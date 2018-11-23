«Барыс» в ТОП-5 по большинству в КХЛ, или кто тащит команду Андрея Скабелки

Команда Андрея Скабелки не может выиграть три матча подряд и уже занимает пятое место в Восточной конференции: последним, кто обошел «Барыс», стал «Металлург» из Магнитогорска. Всего в двух очках снизу от казахстанского клуба нижегородское «Торпедо», а в трех — «Салават Юлаев» из Уфы.

Но, несмотря на поражения, казахстанский клуб может выправить ситуацию, ведь провел игр меньше, чем конкуренты. Одной из главных слагаемых успеха «Барыса» является розыгрыш численного преимущества — из 94 шайб только 56 забиты в полных составах (при игре «пять на пять»). Ни разу хоккеисты из Астаны не отличались когда на льду их было меньше, чем игроков соперника.

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25 голов, забитые в формате «5 на 4», помогают «Барысу» быть в пятерке сильнейших по этому показателю. Лидер, а им является «Автомобилист» из Екатеринбурга, опережает всего на три результативных броска.

1. «Автомобилист» — 28 голов (31 матч)

2−3. «Нефтехимик» и СКА — по 27 голов (30 матчей)

4. «Динамо» Москва — 26 голов (30 матчей)

5. «Барыс» — 25 голов (28 матчей).

Вне конкуренции столичный клуб в игре с преимуществом в двух хоккеистов — «5 на 3».

1. «Барыс» — четыре гола (28 матчей)

2−5. «Автомобилист», «Динамо» Москва, «Сочи» и «Авангард» — по три гола.

С еще пятью командами «Барыс» делит лидирующую позицию по результативности в игре «4 на 3″. Как и клуб из Астаны», по два гола забили ЦСКА, «Слован», «Салават Юлаев», «Сочи» и «Локомотив».

Внутри самого «Барыса» есть тройка лидеров, которая результативнее других играет в большинстве. Это Роман Старченко, Патрис Кормье и Андре Петерссон. Они забили уже 15 голов.

По пять голов — Роман Старченко, Патрис Кормье и Андре Петерссон

По три — Никита Михайлис и Мэттью Фрэттин

По два — Кевин Даллмэн, Брэндон Боченски и Кертис Волк

По одному — Даррен Диц, Джесси Блэкер, Дастин Бойд и Дмитрий Шевченко.

А чем могут похвастаться наши ближайшие конкуренты? У финского «Йокерита» все хорошо.

«Йокерит» (Хельсинки)

При игре «5 на 5» — 69 голов в 28 матчах (первое место в Лиге)

«5 на 4» — 23 гола (седьмое место)

«5 на 3» — ни одного гола

«4 на 4» — три гола (делит с «Барысом» первое место в Лиге)

«4 на 3» — один гол

«3 на 3» — два гола

«4 на 5» — пять голов (первое место в Лиге).

«Локомотив» (Ярославль)

При игре «5 на 5» — 53 гола в 31 матче (11 место в Лиге)

«5 на 4» — 22 гола (делит восьмое-девятое место с рижским «Динамо)

«5 на 3» — один гол

«4 на 4» — ни одного гола

«4 на 3» — два гола

«3 на 3» — один гол

«4 на 5» — два гола.

«Северсталь» (Череповец)

При игре «5 на 5» — 30 голов в 31 матче (25 место в Лиге)

«5 на 4» — восемь (25 место)

«5 на 3» — два гола

«4 на 4» — один гол

«4 на 3» — один гол

«3 на 3» — два гола

«4 на 5» — ни одного гола.