Интриги дня КХЛ: «Авангард» погонится за лидером Востока
«Адмирал» тем временем выиграет у минского «Динамо» в битве аутсайдеров, а «Йокерит» не заметит «Барыс».
«Адмирал» тем временем выиграет у минского «Динамо» в битве аутсайдеров, а «Йокерит» не заметит «Барыс».
«Адмирал» — «Динамо» Мн
Интриги: у «Адмирала» затяжная серия поражений, и клуб потихоньку осваивается на последнем месте в турнирной таблице. Впрочем, там дальневосточников ожидали увидеть ещё перед стартом сезона. «Моряки» в начале чемпионата цепляли некоторые матчи за счёт сумасшедшей самоотдачи, но, похоже, действие этих методов заканчивается.
Изменения происходят в руководящей верхушке «Адмирала» — клуб покинул генеральный директор Сергей Сошников, которого болельщики клуба не без оснований обвиняют в бедственном положении «моряков». Возможно, в будущем команду и ждут позитивные сдвиги, но в нынешнем розыгрыше ждать прорыва от «Адмирала», который теперь не может обменивать хоккеистов и дозаявлять новых игроков, бессмысленно.
У минского «Динамо» также хватает проблем и в управленческом, и в игровом смыслах. Смена главного тренера пока не сильно помогла «зубрам»: два сухих поражения на домашнем льду, затем тяжёлая победа над таким же аутсайдером из Хабаровска и безропотный проигрыш в Шанхае — вот чем пока может похвастать Андрей Сидоренко. Во Владивостоке минчане сыграют с абсолютным аутсайдером чемпионата, но и в этой встрече они не будут фаворитами.
Наш прогноз: в битве двух проблемных команд КХЛ многое решит фактор домашней площадки. Ставим на то, что «Адмирал» прервёт восьмиматчевую серию поражений.
«Куньлунь» — «Спартак»
Интриги: «Куньлунь» ведёт заочную борьбу с «Нефтехимиком» за восьмую строчку на Востоке, и пока у подопечных Юсси Таполы есть преимущество, если считать по потерянным очкам. «Драконы» выиграли последние две встречи, которые разделила целая неделя, не выпали за это время из игрового ритма. После победы над минским «Динамо» Тапола отметил солидную игру своих ребят, а его помощник Алексей Ковалёв считает, что «Куньлунь» идёт по нарастающей. Продолжится ли поступательное движение в игре со «Спартаком»?
Наш прогноз: «Куньлунь» сейчас выглядит весьма интересно, но и
«Йокерит» — «Барыс»
Интриги: финский клуб после нескольких неприятных поражений перед перерывом набрал отличный ход и уже одержал четыре победы кряду. «Йокерит» выглядит уверенно на этом отрезке чемпионата, забивает не менее четырёх шайб за игру и сейчас является самым результативным клубом лиги.
Во встрече с «Авангардом» «шуты» показали сумасшедшую реализацию моментов, здорово отыграл голкипер Райан Запольски, кроме того, приятные новости приходят и с трансферного рынка. Скоро к «Йокериту» присоединится талантливый 19-летний форвард Кристиан Весалайнен, не сумевший пробиться в основу «Виннипега», и он может стать для финской команды вторым Ээли Толваненом.
«Барыс», напротив, переживает не самый простой период сезона. Астанинцы уступили в трёх последних встречах, в лазарете команды до недавнего времени находились ключевые нападающие Брэндон Боченски, Патрис Кормье, Андре Петерссон, Мэттью Фрэттин, и эти потери незамедлительно сказались на результатах «Барыса».
Наш прогноз: соперники сейчас в разном эмоциональном состоянии, раздухарившийся «Йокерит» «Барысу» будет очень трудно остановить. Поставим на уверенную победу хозяев площадки.
«Слован» — «Витязь»
Интриги: в Братиславе встретятся конкуренты за место в
У «Витязя» дела идут, конечно, получше, подопечные Валерия Белова стараются держаться в кубковой восьмёрке, в прошлом матче была одержана важная победа в Риге. Но о стабильности «Витязю» приходится только мечтать, вслед за убедительной победой легко может последовать безропотное поражение. Постоянно высокий уровень держит лишь Миро Аалтонен, входящий в пятёрку лучших снайперов сезона. Станет ли финн решающим козырем «Витязя» в Братиславе?
Наш прогноз: «Слован» много проигрывает, но периодически словацкому клубу удаются неплохие матчи. Предположим, что так случится и в этот раз, а «Витязь» сыграет хуже, чем в Риге. Поставим на победу хозяев льда.
«Динамо» Р — «Авангард»
Интриги: «Авангард» едет в Ригу после неоднозначного матча с «Йокеритом», где «ястребы», с одной стороны, выглядели неплохо и перебросали соперника, но с другой — пропустили полную авоську шайб в свои ворота. Удастся ли Бобу Хартли
Рижане недавно выдали четырёхматчевую победную серию, которая позволила им закрепиться на седьмом месте Запада, но поражение от «Витязя» вернуло «Динамо» в конкурентную борьбу за
Наш прогноз: рижанам нужна победа, чтобы вновь оторваться от преследователей, но и «Авангард» в долгу перед своими болельщиками после матча в Хельсинки. Прогнозируем, что поединок пройдёт в равной борьбе, но немного сильнее
Лев Лукин