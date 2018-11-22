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10:14 (мск), источник: АиФ Омск

«Авангард» получил 7 шайб в свои ворота от «Йокерита»

Омичи крупно проиграли шутам на выезд.

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Источник: РИА "Новости"

Омский «Авангард» проиграл с крупным счетом в Хельсинки, заработал оглушительные 7 шайб в ходе матча с «Йокеритом».

Выездной матч прошёл в среду, 21 ноября, на льду «Хартвалл Арена». Игру пришли посмотреть более 9 тысяч зрителей.

Первая шайба влетела в ворота ястребов на последней минуте первого периода. Гол в раздевалку оформил канадский нападающий Алекс Гран, хлестко пробив ближнюю «девятку» — 0:1. После перерыва «Авангарду» удалось довольно быстро отыграться. Счёт на табло на второй минуте сравнял швед Виктор Стольберг — 1:1.

Не прошло и минуты, как финны снова вышли вперёд. Бросок Стива Мозеса и счёт 2:1. Это раззадорило шутов и «Йокерит» к концу второго периода довёл счёт до разгромного — 5:1.

Основного вратаря Игоря Бобкова меняют на Олега Шилина. Но третий период начинается для «Авангарда» в меньшинстве и финны забивают шестую шайбу — 6:1. Далее, не упавшая духом омская команда, наконец, переходит в наступление. Последовательно, голы забивают Денис Зернов и Илья Михеев — 6:3. Третью шайбу «Авангард» оформляет в большинстве: пять на три.

Затем, продолжая играть в меньшинстве, «Йокерит» забрасывает еще одну шайбу — 7:3. Последний гол забивает в большинстве молодой 22-летний нападающий «Авангарда» Денис Зернов, заработавший в ходе матча 4 (2+2) очка.

Итоговый счёт — 7:4. Третью выездную игру «Авангард» проведёт в Риге в пятницу, 23 ноября, с командой «Динамо».

Йокерит 7:4
(1:0, 4:1, 2:3)
Авангард
21.11.2018, 19:30 Зрители: 9257 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Боб Хартли
Вратари
Райан Запольски Игорь Бобков 40:00 (О. Шилин 40:00)
1-й период
Алексей Емелин 00:11
01:29 Сами Леписто
09:39 Стив Мозес
18:58 Алекс Грант (А. Пильстрем)
2-й период
Виктор Столберг (Д. Зернов, И. Михеев) 21:02
21:48 Стив Мозес
26:58 Виктор Лев (Б. О`Нилл)
34:52 Сами Леписто (В. Лев, Б. О`Нилл)
37:18 Йон Норман (Б. О`Нилл, С. Маннинен)
Ансель Галимов 39:52
3-й период
41:56 Пекка Йормакка (С. Маннинен, Дж. Плэтт)
Денис Зернов (И. Михеев, Е. Медведев) 46:10
52:22 Мика Ниеми
53:07 Йон Норман
Илья Михеев (С. Широков, Д. Зернов) 53:25
54:01 Джефф Плэтт
59:08 Йессе Йоэнсуу
59:08 Брайан О`Нилл
Михаил Фисенко 59:08
Андрей Стась 59:08
59:48 Сами Леписто
Денис Зернов (Е. Медведев) 59:52
Статистика
14 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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