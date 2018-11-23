«Ак Барс» выиграл у «Металлурга» в матче КХЛ

Счёт в матче открыли хоккеисты «Ак Барса» благодаря точным броскам Артёма Михеева и Иржи Секач. После этого «Металлург» смог восстановить равновесие, отличились Сергей Мозякин и Николай Кулёмин.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 45 очков в 31 матче. «Металлург» идёт на седьмом месте, в активе команды 41 очко в 32 играх.