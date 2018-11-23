Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли в гостях «Адмиралу» в чемпионате КХЛ
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли в гостях «Адмиралу» из Владивостока со счетом 1:5 в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли в гостях «Адмиралу» из Владивостока со счетом 1:5 в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Андрея Сидоренко потерпели второе поражение в выездном турне. Во Владивостоке белорусская команда неудачно провела второй период матча.
«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо-Минск» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).
Владивосток. «Фетисов-Арена». 4 656 зрителей.
«Адмирал»: Красоткин (Серебряков); Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов; Мищенко — Козловский, Королев — Вихарев — Бутузов; Кубат — Таталин, Коньков (к) — Полак — Зайцев; Кармашков — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин.
«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, А. Костицын — С. Костицын (к) — Когалев; Лисовец — Хенкель, Казионов — Павлович — Гаврус; Осипов — Блум, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Захаренко, Артемов.
Шайбы: 1:0 — Мерескин (Дьяков, Глазачев, 18.01). 1:1 — Буйницкий (Осипов, Уиркош, 18.38). 2:1 — В. Стрельцов (А. Стрельцов, Черников, 23.55). 3:1 — Черников (Воронин, Кармашков, 26.00). 4:1 — Полак (Таталин, Коньков; 28.14). 5:1 — Зайцев (Коньков, Кубат, 55.49).
Броски: 29 — 18.
Штраф: 6 — 8.
На старте игры в «Фетисов-Арене» динамовцы постарались сыграть дисциплинированно в обороне, но под занавес первого периода не уследили за Александром Мерескиным, который с пятачка ворот переправил шайбу в сетку. Минчане еще до перерыва сумели сравнять счет в игре. Быстрая атака «зубров» на 19-й минуте завершилась точным броском под перекладину ворот «Адмирала» Дмитрия Буйницкого — 1:1.
В заключительные двадцать минут хозяева площадки забросили пятую шайбу. Отличился Глеб Зайцев. «Зубры» в этой ситуации вновь невнимательно действовали на собственном пятачке.
Минское «Динамо» завершит выездную серию 25 ноября матчем в Уфе с «Салаватом Юлаевым».