Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Барыс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Витязь
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Вашингтон Кэпиталз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
Спартак2
Хоккей. НХЛ
24.11
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
24.11
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал5
Динамо Мн1
Хоккей. НХЛ
24.11
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
24.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.11
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
24.11
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.11
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
13Ханю вышел за золотом на костылях. Это надо видеть!
10Золото Алины Загитовой в Москве
19:21 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» прервал победную серию «Куньлуня» в чемпионате КХЛ

ТАСС, 23 ноября. Московский «Спартак» одержал победу со счетом 2:0 над пекинским «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Шанхае.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Илья Зубов (14-я минута) и Артем Федоров (60).

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 36 очков в активе. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Жамнова с 19 октября красно-белые 7 раз победили и 6 раз проиграли. «Куньлунь» прервал двухматчевую победную серию и с 28 очками идет восьмым на Востоке.

В следующей игре «Спартак» 29 ноября дома встретится с череповецкой «Северсталью», а «Куньлунь» 25 ноября примет «Сочи».

Куньлунь 0:2
(0:1, 0:0, 0:1)
Спартак
23.11.2018, 14:30 Зрители: 3824 Регулярный чемпионат ЛД "Фэйян"
Главные тренеры
Юсси Тапола Игорь Уланов
Вратари
Александр Лазушин 59:00 (А. Лазушин 59:34) Никита Беспалов
1-й период
13:07 Кори Кейн
Илья Зубов (Д. Калинин) 13:35
17:32 Брэндон Йип
2-й период
21:35 Йоонас Ярвинен
Вячеслав Лещенко 21:35
23:50 Тобиас Виклунд
27:49 Войтек Вольски
3-й период
Дмитрий Калинин 48:10
Илья Зубов 50:18
57:47 Йоонас Ярвинен
59:34 Олли Палола
Артем Федоров (Мих. Григорьев) п.в. 59:34
Статистика
14 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Нурмагомедов вспомнил, как его фанаты устроили погром в магазине
Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать
Шикунов рассказал, почему Андрей Аршавин не перешел в «Спартак»
Черчесов попал на обложку декабрьского номера Esquire (фото)
Goal: «Барселона» хочет подписать защитника «Зенита» в январе
«Ахмат» принимает ЦСКА в матче чемпионата России (трансляция)
Смолов и Миранчуки — в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь