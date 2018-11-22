«Авангард» получил 7 шайб в свои ворота от «Йокерита»
Омичи крупно проиграли шутам на выезд.
Омичи крупно проиграли шутам на выезд.
Омский «Авангард» проиграл с крупным счетом в Хельсинки, заработал оглушительные 7 шайб в ходе матча с «Йокеритом».
Выездной матч прошёл в среду, 21 ноября, на льду «Хартвалл Арена». Игру пришли посмотреть более 9 тысяч зрителей.
Первая шайба влетела в ворота ястребов на последней минуте первого периода. Гол в раздевалку оформил канадский нападающий Алекс Гран, хлестко пробив ближнюю «девятку» — 0:1. После перерыва «Авангарду» удалось довольно быстро отыграться. Счёт на табло на второй минуте сравнял швед Виктор Стольберг — 1:1.
Не прошло и минуты, как финны снова вышли вперёд. Бросок Стива Мозеса и счёт 2:1. Это раззадорило шутов и «Йокерит» к концу второго периода довёл счёт до разгромного — 5:1.
Основного вратаря Игоря Бобкова меняют на Олега Шилина. Но третий период начинается для «Авангарда» в меньшинстве и финны забивают шестую шайбу — 6:1. Далее, не упавшая духом омская команда, наконец, переходит в наступление. Последовательно, голы забивают Денис Зернов и Илья Михеев — 6:3. Третью шайбу «Авангард» оформляет в большинстве: пять на три.
Затем, продолжая играть в меньшинстве, «Йокерит» забрасывает еще одну шайбу — 7:3. Последний гол забивает в большинстве молодой 22-летний нападающий «Авангарда» Денис Зернов, заработавший в ходе матча 4 (2+2) очка.
Итоговый счёт — 7:4. Третью выездную игру «Авангард» проведёт в Риге в пятницу, 23 ноября, с командой «Динамо».
|Лаури Марьямяки
|Боб Хартли
|Райан Запольски
|Игорь Бобков 40:00 (О. Шилин 40:00)
|1-й период
|Алексей Емелин
|00:11
|01:29
|Сами Леписто
|09:39
|Стив Мозес
|18:58
|Алекс Грант (А. Пильстрем)
|2-й период
|Виктор Столберг (Д. Зернов, И. Михеев)
|21:02
|21:48
|Стив Мозес
|26:58
|Виктор Лев (Б. О`Нилл)
|34:52
|Сами Леписто (В. Лев, Б. О`Нилл)
|37:18
|Йон Норман (Б. О`Нилл, С. Маннинен)
|Ансель Галимов
|39:52
|3-й период
|41:56
|Пекка Йормакка (С. Маннинен, Дж. Плэтт)
|Денис Зернов (И. Михеев, Е. Медведев)
|46:10
|52:22
|Мика Ниеми
|53:07
|Йон Норман
|Илья Михеев (С. Широков, Д. Зернов)
|53:25
|54:01
|Джефф Плэтт
|59:08
|Йессе Йоэнсуу
|59:08
|Брайан О`Нилл
|Михаил Фисенко
|59:08
|Андрей Стась
|59:08
|59:48
|Сами Леписто
|Денис Зернов (Е. Медведев)
|59:52
|14
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)