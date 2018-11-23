Интриги дня КХЛ: «Авангард» погонится за лидером Востока

Источник: РИА "Новости"

«Адмирал» — «Динамо» Мн

Интриги: у «Адмирала» затяжная серия поражений, и клуб потихоньку осваивается на последнем месте в турнирной таблице. Впрочем, там дальневосточников ожидали увидеть ещё перед стартом сезона. «Моряки» в начале чемпионата цепляли некоторые матчи за счёт сумасшедшей самоотдачи, но, похоже, действие этих методов заканчивается.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 12:00 Адмирал - Динамо Мн -

Изменения происходят в руководящей верхушке «Адмирала» — клуб покинул генеральный директор Сергей Сошников, которого болельщики клуба не без оснований обвиняют в бедственном положении «моряков». Возможно, в будущем команду и ждут позитивные сдвиги, но в нынешнем розыгрыше ждать прорыва от «Адмирала», который теперь не может обменивать хоккеистов и дозаявлять новых игроков, бессмысленно.

У минского «Динамо» также хватает проблем и в управленческом, и в игровом смыслах. Смена главного тренера пока не сильно помогла «зубрам»: два сухих поражения на домашнем льду, затем тяжёлая победа над таким же аутсайдером из Хабаровска и безропотный проигрыш в Шанхае — вот чем пока может похвастать Андрей Сидоренко. Во Владивостоке минчане сыграют с абсолютным аутсайдером чемпионата, но и в этой встрече они не будут фаворитами.

Наш прогноз: в битве двух проблемных команд КХЛ многое решит фактор домашней площадки. Ставим на то, что «Адмирал» прервёт восьмиматчевую серию поражений.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 14:30 Куньлунь - Спартак -

«Куньлунь» — «Спартак»

Интриги: «Куньлунь» ведёт заочную борьбу с «Нефтехимиком» за восьмую строчку на Востоке, и пока у подопечных Юсси Таполы есть преимущество, если считать по потерянным очкам. «Драконы» выиграли последние две встречи, которые разделила целая неделя, не выпали за это время из игрового ритма. После победы над минским «Динамо» Тапола отметил солидную игру своих ребят, а его помощник Алексей Ковалёв считает, что «Куньлунь» идёт по нарастающей. Продолжится ли поступательное движение в игре со «Спартаком»?

Красно-белые довольно неожиданно не смогли подобрать ключи к обороне «Амура» в Хабаровске, да и вообще в последнее время чередуют победы и поражения. Но пятое место Запада пока остаётся за «Спартаком», сохранение этой позиции в таблице конференции наверняка очень важно для подопечных Алексея Жамнова. Игру в Шанхае, скорее всего, пропустит Каспарс Даугавиньш, получивший матч-штраф в предыдущей встрече. Справится ли «Спартак» с «драконами» без одного из своих лучших бомбардиров?

Наш прогноз: «Куньлунь» сейчас выглядит весьма интересно, но и красно-белые показывают симпатичный хоккей. Пожалуй, стоит ожидать яркого поединка, в котором минимальную победу одержат гости.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 19:30 Йокерит - Барыс -

«Йокерит» — «Барыс»

Интриги: финский клуб после нескольких неприятных поражений перед перерывом набрал отличный ход и уже одержал четыре победы кряду. «Йокерит» выглядит уверенно на этом отрезке чемпионата, забивает не менее четырёх шайб за игру и сейчас является самым результативным клубом лиги.

Во встрече с «Авангардом» «шуты» показали сумасшедшую реализацию моментов, здорово отыграл голкипер Райан Запольски, кроме того, приятные новости приходят и с трансферного рынка. Скоро к «Йокериту» присоединится талантливый 19-летний форвард Кристиан Весалайнен, не сумевший пробиться в основу «Виннипега», и он может стать для финской команды вторым Ээли Толваненом.

«Барыс», напротив, переживает не самый простой период сезона. Астанинцы уступили в трёх последних встречах, в лазарете команды до недавнего времени находились ключевые нападающие Брэндон Боченски, Патрис Кормье, Андре Петерссон, Мэттью Фрэттин, и эти потери незамедлительно сказались на результатах «Барыса».

В обновлённом списке травмированных числится лишь Боченски, готовы ли остальные форварды помочь своему клубу уже в Хельсинки?

Наш прогноз: соперники сейчас в разном эмоциональном состоянии, раздухарившийся «Йокерит» «Барысу» будет очень трудно остановить. Поставим на уверенную победу хозяев площадки.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 20:30 Слован - Витязь -

«Слован» — «Витязь»

Интриги: в Братиславе встретятся конкуренты за место в плей-офф на Западе. В случае победы «Слован» сократит отставание от «Витязя» всего до двух очков. Но успехи достаются «орлам» с большим трудом, подопечные Владимира Орсага после успешного отрезка в середине октября выиграли лишь два матча из 11. Фактор домашней площадки тоже не играет за «Слован», по игре при родных трибунах братиславцы на 21-м месте в КХЛ.

У «Витязя» дела идут, конечно, получше, подопечные Валерия Белова стараются держаться в кубковой восьмёрке, в прошлом матче была одержана важная победа в Риге. Но о стабильности «Витязю» приходится только мечтать, вслед за убедительной победой легко может последовать безропотное поражение. Постоянно высокий уровень держит лишь Миро Аалтонен, входящий в пятёрку лучших снайперов сезона. Станет ли финн решающим козырем «Витязя» в Братиславе?

Наш прогноз: «Слован» много проигрывает, но периодически словацкому клубу удаются неплохие матчи. Предположим, что так случится и в этот раз, а «Витязь» сыграет хуже, чем в Риге. Поставим на победу хозяев льда.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 20:30 Динамо Р - Авангард -

«Динамо» Р — «Авангард»

Интриги: «Авангард» едет в Ригу после неоднозначного матча с «Йокеритом», где «ястребы», с одной стороны, выглядели неплохо и перебросали соперника, но с другой — пропустили полную авоську шайб в свои ворота. Удастся ли Бобу Хартли что-то изменить в оборонительных действиях своей команды? Может, пора дать отдохнуть некоторым именитым защитникам и выпустить Максима Березина, оправившегося от травмы, или томящегося на лавке Максима Минеева?

Рижане недавно выдали четырёхматчевую победную серию, которая позволила им закрепиться на седьмом месте Запада, но поражение от «Витязя» вернуло «Динамо» в конкурентную борьбу за плей-офф. Стоит отметить, что подопечные Гиртса Анкипанса стали меньше зависеть от своих лидеров. Мэттью Майоне в прошлой игре прервал четырёхматчевую серию без набранных очков, а Линус Виделль и вовсе пропустил два последних матча своей команды.

При этом в списке травмированных шведа нет, поможет ли он «Динамо» во встрече с «Авангардом»?

Наш прогноз: рижанам нужна победа, чтобы вновь оторваться от преследователей, но и «Авангард» в долгу перед своими болельщиками после матча в Хельсинки. Прогнозируем, что поединок пройдёт в равной борьбе, но немного сильнее всё-таки окажутся гости.