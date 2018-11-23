«Автомобилист», оставайся собой! Как на лидера КХЛ повлияла публикация зарплат игроков
Почему главная сенсация КХЛ сдает позиции — мнение Шевченко.
Почему главная сенсация КХЛ сдает позиции — мнение Шевченко.
«Автомобилист» проиграл в четырех матча из пяти, главный тренер Андрей Мартемьянов отвечает на вопросе от атмосфере в команде, но со стороны вообще непонятно, почему все так волнуются по поводу клуба из Екатеринбурга. Объяснение простое. В Екатеринбурге никогда не были в таком положении и не знают, что делать.
Я много разговаривал с тренерами команд КХЛ, ВХЛ и даже МХЛ и многие, работая в провинциальных клубах, признавались, что когда приезжают на матч в Москву, то не могут узнать своих игроков.
Я к чему все это веду? В этом сезоне «Автомобилист» сам стал столичной командой. Серия из 24 побед в 25 матчах, первое место в лиге и в конференции с большим отрывом — это не только положительные эмоции, но и серьезное давление. Почти такое же, как раньше поездка в Москву. Такое же, как большая зарплата для молодого хоккеиста. С этим нужно уметь справляться. А опыта нет.
«Автомобилист» — лидер чемпионата, но по духу ему еще до этого далеко. Я даже не про резкую реакцию клубного руководства на публикацию зарплат. Она, конечно, тоже показательна. Я про то, что никто никогда в этом клубе ничего не выигрывал. Там даже не знают, как вести себя в подобной ситуации.
Мы все радовались успехам клуба в начале сезона, удивлялись их победам, их игре, воле к успеху, когда удавалось вытаскивать безнадежные матчи. Но мне было интересно, как поведет себя команда в условиях стресса, когда будет сложно и не все будет клеиться. Так вот Найджел Доус заметно нервничал во встрече с «Торпедо». С
Хоккей не изменился, а ребят, пусть немного, но затрясло. Все это
Как все наладить? Прекратить нервничать, а играть и получать удовольствие. Смеяться, как смеется главный тренер над вопросами о климате в коллективе. Не думать, что хоккеистов
Не думаю, что клуб повторит путь «Барыса». Те в прошлом сезоне на первый перерыв уходили лидерами конференции, а затем не попали в
А то, что узнали про зарплаты… Слушайте, выигрывая, вы должны уметь справляться и с этим. То, что про клуб будут писать, будут много говорить. На самом деле, я вообще удивлен, что мы до сих пор это обсуждаем. За прошедшие две недели я ни разу не посмотрел в ту таблицу. Да большинству все равно, сколько вы получаете. Интересно это только на минуту.
Скоро уральская команда приедет в Балашиху. И у меня будет возможность понять, сделали ли они выводы.