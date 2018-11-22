«Авангард» получил 7 шайб в свои ворота от «Йокерита»

Источник: РИА "Новости"

Омский «Авангард» проиграл с крупным счетом в Хельсинки, заработал оглушительные 7 шайб в ходе матча с «Йокеритом».

Выездной матч прошёл в среду, 21 ноября, на льду «Хартвалл Арена». Игру пришли посмотреть более 9 тысяч зрителей.

Первая шайба влетела в ворота ястребов на последней минуте первого периода. Гол в раздевалку оформил канадский нападающий Алекс Гран, хлестко пробив ближнюю «девятку» — 0:1. После перерыва «Авангарду» удалось довольно быстро отыграться. Счёт на табло на второй минуте сравнял швед Виктор Стольберг — 1:1.

Не прошло и минуты, как финны снова вышли вперёд. Бросок Стива Мозеса и счёт 2:1. Это раззадорило шутов и «Йокерит» к концу второго периода довёл счёт до разгромного — 5:1.

Основного вратаря Игоря Бобкова меняют на Олега Шилина. Но третий период начинается для «Авангарда» в меньшинстве и финны забивают шестую шайбу — 6:1. Далее, не упавшая духом омская команда, наконец, переходит в наступление. Последовательно, голы забивают Денис Зернов и Илья Михеев — 6:3. Третью шайбу «Авангард» оформляет в большинстве: пять на три.

Затем, продолжая играть в меньшинстве, «Йокерит» забрасывает еще одну шайбу — 7:3. Последний гол забивает в большинстве молодой 22-летний нападающий «Авангарда» Денис Зернов, заработавший в ходе матча 4 (2+2) очка.