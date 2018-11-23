«Барыс» победил третью команду Западной конференции КХЛ и прервал серию поражений

Основное и дополнительное время игры в Хельсинки завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались гости.

В первом периоде «Барыс» дважды играл в большинстве, но не смог разыграть лишнего игрока. Забегая вперед, следующий штраф в игре случится лишь аж в концовке.

В начале второго периода «Барысу» удалось выйти вперед. На 21-й минуте нападающий Алихан Асетов красиво переиграл вратаря «Йокерита» и открыл счет.

Удержать преимущество у «Барыса» не получилось. В третьем периоде, а именно на 50-й минуте, «Йокерит» сравнял счет — отличился Брайан О́Нилл.

В овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов команды смазали четыре попытки. В пятой «Йокерит» снова не смог забить, а у «Барыса» точно пробил Даррен Диц.

Эта победа помогла «Барысу» прервать серию из трех поражений подряд, а «Йокерит» проиграл после четырех побед кряду. Казахстанский клуб, у которого теперь 42 очка, поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а финская команда с 44 баллами идет третьей на Западе.

Отметим, что в прошедшем матче «Барыс» снова играл без пятерых хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер, а также нападающие Мэтт Фрэттин, Андре Петерссон и Патрис Кормье получили травмы. Из них на гостевую серию поехал только Фрэттин.