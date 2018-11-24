Обыграет ли СКА московских армейцев с третьей попытки?

Источник: РИА "Новости"

К очередному противостоянию два армейских клуба подошли в прекрасной форме и расположении духа. Москвичи одержали 11 побед подряд, а в шести из девяти последних игр и вовсе не пропускали. СКА выиграл пять встреч кряду и девять из предыдущих десяти, проиграв как раз ЦСКА.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 24.11.2018, 17:30 ЦСКА - СКА -

Лидеры Запада прекрасно знакомы с возможностями соперника — слишком часто они играют друг против друга. В финале конференции прошлого розыгрыша Кубка Гагарина москвичи взяли верх со счетом 4:2, уступая по ходу серии — 1:2. На старте нынешнего команды дважды встречались друг с другом и вновь питерцы ничего не могут поделать со столичными хоккеистами. В городе на Неве ЦСКА выиграл в серии послематчевых буллитов, а в Москве — 3:1 в основное время. Таким образом, СКА не знает побед над ЦСКА уже пять игр подряд.

Отчасти этим и обусловлены коэффициенты, предлагаемые аналитиками букмекерской компании «Лига Ставок» на главное противостояние выходных в КХЛ. Победа хозяев оценивается в 2,20, а успех петербуржцев — в 2,85.

Эти команды не так часто выдают результативные матч между собой. Как правило, встречи двух армейских коллективов — это упорная и напряженная борьба. На то, что в матче будет заброшено пять и больше шайб в БК «Лига Ставок» предлагают коэффициент 2,05.