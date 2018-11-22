Интриги дня КХЛ: ЦСКА и СКА уже близко, «Автомобилист» это чувствует

Источник: РИА "Новости"

«Трактор» — «Нефтехимик»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 22.11.2018, 17:00 Трактор - Нефтехимик -

Интриги: челябинцы по-прежнему не радуют своих болельщиков, «Трактор» проиграл два матча подряд и в обеих встречах не смог ни разу забросить. По количеству сухих поражений уральцы лидируют в КХЛ, и травмы нескольких ведущих хоккеистов не могут служить оправданием столь беззубой игре челябинцев в атаке. Виталий Кравцов, Райан Стоу, Антон Глинкин умеют забивать, но почему-то играют в свою силу через два матча на третий. К прочим бедам «Трактора» добавилась травма Владислава Сухачёва, молодого голкипера, который весьма неплохо дебютировал в КХЛ. Если повреждение серьёзно, то перед матчем с «Нефтехимиком» из здоровых голкиперов в строю остался только Александр Судницин.

Нижнекамцы провели два отличных матча с лидерами сезона, и если с ЦСКА не удалось разжиться очками, то в Екатеринбурге состоялась уверенная победа. «Нефтехимик» разобрал по полочкам одну из лучших оборон лиги, Юусо Пуустинен оформил дубль и вышел на первое место в списке снайперов сезона, а голкипер-дебютант Фёдор Коротаев провёл выдающийся поединок, отразив 48 бросков. Сработают ли все линии «Нефтехимика» так же чётко и в Челябинске?

Наш прогноз: «Нефтехимик» — фаворит этой игры, но оба соперника не могут похвастать стабильностью, так что никакой результат встречи не должен быть удивительным. Предположим, что «Трактор» сыграет в нападении поинтереснее, чем в своих прошлых матчах, а «Нефтехимик» немного самоуспокоится после яркой победы над лидером и уступит хозяевам в равной борьбе.

«Металлург» — «Ак Барс»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 22.11.2018, 17:00 Металлург Мг - Ак Барс -

Интриги: магнитогорцы возвращаются домой после поражения в Санкт-Петербурге, из-за которого прервалась семиматчевая победная серия уральцев. Это неприятно для подопечных Йозефа Яндача, но не более того. С игрой в последнее время у «Магнитки» всё в порядке, да и СКА удалось навязать равную борьбу. После европаузы у «Металлурга» раскрылся Николай Кулемин, забивавший до питерского матча в пяти играх подряд, здорово влились в состав пришедшие по ходу сезона Михал Булирж и Ник Шор. А вот Сергей Мозякин, в очередной раз выбранный на Матч звёзд, на забрасывает уже 10 матчей. Прервётся ли голевая засуха капитана во встрече с казанцами?

«Ак Барс» пришёл в себя после невнятной домашней серии и одержал образцовую победу в Челябинске. Надёжная оборона плюс уверенная игра легионеров — вот рецепт успеха подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Сработает ли он в Магнитогорске?

Наш прогноз: матчи этих команд обычно получаются плотными, тягучими и малорезультативными. Предположим, что так будет и на этот раз, а минимальную победу одержат гости, возможно, за пределами основного времени.

«Автомобилист» — «Торпедо»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 22.11.2018, 17:00 Автомобилист - Торпедо НН -

Интриги: екатеринбургский клуб всё-таки настиг спад, это стоит признать. После паузы на Евротур уральцы потерпели три поражения в четырёх встречах и пропустили в этих играх 15 шайб. Потеря Якуба Коваржа ощутимо сказалась на «Автомобилисте», но и в обороне творится бардак. Вряд ли подопечные Андрея Мартемьянова за время перерыва забыли всё то, что от них просит главный тренер, и проблема здесь в психологии — для многих хоккеистов «Автомобилиста», как, впрочем, и для самого Мартемьянова, бремя лидерства в новинку, а эта ноша совсем не легка. Наставник пока не нервничает, но после провала с «Нефтехимиком» Мартемьянов заявил, что в его команде есть игроки, которые тянут «Автомобилист» вниз. Удастся ли разобраться с этими якорями уже к матчу с «Торпедо»?

