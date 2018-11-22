«Автомобилист» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ
ТАСС, 22 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:3 уступил нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 22 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:3 уступил нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей шайбы забросили Юрий Сергиенко (16-я минута), Эндрю Кейлоф (32) и Денис Баранцев (45). У хозяев отличился Стефан Да Коста (20).
Поражение стало для «Автомобилиста» пятым в нынешнем сезоне и четвертым в последних пяти встречах. Клуб одержал 18 побед кряду на старте чемпионата.
Команда из Екатеринбурга продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 53 очками в активе после 31 игры. «Торпедо» набрало 38 очков после 30 матчей и идет на шестом месте.
В следующем матче «Автомобилист» на своей площадке примет казанский «Ак Барс», «Торпедо» в гостях сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 24 ноября.
|Автомобилист
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1:3
(1:1, 0:1, 0:1)
|Торпедо НН
|Андрей Мартемьянов
|Дэвид Немировски
|Владимир Сохатский
|Андрей Тихомиров
|1-й период
|Юрий Сергиенко (Д. Ильин, Д. Веряев)
|15:08
|19:14
|Стефан Да Коста (Н. Доус)
|2-й период
|21:40
|Егор Миловзоров
|25:39
|Георгий Мишарин
|27:23
|Михаил Мамкин
|Денис Паршин
|27:23
|Эндрю Кейлоф (В. Галузин)
|31:20
|Данил Веряев
|32:09
|3-й период
|43:50
|Александр Торченюк
|Денис Баранцев
|44:53
|Данил Веряев
|50:58
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)