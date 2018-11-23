«Трактор» обыграл команду своего бывшего главного тренера

Источник: Uralpress.ru

Встреча «Трактора» и «Нефтехимика» была принципиальной для обеих команд. Во-первых, клубы являются конкурентами по турнирной таблице. «Черно-белые» отстают от нижнекамцев всего на три очка. Во-вторых, «Нефтехимик» возглавляет бывший главный тренер «Трактора» Андрей Назаров.

Челябинцы были замотивированы на этот матч. В последних двух играх команда Алексея Тертышного потерпела поражения. «Черно-белые» проиграли СКА на выезде и «Ак Барсу» на домашней арене. Счет в матче с «Нефтехимиком» был открыт уже на четвертой минуте. Кристиан Томас стал автором первой заброшенной шайбы. Но к экватору первой двадцатиминутки Рафаэль Бикмуллин из «Нефтехимика» восстановил равновесие в счете -1:1.

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Буквально за секунду до ухода на первый перерыв «Трактор» снова забил, но наставник нижнекамцев Андрей Назаров потребовал видеопросмотр, после которого гол был отменен. По мнению арбитров, шайба попала в конек Райана Стоа.

Второй отрезок матча запомнился тем, что так любят болельщики — кулачным поединком с элементами раздевания. Один на один в ближнем бою сошлись Ник Бэйлен и Рафаэль Бикмуллин. Представитель «Трактора» одержал уверенную победу.

В середине этого периода Кристиан Томас оформил дубль, а под его занавес отличился Игорь Полыгалов — 3:1. Гости попытались спасти эту встречу. За семь минут до завершения третьего периода «Нефтехимику» удалось сократить отставание в счете до минимума. Но больше подопечным Андрея Назарова ничего сделать не удалось. 3:2 — победа «Трактора».

«Нам удался второй период, забили хорошие шайбы, в том числе в раздевалку. В третьем периоде постарались сконцентрироваться в обороне, понимали, что соперник будет поддавливать. Схватили ненужные удаления, но ребята молодцы, выстояли и довели матч до победы», — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий мачт «Трактор» проведет завтра, 24 ноября. В гости к челябинцам пожалует нижегородское «Торпедо».

Фото с сайта ХК «Трактор»