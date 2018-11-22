Защитник «Автомобилиста» Трямкин вернется на лед после 7 декабря

Источник: РИА "Новости"

Трямкин в последний раз выходил на лед в составе своей команды 16 ноября в выездном матче против минского «Динамо». Ранее сообщалось, что из-за повреждения защитник не был вызван в состав сборной России на Кубок Карьяла. Еще один травмированный игрок «Автомобилиста» — форвард Георгий Белоусов — выбыл из строя до 28 декабря.

Также отмечается, что в список травмированных переведены форварды финского «Йокерита» Никлас Енсен и Марко Анттила. Возвращение Енсена в строй ожидается не раньше 12 декабря, Анттилы — 27 января 2019 года.

Нижегородское «Торпедо» продлило нахождение в списке травмированных нападающего Антона Шенфельда. Ранее его возвращение в строй ожидалось после 20 ноября, но теперь отмечается, что на восстановление ему потребуется на 10 дней больше.