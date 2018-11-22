«Северсталь» продлила проигрышную серию в матчах КХЛ против СКА
ТАСС, 22 ноября. Череповецкая «Северсталь» со счетом 1:6 проиграла
ТАСС, 22 ноября. Череповецкая «Северсталь» со счетом 1:6 проиграла
Шайбы в составе гостей забросили Василий Токранов (10-я минута), Наиль Якупов (22), Сергей Плотников (24), Никита Гусев (27), Владислав Гавриков (28) и Александр Барабанов (43). У хозяев отличился Александр Щербина (28).
Проигрышная серия «Северстали» в матчах против СКА теперь составляет 21 игру. Последний раз команда из Череповца обыгрывала петербуржцев 18 ноября 2012 года (4:3 Б).
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 49 очками в активе. «Северсталь» набрала 20 очков и замыкает таблицу.
В следующем матче «Северсталь» на своей площадке примет московское «Динамо», СКА на выезде сыграет со столичным ЦСКА. Обе встречи состоятся 24 ноября.
Результаты других матчей дня:
|Северсталь
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1:6
(0:1, 1:4, 0:1)
|СКА
|Павел Торгаев
|Илья Воробьев
|Алексей Артамкин 27:19 (С. Магарилов 27:19)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|01:59
|Юрий Трубачев
|Антон Белов
|06:01
|Василий Токранов (Ант. Белов, Н. Гусев)
|09:31
|2-й период
|Наиль Якупов (В. Токранов)
|21:41
|22:23
|Александр Щербина
|Сергей Плотников (Д. Хафизуллин, А. Кузьменко)
|23:48
|Никита Гусев (В. Гавриков, М.А. Карпов)
|26:37
|Владислав Гавриков
|27:19
|27:52
|Александр Щербина (М. Рыбин)
|Давид Рундблад
|39:39
|3-й период
|Александр Барабанов (А. Кузьменко)
|42:52
|45:17
|Денис Куляш
|47:25
|Максим Веревкин
|48:50
|Игорь Гераськин
|Николай Прохоркин
|48:50
|Наиль Якупов
|51:53
|10
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)