Игрок клуба НХЛ «Виннипег» Весалайнен перешел в команду КХЛ «Йокерит»

Ранее права в КХЛ на Весалайнена принадлежали петербургскому СКА, однако «Йокерит» выкупил их у российского клуба. В текущем сезоне 19-летний нападающий провел за «Виннипег» пять матчей, сделав в них одну результативную передачу. В Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая за фарм-клуб «Манитоба», финн отыграл восемь встреч, набрав 8 (3+5) очков.

«Виннипег» выбрал Весалайнена на драфте 2017 года под общим 24-м номером, и перед началом сезона-2018/19 хоккеист подписал с клубом контракт новичка. Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 (3 года), 22−23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм- клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.