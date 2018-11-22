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09:51 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник «Автомобилиста» Трямкин вернется на лед после 7 декабря

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин переведен в список травмированных на срок до 7 декабря, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Трямкин в последний раз выходил на лед в составе своей команды 16 ноября в выездном матче против минского «Динамо». Ранее сообщалось, что из-за повреждения защитник не был вызван в состав сборной России на Кубок Карьяла. Еще один травмированный игрок «Автомобилиста» — форвард Георгий Белоусов — выбыл из строя до 28 декабря.

Также отмечается, что в список травмированных переведены форварды финского «Йокерита» Никлас Енсен и Марко Анттила. Возвращение Енсена в строй ожидается не раньше 12 декабря, Анттилы — 27 января 2019 года.

Нижегородское «Торпедо» продлило нахождение в списке травмированных нападающего Антона Шенфельда. Ранее его возвращение в строй ожидалось после 20 ноября, но теперь отмечается, что на восстановление ему потребуется на 10 дней больше.

Владивостокский «Адмирал» поместил в список травмированных защитника Тимура Таратунина (до 31 декабря), а хабаровский «Амур» — защитника Павла Турбина (до 29 ноября). «Куньлунь» продлил нахождение в списке травмированных Вели-Матти Савинайнена до 2 декабря.

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