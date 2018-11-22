«Автомобилист» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 24.11.2018, 15:00 Автомобилист - Ак Барс -

В составе гостей шайбы забросили Юрий Сергиенко (16-я минута), Эндрю Кейлоф (32) и Денис Баранцев (45). У хозяев отличился Стефан Да Коста (20).

Поражение стало для «Автомобилиста» пятым в нынешнем сезоне и четвертым в последних пяти встречах. Клуб одержал 18 побед кряду на старте чемпионата.

Команда из Екатеринбурга продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 53 очками в активе после 31 игры. «Торпедо» набрало 38 очков после 30 матчей и идет на шестом месте.