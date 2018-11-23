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08:55 (мск), источник: Uralpress.ru

«Трактор» обыграл команду своего бывшего главного тренера

Бывший главный тренер «Трактора» Андрей Назаров уехал из Челябинска ни с чем. Возглавляемый им сейчас нижнекамский «Нефтехимик» проиграл подопечным Алексея Тертышного.

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Источник: Uralpress.ru

Встреча «Трактора» и «Нефтехимика» была принципиальной для обеих команд. Во-первых, клубы являются конкурентами по турнирной таблице. «Черно-белые» отстают от нижнекамцев всего на три очка. Во-вторых, «Нефтехимик» возглавляет бывший главный тренер «Трактора» Андрей Назаров.

Челябинцы были замотивированы на этот матч. В последних двух играх команда Алексея Тертышного потерпела поражения. «Черно-белые» проиграли СКА на выезде и «Ак Барсу» на домашней арене. Счет в матче с «Нефтехимиком» был открыт уже на четвертой минуте. Кристиан Томас стал автором первой заброшенной шайбы. Но к экватору первой двадцатиминутки Рафаэль Бикмуллин из «Нефтехимика» восстановил равновесие в счете -1:1.

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Буквально за секунду до ухода на первый перерыв «Трактор» снова забил, но наставник нижнекамцев Андрей Назаров потребовал видеопросмотр, после которого гол был отменен. По мнению арбитров, шайба попала в конек Райана Стоа.

Второй отрезок матча запомнился тем, что так любят болельщики — кулачным поединком с элементами раздевания. Один на один в ближнем бою сошлись Ник Бэйлен и Рафаэль Бикмуллин. Представитель «Трактора» одержал уверенную победу.

В середине этого периода Кристиан Томас оформил дубль, а под его занавес отличился Игорь Полыгалов — 3:1. Гости попытались спасти эту встречу. За семь минут до завершения третьего периода «Нефтехимику» удалось сократить отставание в счете до минимума. Но больше подопечным Андрея Назарова ничего сделать не удалось. 3:2 — победа «Трактора».

«Нам удался второй период, забили хорошие шайбы, в том числе в раздевалку. В третьем периоде постарались сконцентрироваться в обороне, понимали, что соперник будет поддавливать. Схватили ненужные удаления, но ребята молодцы, выстояли и довели матч до победы», — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий мачт «Трактор» проведет завтра, 24 ноября. В гости к челябинцам пожалует нижегородское «Торпедо».

Фото с сайта ХК «Трактор»

Автор: Инна Шемаева

Трактор 3:2
(1:1, 2:0, 0:1)
Нефтехимик
22.11.2018, 17:00 Зрители: 6450 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей Тертышный Андрей Назаров
Вратари
Василий Демченко Илья Ежов 58:02
1-й период
03:16 Кристиан Томас (Й. Энлунд, Р. Стоа)
10:37 Григорий Желдаков
Рафаэль Бикмуллин (А. Брынцев) 13:13
Ильдар Шиксатдаров 19:31
Ильдар Шиксатдаров 19:31
2-й период
Алексей Волгин 23:45
25:03
26:06 Егор Дугин
30:02 Ник Бэйлен
Рафаэль Бикмуллин 30:02
32:02 Ник Бэйлен
Рафаэль Бикмуллин 32:02
Рафаэль Бикмуллин 32:02
34:19 Кристиан Томас (Й. Энлунд)
34:19
38:49 Игорь Полыгалов (А. Глинкин)
3-й период
52:01 Игорь Полыгалов
Ильдар Шиксатдаров (А. Нестрашил, Д. Шарипзянов) 52:59
54:54 Артем Бородкин
Статистика
15 Штрафное время 35
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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