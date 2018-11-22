А надо ли Жайлауову в «Барыс»?

Источник: Prosports.kz

«Мы сейчас рассматриваем кандидатуру Талгата Жайлауова. Он здесь был, у него были проблемы со здоровьем. Сейчас он смог восстановиться, показывает неплохой хоккей. Возможно, в этом направлении поработаем» — такой ответ дал Скабелка на вопрос о том, ожидаются ли в команде новые игроки.

Однако, как мы знаем, по словам президента ХК «Торпедо» Николая Проскурина, у «Барыса» и «Торпедо» больше нет договора о сотрудничестве, по которому столичный клуб раньше мог «дергать» игроков из Усть-Каменогорска, когда ему вздумается. А это значит, что-либо Жайлауову придется увольняться из родной команды самому, чтобы затем заключить контракт с «Барысом», либо астанинскому клубу придется выкупать игрока по всем правилам.

Но есть, конечно, и третий вариант. Например, «договор о сотрудничестве между клубами», о существовании которого никто не знает, ровно до момента перехода одного игрока. Именно этот «вариант» мы увидели, когда в «Сарыарку» отправили голкипера Сергея Кудрявцева. К слову, о Кудрявцеве у Скабелки тоже спросили, на это он ответил так:

«Кудрявцева? Я думаю, что на сегодняшний день нет, потому что там он играет, там он получает игровую практику. Мы следим за ним, смотрим, но пока нецелесообразно его возвращать».

Но вернемся к Талгату Жайлауову. То, что сейчас он нашёл свою игру в «Торпедо», совершенно не значит, что так же легко ему будет в КХЛ. Снова доказывать свое место в составе после недавней травмы — дело неблагодарное. Да ещё и клубу, который, чуть что, сразу отправляет тебя куда подальше. После такого отношения, думается, что Талгат и сам не захочет возвращаться в Астану. Тем более, что сейчас «Барыс» переживает время травмированных лидеров, а когда те восстановятся и вернутся в игру, кажется, место Жайлауову в основном составе снова не будет.