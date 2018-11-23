«Спартак» победил «Куньлунь» в выездном матче КХЛ
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хоккеисты московского «Спартака» нанесли поражение китайскому «Куньлуню» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хоккеисты московского «Спартака» нанесли поражение китайскому «Куньлуню» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Шанхае, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу «красно-белых». Шайбы забросили Илья Зубов (14-я минута) и Артем Федоров (60, в пустые ворота).
Голкипер «Спартака» Никита Беспалов провел второй «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате.
|Юсси Тапола
|Игорь Уланов
|Александр Лазушин 59:00 (А. Лазушин 59:34)
|Никита Беспалов
|1-й период
|13:07
|Кори Кейн
|Илья Зубов (Д. Калинин)
|13:35
|17:32
|Брэндон Йип
|2-й период
|21:35
|Йоонас Ярвинен
|Вячеслав Лещенко
|21:35
|23:50
|27:49
|Войтек Вольски
|3-й период
|Дмитрий Калинин
|48:10
|Илья Зубов
|50:18
|57:47
|Йоонас Ярвинен
|Артем Федоров (Мих. Григорьев)
|п.в.
|59:34
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)