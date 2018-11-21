ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей, Сорокин сделал четвертый шатаут кряду

Источник: ИТАР-ТАСС

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 24.11.2018, 17:00 ЦСКА - СКА -

Заброшенными шайбами отметились Грег Скотт (15) и Антон Слепышев (60).

23-летний голкипер ЦСКА Илья Сорокин четвертый раз подряд сыграл на ноль, продолжительность его сухой серии составляет 240 минут 30 секунд — лучший результат сезона и четвертый в истории КХЛ. Рекорд в 2015 году установил голкипер «Локомотива» Алексей Мурыгин (302:11).

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, клуб располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 30 играх. «Сочи» находится на шестом месте, набрав 33 очка в 31 встрече.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с петербургским СКА 24 ноября, «Сочи» 25 ноября на выезде встретится с «Куньлунем».