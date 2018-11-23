Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ

Источник: РИА "Новости"

За три месяца регулярного чемпионата команды сыграли от 27 до 32 игр. Конец ноября — самое время, чтобы подвести итоги первой половины сезона КХЛ. Сначала мы рассмотрим положительные и отрицательные стороны команды Восточной конференции.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 24.11.2018, 15:00 Автомобилист - Ак Барс -

«Автомобилист»

«+»: Ещё в межсезонье, судя по селекции «Автомобилиста», было понятно, что на Востоке появилась новая сила. Но вряд ли кто-то мог предположить, что команда из Екатеринбурга одержит 18 побед подряд, попутно уложив на лопатки ЦСКА, «Локомотив», «Йокерит», «Салават» и «Магнитку». Уже по итогам первого месяца рассеялись все сомнения насчёт того, что Андрей Мартемьянов — тренер для большого клуба. Он умело жонглировал составом, безболезненно менял капитанов, развязал руки легионерам и привил «Автомобилисту» узнаваемый стиль. Никто в лиге так успешно не атакует с ходу, как это делают подопечные Мартемьянова.

«-«: Последние недели показали, насколько хрупким был механизм «Автомобилиста». Стоило сломаться Якубу Коваржу, а зарплатам игроков проникнуть в прессу, как разогнавшаяся уральская машина с грохотом не вписалась в поворот. И если сбой в матче со СКА сразу после перерыва на Евротур мог трактоваться как случайность, то 2:6 дома от «Нефтехимика» — это сигнал, что всё куда серьёзнее. На самом же деле всё возвращается на круги своя. Не был «Автомобилист» настолько сильнее соперников, как можно было подумать исходя из таблицы. Мартемьянов обладает довольно средним набором защитников, и то, когда они начнут совершать ошибки, было вопросом времени.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 20:30 Динамо Р - Авангард -

«Авангард»

«+»: На старте сезона «Авангард» казался настоящей машиной. Отбойный молоток имени Боба Хартли, кажется, шокировал многих соперников «ястребов». Не все были готовы к безостановочному навалу, подкреплённому блестящей физической готовностью. К тому же канадский тренер достаточно быстро нащупал первое звено Широков — Зернов — Михеев. Пусть и не без воли случая (травма Карри Рямё), Хартли определился с основным вратарём, и больше месяца Игорь Бобков казался неприступной стеной. Но даже когда «Авангард» раскусили, а физика подсела, омичи продолжали брать «свои» очки.

«-«: Ахиллесова пята омской команды — большинство. Глобально Боб Хартли ничего не исправил с начала сезона, когда «ястребы» не могли реализовать лишнего несколько матчей. Долгое время козырем «Авангарда» была игра в обороне, но в последних играх защитная линия напоминает решето, Игорь Бобков свой лучший хоккей оставил в сентябре, а из всей иностранной бригады только Давид Деарне частично оправдывает статус легионера. Да и то, что в начале осени казалось напористостью, ближе к зиме представляется примитивизмом.

«Ак Барс»

«+»: Если не считать разгром в матче за Кубок открытия, казанцы избежали чемпионского похмелья. Стиль у команды Билялетдинова сохранился тот же, лидеры в лице легионерского звена — на месте. «Ак Барс» ещё ни разу в сезоне не проиграл два матча подряд, что говорит о стабильности чемпионов. Два уверенно выигранных «зелёных дерби» выглядят приятным бонусом.

«-«: Несмотря на две победы над «Салаватом», игры с топ-клубами подопечным Билялетдинова удаются далеко не всегда, последний пример — разгромное поражение от ЦСКА прямо на льду «Татнефть-Арены». У «Ак Барса» не работает большинство, Эмиль Гарипов подсдал после ухода тренера вратарей Ари Мойсанена. Не играют на своём уровне и Владимир Ткачёв со Станиславом Галиевым. Лучший снайпер плей-офф только недавно начал приходить в себя.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 24.11.2018, 15:00 Металлург Мг - Нефтехимик -

«Металлург»

«+»: Не мытьём, так катаньем Йозеф Яндач держит «Металлург» в группе лидеров даже в эпоху перестройки. Чешский тренер со временем наладил магнитогорское большинство, а вместе с ним и более-менее стабильный набор очков. Несмотря на то что Павел Варфоломеев в его руках никак не может выйти на качественно новый уровень, под присмотром Яндача дебютировало немало магнитогорских воспитанников. Здесь вам и Юрий Платонов, сыгравший в одном звене с отцом, и Савелий Ольшанский с Павлом Дорофеевым, реально претендующие на попадание в окончательный состав молодёжной сборной России. На подходе находятся Егор Спиридонов и Вадим Антипин. Впрочем, это скорее политика магнитогорского руководства, нежели заезжего тренера.

