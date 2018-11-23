«Трактор» обыграл команду своего бывшего главного тренера
Бывший главный тренер «Трактора» Андрей Назаров уехал из Челябинска ни с чем. Возглавляемый им сейчас нижнекамский «Нефтехимик» проиграл подопечным Алексея Тертышного.
Бывший главный тренер «Трактора» Андрей Назаров уехал из Челябинска ни с чем. Возглавляемый им сейчас нижнекамский «Нефтехимик» проиграл подопечным Алексея Тертышного.
Встреча «Трактора» и «Нефтехимика» была принципиальной для обеих команд.
Челябинцы были замотивированы на этот матч. В последних двух играх команда Алексея Тертышного потерпела поражения. «Черно-белые» проиграли СКА на выезде и «Ак Барсу» на домашней арене. Счет в матче с «Нефтехимиком» был открыт уже на четвертой минуте. Кристиан Томас стал автором первой заброшенной шайбы. Но к экватору первой двадцатиминутки Рафаэль Бикмуллин из «Нефтехимика» восстановил равновесие в счете -1:1.
Буквально за секунду до ухода на первый перерыв «Трактор» снова забил, но наставник нижнекамцев Андрей Назаров потребовал видеопросмотр, после которого гол был отменен. По мнению арбитров, шайба попала в конек Райана Стоа.
Второй отрезок матча запомнился тем, что так любят болельщики — кулачным поединком с элементами раздевания. Один на один в ближнем бою сошлись Ник Бэйлен и Рафаэль Бикмуллин. Представитель «Трактора» одержал уверенную победу.
В середине этого периода Кристиан Томас оформил дубль, а под его занавес отличился Игорь Полыгалов — 3:1. Гости попытались спасти эту встречу. За семь минут до завершения третьего периода «Нефтехимику» удалось сократить отставание в счете до минимума. Но больше подопечным Андрея Назарова ничего сделать не удалось. 3:2 — победа «Трактора».
«Нам удался второй период, забили хорошие шайбы, в том числе в раздевалку. В третьем периоде постарались сконцентрироваться в обороне, понимали, что соперник будет поддавливать. Схватили ненужные удаления, но ребята молодцы, выстояли и довели матч до победы», — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.
Следующий мачт «Трактор» проведет завтра, 24 ноября. В гости к челябинцам пожалует нижегородское «Торпедо».
Фото с сайта ХК «Трактор»
Автор: Инна Шемаева
|Трактор
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3:2
(1:1, 2:0, 0:1)
|Нефтехимик
|Алексей Тертышный
|Андрей Назаров
|Василий Демченко
|Илья Ежов 58:02
|1-й период
|03:16
|Кристиан Томас (Й. Энлунд, Р. Стоа)
|10:37
|Григорий Желдаков
|Рафаэль Бикмуллин (А. Брынцев)
|13:13
|Ильдар Шиксатдаров
|19:31
|Ильдар Шиксатдаров
|19:31
|2-й период
|Алексей Волгин
|23:45
|25:03
|26:06
|Егор Дугин
|30:02
|Ник Бэйлен
|Рафаэль Бикмуллин
|30:02
|32:02
|Ник Бэйлен
|Рафаэль Бикмуллин
|32:02
|Рафаэль Бикмуллин
|32:02
|34:19
|Кристиан Томас (Й. Энлунд)
|34:19
|38:49
|Игорь Полыгалов (А. Глинкин)
|3-й период
|52:01
|Игорь Полыгалов
|Ильдар Шиксатдаров (А. Нестрашил, Д. Шарипзянов)
|52:59
|54:54
|Артем Бородкин
|15
|Штрафное время
|35
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)