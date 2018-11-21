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22:37 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей, Сорокин сделал четвертый шатаут кряду

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Сочи» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС
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КХЛ 2018-2019
Неделя 13, 24.11.2018, 17:00
ЦСКА
-СКА-

Заброшенными шайбами отметились Грег Скотт (15) и Антон Слепышев (60).

23-летний голкипер ЦСКА Илья Сорокин четвертый раз подряд сыграл на ноль, продолжительность его сухой серии составляет 240 минут 30 секунд — лучший результат сезона и четвертый в истории КХЛ. Рекорд в 2015 году установил голкипер «Локомотива» Алексей Мурыгин (302:11).

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, клуб располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 30 играх. «Сочи» находится на шестом месте, набрав 33 очка в 31 встрече.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с петербургским СКА 24 ноября, «Сочи» 25 ноября на выезде встретится с «Куньлунем».

Также в среду хельсинкский «Йокерит» одержал четвертую победу подряд, обыграв дома со счетом 7:4 омский «Авангард».

ЦСКА 2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
Сочи
21.11.2018, 19:30 Зрители: 6520 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Сергей Зубов
Вратари
Илья Сорокин Дмитрий Шикин 59:03
1-й период
Степан Старков 04:27
12:52
14:57 Грег Скотт (Л. Вей, М. Григоренко)
2-й период
37:03 Алексей Марченко
3-й период
59:45 п.в. Антон Слепышев
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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