«-«: Новая «Магнитка» только строится, и к борьбе за Кубок Гагарина она пока не готова. Об этом, прежде всего, свидетельствуют результаты матчей с равными себе соперниками. Это не только последние поражения от СКА и «Ак Барса», но и неудачи в играх с ЦСКА, «Локомотивом», «Йокеритом» и «Автомобилистом». Оставляет желать лучшего и оборона «сталеваров». Отдельные вопросы по легионерам «Металлурга» и, в частности, крайне странному отказу от Войтека Вольски. Пожалуй, ни один иностранец, набранный Геннадием Величкиным, не идеален. Ну и нельзя не заметить, как стареет Сергей Мозякин. Раньше 10-матчевые серии без голов он себе не позволял.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 19:30 Йокерит - Барыс -

«Барыс»

«+»: Если взглянуть на таблицу, то на Востоке меньше «Барыса» в основное время проигрывает только одна команда, и это «Автомобилист». Как правило, если астанчане и уступают, то всё равно цепляются за очки. Команда из столицы Казахстана всякий раз проявляет характер, и в этом проглядывается почерк Андрея Скабелки. При нём «Барыс» стал более боевитым, наладилась игра в обороне, а многочисленные иностранцы играют в своё удовольствие. Очевидно, что белорусский специалист сделал выводы из неудачного опыта работы в Омске и на новом месте не пережимает гайки в отношениях с лидерами.

«-«: В сравнении с другими командами, попадающими на данный момент в плей-офф на Востоке, «Барыс» довольно много пропускает. Но если сравнивать положение дел с тем, что творилось с обороной казахстанского клуба в предыдущие сезоны, всё не так плохо. Смущает разве что вратарская позиция, где уже было задействовано три голкипера, и пока не видно железного первого номера. Ну, а последние поражения «Барыса» дают понять, какую роль в игре команды играет ныне травмированный капитан Брендон Боченски.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 24.11.2018, 15:00 Трактор - Торпедо НН -

«Торпедо»

«+»: В Нижнем Новгороде прописалась, пожалуй, самая весёлая команда Восточной конференции. «Торпедо» в этом сезоне много забивает и немногим меньше пропускает. В начале чемпионата это приобретало и вовсе гипертрофированные формы: подопечные Дэвида Немировски отыгрывались в безнадёжных ситуациях, сметая соперников в третьих периодах. Со временем нижегородцы стали играть чуть более приземлённо, но общие очертания сохранились. Игра нового «Торпедо» уже не столь примитивна, как во времена Петериса Скудры.

«-«: Иностранцы, которые тащили «Торпедо» на старте сезона, сдали. Особенно это касается Роберта Саболича. Да и Эндрю Кэйлоф до недавнего времени не мог забить почти два месяца. Не отличается стабильностью и вратарская линия «оленей», хотя ещё перед сезоном руководство «Торпедо» предупреждали, что тандем Галимов — Костин может стать слабым местом команды. Ну, а главное, что энергозатратный стиль волжан предполагает зависимость от физической готовности. На весь сезон бензина, очевидно, хватить не может.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 25.11.2018, 14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн -

«Салават Юлаев»

«+»: Кто бы мог подумать, что по итогам половины регулярного чемпионата у «Салавата Юлаева» будет вторая на Востоке оборона? Меньше чем уфимцы пропускает только лидер конференции «Автомобилист». С приходом на пост главного тренера Николая Цулыгина «Салават» перестал быть безумной командой, которая может как упустить преимущество в три-четыре шайбы, так и отыграть его. Наконец-то в столице Башкирии навели порядок на последнем рубеже. Юха Метсола — первый за долгое время вратарь «Салавата Юлаева», чья игра не вызывает у болельщиков нервного тика. У уфимцев всё неплохо с большинством, Цулыгин умело использует Бурдасова и его бросок, а практика использования легионеров в разных звеньях добавляет вариативности.

«-«: «Салават» стал рациональнее и, быть может, больше напоминает кубковую команду, чем раньше, но в игре уфимцев пропала та самая искра. Да, звено легионеров, как и прежде, способно контролировать шайбу сколько заблагорассудится, но зачастую в этом нет волшебства. Умарку и Ко явно не по нраву постоянные перестановки в составе, Ткачёву с его потенциалом не хватает времени в большинстве, а если к кому не может быть претензий, так это к Бурдасову и четвёртому звену. При этом настораживает, что «Салават» проиграл два самых «горячих» матчах в сезоне — «Ак Барсу» — и даже с более слабыми соперниками порой «отпускает вожжи».

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 25.11.2018, 10:00 Куньлунь - Сочи -

«Куньлунь»

«+»: Китайский клуб отказался от сомнительных канадцев и пытается обратиться к очертаниям первого сезона. В «Куньлунь» вернулись Тобиас Виклунд и Йоонас Ярвинен, которые стояли у истоков клуба, а вместе с ними Юсси Тапола привёз группу качественных европейцев. Активно пополняя состав по ходу чемпионата, руководство «драконов» при этом делает всё, чтобы устаканить состав и обрести собственное лицо.

«-«: По-прежнему не очень понятен смысл существования «Куньлуня». Пекинская команда играет в Шанхае, где на её матчи ходит меньше 3 тыс. зрителей. Запланированный переезд в Пекин переносится с декабря на конец февраля, то есть серьёзного прироста посещаемости ждать не стоит. Если не считать натурализованных канадцев и Зака Юэйня, нет в составе китайской команды и китайских игроков. Вратарь Цзэхао Сунь несколько раз попадал в заявку, но не более того. Это ещё можно было понять, иди шанхайский интернационал вверху таблицы, но команда, составленная из легионеров, с трудом цепляется за плей-офф.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 26.11.2018, 19:00 Ак Барс - Нефтехимик -

«Нефтехимик»

«+»: В том, что легионеры «Сибири» не смогли адаптироваться к новой для себя лиге, мы поспешили обвинить чемпионат Финляндии. Мол, он перестал поставлять в КХЛ сильных иностранцев. Однако пример «Нефтехимика» этот тезис уверенно опровергает. Тройка Няттинен — Руохомаа — Пуустинен с первых матчах стала наводить шороху, а Юусо Пуустинен теперь и вовсе возглавляет снайперскую гонку. Андрей Назаров, в свою очередь, доказал, что может быть гибким. Мастерам, которые обеспечивают результат, он готов просто не мешать. Плюс в карму «Нефтехимику» и его главному тренеру добавляет ещё и за то, что они реанимировали Павла Падакина.

«-«: Между легионерами и русскими игроками пропасть. Если первые сполна отрабатывают свой хлеб, то вторые не развиваются, а то и вовсе деградируют. А ведь в молодой команде, коей является «Нефтехимик», должно быть всё наоборот. Назаров пытается расшевелить своих «волчат», поочерёдно отправляя их в фарм-клуб, но действуют эти методы не на всех. С Андреем Макаровым и Богданом Якимовым нижнекамцы уже расстались.

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«Трактор»

«+»: Виталий Кравцов, быть может, и не развивается теми темпами, что мы все от него ожидали, но в «Тракторе» главному челябинскому таланту развязывают руки и дают достаточно игрового времени. Вернулся в этом сезоне в состав Георгий Желдаков, на новый уровень вышел Игорь Исаев, выходит в основе Марсель Шолохов, а недавно дебютировал в КХЛ Владислав Сухачёв. Если в Челябинске всё же решатся создать доморощенный тандем Демченко — Сухачёв, это будет уникальный случай для нашего хоккея. Когда здоровы, то на уровне выступают и легионеры «Трактора», но больно уж травматичным выдаётся для чёрно-белых этот сезон.

