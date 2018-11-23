Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли в гостях «Адмиралу» в чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Андрея Сидоренко потерпели второе поражение в выездном турне. Во Владивостоке белорусская команда неудачно провела второй период матча.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 12:00 Адмирал 5 Динамо Мн 1

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо-Минск» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

Владивосток. «Фетисов-Арена». 4 656 зрителей.

«Адмирал»: Красоткин (Серебряков); Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов; Мищенко — Козловский, Королев — Вихарев — Бутузов; Кубат — Таталин, Коньков (к) — Полак — Зайцев; Кармашков — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, А. Костицын — С. Костицын (к) — Когалев; Лисовец — Хенкель, Казионов — Павлович — Гаврус; Осипов — Блум, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Захаренко, Артемов.

Шайбы: 1:0 — Мерескин (Дьяков, Глазачев, 18.01). 1:1 — Буйницкий (Осипов, Уиркош, 18.38). 2:1 — В. Стрельцов (А. Стрельцов, Черников, 23.55). 3:1 — Черников (Воронин, Кармашков, 26.00). 4:1 — Полак (Таталин, Коньков; 28.14). 5:1 — Зайцев (Коньков, Кубат, 55.49).

Броски: 29 — 18.

Штраф: 6 — 8.

На старте игры в «Фетисов-Арене» динамовцы постарались сыграть дисциплинированно в обороне, но под занавес первого периода не уследили за Александром Мерескиным, который с пятачка ворот переправил шайбу в сетку. Минчане еще до перерыва сумели сравнять счет в игре. Быстрая атака «зубров» на 19-й минуте завершилась точным броском под перекладину ворот «Адмирала» Дмитрия Буйницкого — 1:1.

Провал в игре белорусской команды случился во втором периоде. Хоккеисты «Адмирала» трижды поразили ворота Юнаса Энрота, реализовав в том числе большинство.

В заключительные двадцать минут хозяева площадки забросили пятую шайбу. Отличился Глеб Зайцев. «Зубры» в этой ситуации вновь невнимательно действовали на собственном пятачке.