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09:44 (мск), источник: ТАСС

Игрок клуба НХЛ «Виннипег» Весалайнен перешел в команду КХЛ «Йокерит»

ТАСС, 23 ноября. Финский нападающий Кристиан Весалайнен перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» в команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» в аренду до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Джетс».

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Ранее права в КХЛ на Весалайнена принадлежали петербургскому СКА, однако «Йокерит» выкупил их у российского клуба. В текущем сезоне 19-летний нападающий провел за «Виннипег» пять матчей, сделав в них одну результативную передачу. В Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая за фарм-клуб «Манитоба», финн отыграл восемь встреч, набрав 8 (3+5) очков.

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«Виннипег» выбрал Весалайнена на драфте 2017 года под общим 24-м номером, и перед началом сезона-2018/19 хоккеист подписал с клубом контракт новичка. Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 (3 года), 22−23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм- клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

В Европе хоккеист играл за финские клубы ХИФК, ХПК и «Кярпят», а также за шведскую «Фрелунду». В 2016 году в составе сборной Финляндии Весалайнен стал победителем юниорского чемпионата мира, а в 2017 году выиграл серебро этого турнира.

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