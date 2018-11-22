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19:33 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ

ТАСС, 22 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:3 уступил нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"
Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 13, 24.11.2018, 15:00
Автомобилист
-Ак Барс-

В составе гостей шайбы забросили Юрий Сергиенко (16-я минута), Эндрю Кейлоф (32) и Денис Баранцев (45). У хозяев отличился Стефан Да Коста (20).

Поражение стало для «Автомобилиста» пятым в нынешнем сезоне и четвертым в последних пяти встречах. Клуб одержал 18 побед кряду на старте чемпионата.

Команда из Екатеринбурга продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 53 очками в активе после 31 игры. «Торпедо» набрало 38 очков после 30 матчей и идет на шестом месте.

В следующем матче «Автомобилист» на своей площадке примет казанский «Ак Барс», «Торпедо» в гостях сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 24 ноября.

Автомобилист 1:3
(1:1, 0:1, 0:1)
Торпедо НН
22.11.2018, 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Дэвид Немировски
Вратари
Владимир Сохатский Андрей Тихомиров
1-й период
Юрий Сергиенко (Д. Ильин, Д. Веряев) 15:08
19:14 Стефан Да Коста (Н. Доус)
2-й период
21:40 Егор Миловзоров
25:39 Георгий Мишарин
27:23 Михаил Мамкин
Денис Паршин 27:23
Эндрю Кейлоф (В. Галузин) 31:20
Данил Веряев 32:09
3-й период
43:50 Александр Торченюк
Денис Баранцев 44:53
Данил Веряев 50:58
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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