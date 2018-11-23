Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Филадельфия Флайерз1
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Р2
Авангард0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Слован2
Витязь1
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Вашингтон Кэпиталз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
19:30
ЙокеритБ1
Барыс2
Хоккей. НХЛ
24.11
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
24.11
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.11
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
24.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.11
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
24.11
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.11
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
Спартак2
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал5
Динамо Мн1
Все события
Фоторепортажи
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
17Шахматные королевы
22:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил третью команду Западной конференции КХЛ и прервал серию поражений

Хоккеисты «Барыса» победили финский «Йокерит» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Основное и дополнительное время игры в Хельсинки завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались гости.

В первом периоде «Барыс» дважды играл в большинстве, но не смог разыграть лишнего игрока. Забегая вперед, следующий штраф в игре случится лишь аж в концовке.

В начале второго периода «Барысу» удалось выйти вперед. На 21-й минуте нападающий Алихан Асетов красиво переиграл вратаря «Йокерита» и открыл счет.

Удержать преимущество у «Барыса» не получилось. В третьем периоде, а именно на 50-й минуте, «Йокерит» сравнял счет — отличился Брайан О́Нилл.

В овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов команды смазали четыре попытки. В пятой «Йокерит» снова не смог забить, а у «Барыса» точно пробил Даррен Диц.

Эта победа помогла «Барысу» прервать серию из трех поражений подряд, а «Йокерит» проиграл после четырех побед кряду. Казахстанский клуб, у которого теперь 42 очка, поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а финская команда с 44 баллами идет третьей на Западе.

Отметим, что в прошедшем матче «Барыс» снова играл без пятерых хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер, а также нападающие Мэтт Фрэттин, Андре Петерссон и Патрис Кормье получили травмы. Из них на гостевую серию поехал только Фрэттин.

Следующий матч «Барыс» проведет 25 ноября, когда в Ярославле встретится с «Локомотивом». Игра начнется в 20:00 по времени Астаны.

Йокерит 1:2 Б
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Барыс
23.11.2018, 19:30 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Андрей Скабелка
Вратари
Райан Запольски Доминик Граховина
1-й период
04:20 Виктор Лев
17:46 Мика Ниеми
2-й период
Алихан Асетов (А. Маклюков, А. Сагадеев) 21:46
3-й период
49:20 Брайан О`Нилл (Й. Норман, Й. Йоэнсуу)
Константин Климонтов 57:18
Серия буллитов - победный бросок
Д. Дитц
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" победил третью команду Западной конференции КХЛ и прервал серию поражений
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
«Автомобилист», оставайся собой: почему лидер КХЛ сдает позиции
Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов
Российские фигуристы идут вторыми на этапе Гран-при во Франции
Goal: «Барселона» хочет подписать защитника «Зенита» в январе
УЕФА назвал трех лауреатов премии Fair Play по итогам сезона
Валерий Карпин: Матч «Енисей» — «Ахмат» в манеже — это клоунада
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь