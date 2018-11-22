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17:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

«Приказ Министерства спорта России об отмене статуса легионеров для белорусских хоккеистов в российских клубах КХЛ увидел свет в сентябре текущего года, а вступил в законную силу в октябре, но до сих пор в этом вопросе не была поставлена точка. Пауза была вызвана тем, что до сих пор оставалась не соблюденной последняя необходимая процедура — утверждение соответствующих изменений в регламенте чемпионатов КХЛ и МХЛ (последняя также поддерживается Континентальной лигой). Полномочия вносить изменения имеет Совет директоров КХЛ, заседания которого в последние месяцы не проводились. Именно этот орган, пусть и не без попыток сопротивления, наделял осенью 2015 хоккеистов с белорусскими паспортами статусом легионеров. Совет директоров сегодня на основании упомянутого сентябрьского приказа российского Минспорта вновь уравнял россиян и белорусов в правах в российских клубах КХЛ и МХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы ФХБ.

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