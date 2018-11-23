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17:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» победил «Куньлунь» в выездном матче КХЛ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хоккеисты московского «Спартака» нанесли поражение китайскому «Куньлуню» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Шанхае, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу «красно-белых». Шайбы забросили Илья Зубов (14-я минута) и Артем Федоров (60, в пустые ворота).

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов провел второй «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате.

Куньлунь 0:2
(0:1, 0:0, 0:1)
Спартак
23.11.2018, 14:30 Регулярный чемпионат ЛД "Фэйян"
Главные тренеры
Юсси Тапола Игорь Уланов
Вратари
Александр Лазушин 59:00 (А. Лазушин 59:34) Никита Беспалов
1-й период
13:07 Кори Кейн
Илья Зубов (Д. Калинин) 13:35
17:32 Брэндон Йип
2-й период
21:35 Йоонас Ярвинен
Вячеслав Лещенко 21:35
23:50
27:49 Войтек Вольски
3-й период
Дмитрий Калинин 48:10
Илья Зубов 50:18
57:47 Йоонас Ярвинен
Артем Федоров (Мих. Григорьев) п.в. 59:34
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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