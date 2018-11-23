«Спартак» прервал победную серию «Куньлуня» в чемпионате КХЛ
ТАСС, 23 ноября. Московский «Спартак» одержал победу со счетом 2:0 над пекинским «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Шанхае.
ТАСС, 23 ноября. Московский «Спартак» одержал победу со счетом 2:0 над пекинским «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Шанхае.
Шайбы забросили Илья Зубов (14-я минута) и Артем Федоров (60).
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 36 очков в активе. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Жамнова с 19 октября
В следующей игре «Спартак» 29 ноября дома встретится с череповецкой «Северсталью», а «Куньлунь» 25 ноября примет «Сочи».
|Юсси Тапола
|Игорь Уланов
|Александр Лазушин 59:00 (А. Лазушин 59:34)
|Никита Беспалов
|1-й период
|13:07
|Кори Кейн
|Илья Зубов (Д. Калинин)
|13:35
|17:32
|Брэндон Йип
|2-й период
|21:35
|Йоонас Ярвинен
|Вячеслав Лещенко
|21:35
|23:50
|Тобиас Виклунд
|27:49
|Войтек Вольски
|3-й период
|Дмитрий Калинин
|48:10
|Илья Зубов
|50:18
|57:47
|Йоонас Ярвинен
|59:34
|Олли Палола
|Артем Федоров (Мих. Григорьев)
|п.в.
|59:34
|14
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)