«-«: Впрочем, переполненный лазарет — не главная беда уральского клуба. Прежде всего «Трактор» самая малозабивающая команда лиги. Это в корне расходится с той концепцией, которую провозглашал Герман Титов. Его общения разошлись с делом даже больше, чем предвыборные обещания губернаторов и депутатов. Алексею Тертышному удалось настроить струны обороны, хоть немного приблизив «Трактор» к бронзовым стандартам Анвара Гатиятулина, но голы челябинцам по-прежнему даются с трудом. Никуда не деться уральцам от присутствия в составе таких личностей, как Сентюрин, Мошаров и Губарев.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 26.11.2018, 12:30 Амур - Сибирь -

«Амур»

«+»: Чуть ли не единственное, что может утешать хабаровских болельщиков, — относительно успешное выступление «Амура» в домашних матча. 6 из 8 своих побед «тигры» одержали в стенах «Платинум Арены». Обыгрывали они, правда, исключительно середняков или аутсайдеров, то есть команды, равные себе. Так или иначе, занимая в конференции третье место с конца, дальневосточники попали бы в плей-офф, если бы места в восьмёрке распределялись по средней посещаемости. Публика от команды пока не отвернулась.

«-«: В остальном у «Амура» провал по всем фронтам. Не работают спецбригады, нет ярко выраженного первого звена, сдали легионеры и творится настоящая чехарда на последнем рубеже. Совершив в прошлом сезоне маленькое чудо, хабаровчане попытались пойти по следам успеха, но как выяснилось, не каждый иностранный вратарь — Юха Метсола, и не каждый тренер-демократ — Андрей Мартемьянов. «Амур» предсказуемо не угадал ни с Либором Кашиком, ни с Николаем Борщевским. Удивительно, как специалист, совершенно не подходящий на роль главного тренера КХЛ, по-прежнему находится на своей должности.

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«Сибирь»

«+»: Трудно найти плюсы, когда команда с бюджетом середняка и репутацией золушки половину регулярного чемпионата протирает дно, но кое-какие светлые пятная в выступлении «Сибири» всё-таки есть. Никита Михайлов прямо сейчас — лучший бомбардир команды и основной претендент на то, чтобы стать новичком года в КХЛ. Оправдывает свой четырёхлетний контракт Александр Шаров, а сразу россыпь игроков «Сибири» выступает в различных сборных: Максим Казаков, Николай Демидов и всё тот же Михайлов вызывались в олимпийскую, а Илья Морозов с Никитой Шашковым — реальные кандидаты на участие в МЧМ.

«-«: В остальном, правда, «Сибири» похвастать нечем. Сначала она показала худший старт в своей кахаэловской истории, а потом переписала антирекорд лиги, потерпев 12 поражений подряд. У новосибирцев худшее в КХЛ меньшинство и полный провал по легионерам. Трёх из них, а также главного тренера, Кирилл Фастовский уже заменил. Рокировка звёзд финского чемпионата на канадцев сработала, что позволило «Сибири» уйти с первого места, но время безнадёжно упущено. Провалив предсезонную подготовку и промахнувшись с иностранцами, новосибирцы всерьёз рискуют третий год подряд остаться за чертой плей-офф.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 27.11.2018, 12:30 Адмирал - Сочи -

«Адмирал»

«+»: Без сомнений, лучшая новость для «Адмирала» — принудительная отставка Сергея Сошникова. Скандальный гендиректор не только собрал сомнительный состав и портил имидж дальневосточного клуба одиозными заявлениями, но и довёл клуб до запрета на трансферы. В принципе, на этом плюсы для худшей команды КХЛ заканчиваются, но, справедливости ради, «моряки» за половину «регулярки» набрали больше очков, чем им пророчили. Да и вызов в олимпийскую сборную Никиты Серебрякова, на плечах которого во многом и держится игра «Адмирала», это событие.

«-«: «Адмирал» — худшая команда в лиге по игре в большинстве, последняя на Востоке по пропущенным шайбам, а с недавних пор «моряки» перехватили у «Сибири» статус главных аутсайдеров КХЛ. Дальневосточники начинали сезон без чартеров и легионеров, потом набрали сомнительных чехословаков, от некоторых из которых уже начали отказываться. Состав, набранный по принципу «главное подешевле», скорее соответствует уровню Высшей лиги, и играет на том же уровне. Хотелось бы выделить молодёжь, но в лучших бомбардирах «Адмирала» сплошь ветераны.