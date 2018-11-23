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08:58 (мск), источник: ИА REGNUM

«Ак Барс» выиграл у «Металлурга» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

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Источник: РИА "Новости"

Счёт в матче открыли хоккеисты «Ак Барса» благодаря точным броскам Артёма Михеева и Иржи Секач. После этого «Металлург» смог восстановить равновесие, отличились Сергей Мозякин и Николай Кулёмин.

В третьем периоде победную шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 45 очков в 31 матче. «Металлург» идёт на седьмом месте, в активе команды 41 очко в 32 играх.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Металлург Мг 2:3
(1:2, 1:0, 0:1)
Ак Барс
22.11.2018, 17:00 Зрители: 7350 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Василий Кошечкин 58:20 Владислав Подъяпольский
1-й период
Артем Михеев (Р. Абросимов, А. Лукоянов) 01:48
Альберт Яруллин 11:21
Иржи Секач (Д. Зарипов) 14:50
Артем Лукоянов 19:05
19:27 Сергей Мозякин (Вик. Антипин, Н. Шор)
19:37 Евгений Тимкин
Рафаэль Батыршин 19:37
2-й период
23:28
Станислав Галиев 29:29
32:50 Евгений Тимкин
34:27 Николай Кулемин
36:06 Ник Шор
3-й период
Артем Лукоянов (А. Марков) 51:13
54:49 Ник Шор
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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