Нижегородцы уже давно находятся на седьмом месте Востока, у них есть все шансы подняться выше, но в последних матчах у подопечных Дэвида Немировского не совсем идёт игра. Продолжительную домашнюю серию «автозаводцы» завершили поражением от «Авангарда», «Торпедо» боролось до конца, но в очередной раз команде не хватило результативных действий от лидеров. Более или менее стабильно действует Денис Паршин, а вот Михаил Варнаков, Владимир Галузин, Эндрю Кэйлоф включаются от случая к случаю. Сможет ли «Торпедо» воспользоваться проблемами «Автомобилиста»?

Наш прогноз: уральский клуб переживает не лучшие времена, но «Автомобилист» по-прежнему очень сильная команда с грамотным специалистом у руля, и трудности должны только закалить екатеринбуржцев. С «Торпедо» хозяевам площадки, конечно, будет непросто, но они смогут в тяжёлой борьбе набрать два очка.

«Северсталь» — СКА

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 22.11.2018, 19:30 Северсталь - СКА -

Интриги: череповецкий клуб меняется по ходу сезона, «Северсталь» обрела нового директора, сменила тренерский штаб, покинул свой пост и генеральный менеджер Валерий Зелепукин. К чему приведут эти движения в руководстве, учитывая, что череповчане главный кандидат на выход из КХЛ? Сказать трудно, но в игровом плане у «Северстали» всё печально. Команда опустилась на последнее место Запада, побеждает лишь изредка и вряд ли всерьёз помышляет о плей-офф. Вдобавок к этому у «Северстали» куча травмированных, и так не впечатляющий состав слабеет чуть ли не с каждым новым матчем. Вот и поединок с «Сочи» не доиграл Игорь Гераськин, молодой форвард, по словам исполняющего обязанности главного тренера команды Павла Торгаева, выбыл надолго. Как с такими проблемами череповчанам противостоять СКА?

Питерцы немного отпустили ЦСКА в борьбе за лидерство на Западе, но вряд ли это всерьёз беспокоит Илью Воробьева. После перерыва СКА ещё не проигрывал, одержаны хорошие победы над «Автомобилистом» и «Магниткой», все идёт по накатанной.

Правда, остаётся непонятной ситуация вокруг Павла Дацюка. Общественность взбаламутили слова разжалованного из капитана клуба хоккеиста после игры с «Металлургом».

Любопытно, у Дацюка действительно возникли какие-то трения с тренерским штабом или же не стоит искать в его словах скрытый смысл? Время покажет.

Наш прогноз: СКА и «Северсталь» сейчас несравнимы, это команды абсолютно разного уровня, и помочь череповчанам зацепиться за очки может только чудо. Но оно не произойдёт, прогнозируем уверенную победу питерцев.

«Локомотив» — «Динамо» Москва

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 22.11.2018, 19:30 Локомотив - ХК Динамо -

Интриги: динамовцы после перерыва на Евротур провели мощный матч с «Авангардом», что сподвигло автора этих строк написать в восторженных тонах о начале возрождения бело-голубых в этом сезоне под руководством Владимира Крикунова.

Однако всё оказалось не так просто, и болтает до сих пор не только «Динамо», но и самого Владимира Васильевича. Клуб после успеха в Балашихе значительно хуже выглядел в Астане и уж тем более в Новосибирске. Крикунов же, заявив после поражения от «Сибири» о хорошей совместимости Максима Пестушко с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачёвым, через три дня решил не оставлять форварда в команде. Впрочем, полноценный контракт Пестушко с бело-голубыми могло заблокировать и руководство «Динамо» — возможно, с игроком не договорились по зарплате. Словом, в динамовском королевстве по-прежнему не всё гладко, да ещё и снова, похоже, поплыл Александр Ерёменко, пропустивший в Новосибирске всё, что можно и нельзя. Использует ли Иван Бочаров очередной шанс стать первым номером?

У «Локомотива» всё неплохо, команда Дмитрия Квартальнова уверенно держит четвёртую строчку Запада и планомерно готовится к плей-офф. После неприятного поражения в Сочи «железнодорожники» провели хорошие матчи со «Спартаком» и «Йокеритом», заработать очки в Хельсинки помешало невезение — три из четырёх пропущенных «Локомотивом» шайб влетели в ворота Александра Салака от самих ярославцев. Вернёт ли фортуна должок в игре с «Динамо»?

Наш прогноз: «Динамо» находится в поиске своей игры, Владимир Крикунов ищет оптимальные сочетания, и против сбалансированных команд у бело-голубых возникают проблемы. Домашняя площадка также сыграет за «Локомотив», поэтому поставим на победу ярославцев.