Тренер «Барыса» рассказал о своих опасениях перед победной игрой с «Йокеритом» в КХЛ

«Йокерит» — очень сильная команда. Находится на ходу, смотрели мы последние два матча против Ярославля и Омска. Опасались мы сегодняшнего матча в плане того, что много наших игроков на данный момент травмировано. Поэтому я могу только поблагодарить ребят за проявленное мужество, это такая хорошая командная победа, выстояли мы, а в буллитах нам, наверное, повезло. Здорово сыграл Доминик, оставлял нас в игре, но при этом мы тоже создали немало моментов, поэтому благодарю всю команду с победой, — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 19:30 Йокерит Б 1 Барыс 2

— У вас много ведущих игроков травмировано. Какова ситуация с ними и как играется без них?

— Тяжело, конечно, без них. Но я хочу сказать, что те молодые ребята, которые сейчас в составе, с каждой игрой становятся сильнее, приобретают уверенность, нам эта победа даст позитивный импульс, они должны поверить в себя.