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19:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Автомобилист», оставайся собой! Как на лидера КХЛ повлияла публикация зарплат игроков

Почему главная сенсация КХЛ сдает позиции — мнение Шевченко.

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Источник: РИА "Новости"

4 поражения в 5 матчах

«Автомобилист» проиграл в четырех матча из пяти, главный тренер Андрей Мартемьянов отвечает на вопросе от атмосфере в команде, но со стороны вообще непонятно, почему все так волнуются по поводу клуба из Екатеринбурга. Объяснение простое. В Екатеринбурге никогда не были в таком положении и не знают, что делать.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 13, 24.11.2018, 15:00
Автомобилист
-Ак Барс-

Я много разговаривал с тренерами команд КХЛ, ВХЛ и даже МХЛ и многие, работая в провинциальных клубах, признавались, что когда приезжают на матч в Москву, то не могут узнать своих игроков. Давным-давно я к этому относился с пониманием, но сейчас меня подобное удивляет. Уже нет таких границ, а в некоторых городах платят даже большие деньги, чем в некоторых клубах столицы. А ситуации с «Динамо», когда всем игрокам забыли заплатить премии и две зарплаты, никогда не было в Череповце или в том же Екатеринбурге.

Я к чему все это веду? В этом сезоне «Автомобилист» сам стал столичной командой. Серия из 24 побед в 25 матчах, первое место в лиге и в конференции с большим отрывом — это не только положительные эмоции, но и серьезное давление. Почти такое же, как раньше поездка в Москву. Такое же, как большая зарплата для молодого хоккеиста. С этим нужно уметь справляться. А опыта нет.

«Автомобилист» — лидер чемпионата, но по духу ему еще до этого далеко. Я даже не про резкую реакцию клубного руководства на публикацию зарплат. Она, конечно, тоже показательна. Я про то, что никто никогда в этом клубе ничего не выигрывал. Там даже не знают, как вести себя в подобной ситуации.

Андрей Мартемьянов говорит правильные слова, что он не бросит команду в сложный период, но смешно то, что нет никакого сложного периода. «Автомобилист» бы мог завершить регулярный чемпионат с одним поражением, но никому бы такой турнир просто не был интересен. Да и невозможно выигрывать все. И не нужно.

Резать баранов на глазах команды никто не будет

Мы все радовались успехам клуба в начале сезона, удивлялись их победам, их игре, воле к успеху, когда удавалось вытаскивать безнадежные матчи. Но мне было интересно, как поведет себя команда в условиях стресса, когда будет сложно и не все будет клеиться. Так вот Найджел Доус заметно нервничал во встрече с «Торпедо». С его-то опытом он не должен был так реагировать. При этом игра команды ничуть не изменилась. Ушла мощная реализация моментов, когда у того же Анатолия Голышева залетало все. Но как ушла, так и вернется.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 14, 27.11.2018, 17:00
Салават Юлаев
-Автомобилист-

Хоккей не изменился, а ребят, пусть немного, но затрясло. Все это из-за того, что у пока них нет чемпионского духа, уверенности в своих действиях. В НХЛ, например, я смотрю интервью после поражения сильных команд, так там люди типа Джона Тавареса или Сидни Кросби даже после громких неудач выглядят спокойно. Но хоккеисты «Автомобилиста» к этому пока не готовы.

Как все наладить? Прекратить нервничать, а играть и получать удовольствие. Смеяться, как смеется главный тренер над вопросами о климате в коллективе. Не думать, что хоккеистов кто-то осуждает за неудачи. Да и они должны понимать, что самые важные встречи начнутся в первый день весны, не раньше.

Не думаю, что клуб повторит путь «Барыса». Те в прошлом сезоне на первый перерыв уходили лидерами конференции, а затем не попали в плей-офф. Обстановка в Екатеринбурге другая, тренер не тот, баранов (как зимой в Астане) на глазах команды резать не собираются.

А то, что узнали про зарплаты… Слушайте, выигрывая, вы должны уметь справляться и с этим. То, что про клуб будут писать, будут много говорить. На самом деле, я вообще удивлен, что мы до сих пор это обсуждаем. За прошедшие две недели я ни разу не посмотрел в ту таблицу. Да большинству все равно, сколько вы получаете. Интересно это только на минуту.

Главное оставаться собой.

Скоро уральская команда приедет в Балашиху. И у меня будет возможность понять, сделали ли они выводы.

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