энрот 59:41)
1-й период
02:57 Олли Палола (Т. Виклунд)
08:19 Кори Кейн (Б. Йип)
2-й период
Джонатон Блум 22:37
30:57 Джастин Фонтэйн (О. Витасек, Т. Мертль)
34:04 Брэндон Йип
3-й период
Денис Казионов (А. Гаврус, А. Павлович) 41:22
Александр Павлович 56:44
59:41 п.в. Ондржей Витасек (Ю. Сундстрем)
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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