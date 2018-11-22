«Северсталь» продлила проигрышную серию в матчах КХЛ против СКА

Источник: РИА "Новости"

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 24.11.2018, 17:00 ЦСКА - СКА -

Шайбы в составе гостей забросили Василий Токранов (10-я минута), Наиль Якупов (22), Сергей Плотников (24), Никита Гусев (27), Владислав Гавриков (28) и Александр Барабанов (43). У хозяев отличился Александр Щербина (28).

Проигрышная серия «Северстали» в матчах против СКА теперь составляет 21 игру. Последний раз команда из Череповца обыгрывала петербуржцев 18 ноября 2012 года (4:3 Б).

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 49 очками в активе. «Северсталь» набрала 20 очков и замыкает таблицу.

В следующем матче «Северсталь» на своей площадке примет московское «Динамо», СКА на выезде сыграет со столичным ЦСКА. Обе встречи состоятся 24 ноября.

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