ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей, Сорокин сделал четвертый шатаут кряду
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Сочи» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Сочи» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Грег Скотт (15) и Антон Слепышев (60).
23-летний голкипер ЦСКА Илья Сорокин четвертый раз подряд сыграл на ноль, продолжительность его сухой серии составляет 240 минут 30 секунд — лучший результат сезона и четвертый в истории КХЛ. Рекорд в 2015 году установил голкипер «Локомотива» Алексей Мурыгин (302:11).
ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, клуб располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 30 играх. «Сочи» находится на шестом месте, набрав 33 очка в 31 встрече.
В следующем матче ЦСКА дома сыграет с петербургским СКА 24 ноября, «Сочи» 25 ноября на выезде встретится с «Куньлунем».
Также в среду хельсинкский «Йокерит» одержал четвертую победу подряд, обыграв дома со счетом 7:4 омский «Авангард».
|Игорь Никитин
|Сергей Зубов
|Илья Сорокин
|Дмитрий Шикин 59:03
|1-й период
|Степан Старков
|04:27
|12:52
|14:57
|Грег Скотт (Л. Вей, М. Григоренко)
|2-й период
|37:03
|Алексей Марченко
|3-й период
|59:45
|п.в.
|Антон Слепышев
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)