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11:50 (мск), источник: ТАСС

ХК ЦСКА договорился с Маминым о подписании контракта до конца сезона

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА подтвердил информацию о подписании контракта с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Максимом Маминым до конца текущего сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейцев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее об этом сообщал агент 23-летнего хоккеиста Шуми Бабаев на своей официальной странице в Instagram.

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«ЦСКА договорился с Маминым о подписании контракта до конца сезона», — сообщили в пресс-службе.

Мамин выступал за ЦСКА и его фарм-клуб с 2014 по 2017 год. В 2016 году «Флорида» выбрала форварда на драфте НХЛ под общим 175-м номером, годом позже он перешел в «Пантерз», где дебютировал в январе 2018 года. В текущем сезоне он провел за «Флориду» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Всего в НХЛ он сыграл в 33 матчах и набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача).

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