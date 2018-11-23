«Ак Барс» выиграл у «Металлурга» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Счёт в матче открыли хоккеисты «Ак Барса» благодаря точным броскам Артёма Михеева и Иржи Секач. После этого «Металлург» смог восстановить равновесие, отличились Сергей Мозякин и Николай Кулёмин.
В третьем периоде победную шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов.
На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 45 очков в 31 матче. «Металлург» идёт на седьмом месте, в активе команды 41 очко в 32 играх.
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
|Металлург Мг
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2:3
(1:2, 1:0, 0:1)
|Ак Барс
|Йозеф Яндач
|Зинэтула Билялетдинов
|Василий Кошечкин 58:20
|Владислав Подъяпольский
|1-й период
|Артем Михеев (Р. Абросимов, А. Лукоянов)
|01:48
|Альберт Яруллин
|11:21
|Иржи Секач (Д. Зарипов)
|14:50
|Артем Лукоянов
|19:05
|19:27
|Сергей Мозякин (Вик. Антипин, Н. Шор)
|19:37
|Евгений Тимкин
|Рафаэль Батыршин
|19:37
|2-й период
|23:28
|Станислав Галиев
|29:29
|32:50
|Евгений Тимкин
|34:27
|Николай Кулемин
|36:06
|Ник Шор
|3-й период
|Артем Лукоянов (А. Марков)
|51:13
|54:49
|Ник Шор
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)