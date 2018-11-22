Интриги дня КХЛ: ЦСКА и СКА уже близко, «Автомобилист» это чувствует
Скоро в КХЛ может смениться лидер.
Скоро в КХЛ может смениться лидер.
Интриги: челябинцы
Нижнекамцы провели два отличных матча с лидерами сезона, и если с ЦСКА не удалось разжиться очками, то в Екатеринбурге состоялась уверенная победа. «Нефтехимик» разобрал по полочкам одну из лучших оборон лиги, Юусо Пуустинен оформил дубль и вышел на первое место в списке снайперов сезона, а
Наш прогноз: «Нефтехимик» — фаворит этой игры, но оба соперника не могут похвастать стабильностью, так что никакой результат встречи не должен быть удивительным. Предположим, что «Трактор» сыграет в нападении поинтереснее, чем в своих прошлых матчах, а «Нефтехимик» немного самоуспокоится после яркой победы над лидером и уступит хозяевам в равной борьбе.
Интриги: магнитогорцы возвращаются домой после поражения в
«Ак Барс» пришёл в себя после невнятной домашней серии и одержал образцовую победу в Челябинске. Надёжная оборона плюс уверенная игра легионеров — вот рецепт успеха подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Сработает ли он в Магнитогорске?
Наш прогноз: матчи этих команд обычно получаются плотными, тягучими и малорезультативными. Предположим, что так будет и на этот раз, а минимальную победу одержат гости, возможно, за пределами основного времени.
Интриги: екатеринбургский клуб
Нижегородцы уже давно находятся на седьмом месте Востока, у них есть все шансы подняться выше, но в последних матчах у подопечных Дэвида Немировского не совсем идёт игра. Продолжительную домашнюю серию «автозаводцы» завершили поражением от «Авангарда», «Торпедо» боролось до конца, но в очередной раз команде не хватило результативных действий от лидеров. Более или менее стабильно действует Денис Паршин, а вот Михаил Варнаков, Владимир Галузин, Эндрю Кэйлоф включаются от случая к случаю. Сможет ли «Торпедо» воспользоваться проблемами «Автомобилиста»?
Наш прогноз: уральский клуб переживает не лучшие времена, но «Автомобилист»
Интриги: череповецкий клуб меняется по ходу сезона, «Северсталь» обрела нового директора, сменила тренерский штаб, покинул свой пост и генеральный менеджер Валерий Зелепукин. К чему приведут эти движения в руководстве, учитывая, что череповчане главный кандидат на выход из КХЛ? Сказать трудно, но в игровом плане у «Северстали» всё печально. Команда опустилась на последнее место Запада, побеждает лишь изредка и вряд ли всерьёз помышляет о
Питерцы немного отпустили ЦСКА в борьбе за лидерство на Западе, но вряд ли это всерьёз беспокоит Илью Воробьева. После перерыва СКА ещё не проигрывал, одержаны хорошие победы над «Автомобилистом» и «Магниткой», все идёт по накатанной.
Правда, остаётся непонятной ситуация вокруг Павла Дацюка. Общественность взбаламутили слова разжалованного из капитана клуба хоккеиста после игры с «Металлургом».
Любопытно, у Дацюка действительно возникли
Наш прогноз: СКА и «Северсталь» сейчас несравнимы, это команды абсолютно разного уровня, и помочь череповчанам зацепиться за очки может только чудо. Но оно не произойдёт, прогнозируем уверенную победу питерцев.
Интриги: динамовцы после перерыва на Евротур провели мощный матч с «Авангардом», что сподвигло автора этих строк написать в восторженных тонах о начале возрождения
Однако всё оказалось не так просто, и болтает до сих пор не только «Динамо», но и самого Владимира Васильевича. Клуб после успеха в Балашихе значительно хуже выглядел в Астане и уж тем более в Новосибирске. Крикунов же, заявив после поражения от «Сибири» о хорошей совместимости Максима Пестушко с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачёвым, через три дня решил не оставлять форварда в команде. Впрочем, полноценный контракт Пестушко с
У «Локомотива» всё неплохо, команда Дмитрия Квартальнова уверенно держит четвёртую строчку Запада и планомерно готовится к
Наш прогноз: «Динамо» находится в поиске своей игры, Владимир Крикунов ищет оптимальные сочетания, и против сбалансированных команд у
Лев Лукин