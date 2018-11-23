«Спартак» прервал победную серию «Куньлуня» в чемпионате КХЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 36 очков в активе. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Жамнова с 19 октября красно-белые 7 раз победили и 6 раз проиграли. «Куньлунь» прервал двухматчевую победную серию и с 28 очками идет восьмым на Востоке.