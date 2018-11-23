ХК ЦСКА договорился с Маминым о подписании контракта до конца сезона

Мамин выступал за ЦСКА и его фарм-клуб с 2014 по 2017 год. В 2016 году «Флорида» выбрала форварда на драфте НХЛ под общим 175-м номером, годом позже он перешел в «Пантерз», где дебютировал в январе 2018 года. В текущем сезоне он провел за «Флориду» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Всего в НХЛ он сыграл в 33 матчах и набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача).