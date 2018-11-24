Тренер «Барыса» рассказал о своих опасениях перед победной игрой с «Йокеритом» в КХЛ
Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка прокомментировал победную игру над «Йокеритом» в Континентальной хоккейной лиге.
Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка прокомментировал победную игру над «Йокеритом» в Континентальной хоккейной лиге.
«Йокерит» — очень сильная команда. Находится на ходу, смотрели мы последние два матча против Ярославля и Омска. Опасались мы сегодняшнего матча в плане того, что много наших игроков на данный момент травмировано. Поэтому я могу только поблагодарить ребят за проявленное мужество, это такая хорошая командная победа, выстояли мы, а в буллитах нам, наверное, повезло. Здорово сыграл Доминик, оставлял нас в игре, но при этом мы тоже создали немало моментов, поэтому благодарю всю команду с победой, — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
— У вас много ведущих игроков травмировано. Какова ситуация с ними и как играется без них?
— Тяжело, конечно, без них. Но я хочу сказать, что те молодые ребята, которые сейчас в составе, с каждой игрой становятся сильнее, приобретают уверенность, нам эта победа даст позитивный импульс, они должны поверить в себя.
Отметим, что игра проходила в Хельсинки и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей по итогам серии буллитов. Следующий матч «Барыс» проведет 25 ноября в Ярославле с «Локомотивом». Игра начнется в 20:00 по времени Астаны.