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22:10 (мск), источник: ТАСС

«Северсталь» продлила проигрышную серию в матчах КХЛ против СКА

ТАСС, 22 ноября. Череповецкая «Северсталь» со счетом 1:6 проиграла санкт-петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"
Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 13, 24.11.2018, 17:00
ЦСКА
-СКА-

Шайбы в составе гостей забросили Василий Токранов (10-я минута), Наиль Якупов (22), Сергей Плотников (24), Никита Гусев (27), Владислав Гавриков (28) и Александр Барабанов (43). У хозяев отличился Александр Щербина (28).

Проигрышная серия «Северстали» в матчах против СКА теперь составляет 21 игру. Последний раз команда из Череповца обыгрывала петербуржцев 18 ноября 2012 года (4:3 Б).

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 49 очками в активе. «Северсталь» набрала 20 очков и замыкает таблицу.

В следующем матче «Северсталь» на своей площадке примет московское «Динамо», СКА на выезде сыграет со столичным ЦСКА. Обе встречи состоятся 24 ноября.

Результаты других матчей дня:

  • «Металлург» — «Ак Барс» — 2:3;.
  • «Трактор» — «Нефтехимик» — 3:2;.
  • «Локомотив» — «Динамо» (Москва) — 2:0.
Северсталь 1:6
(0:1, 1:4, 0:1)
СКА
22.11.2018, 19:30 Зрители: 3019 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Павел Торгаев Илья Воробьев
Вратари
Алексей Артамкин 27:19 (С. Магарилов 27:19) Игорь Шестеркин
1-й период
01:59 Юрий Трубачев
Антон Белов 06:01
Василий Токранов (Ант. Белов, Н. Гусев) 09:31
2-й период
Наиль Якупов (В. Токранов) 21:41
22:23 Александр Щербина
Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, А. Кузьменко) 23:48
Никита Гусев (В. Гавриков, М.А. Карпов) 26:37
Владислав Гавриков 27:19
27:52 Александр Щербина (М. Рыбин)
Давид Рундблад 39:39
3-й период
Александр Барабанов (А. Кузьменко) 42:52
45:17 Денис Куляш
47:25 Максим Веревкин
48:50 Игорь Гераськин
Николай Прохоркин 48:50
Наиль Якупов 51:53
Статистика
10 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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