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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» рассказал о своих опасениях перед победной игрой с «Йокеритом» в КХЛ

Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка прокомментировал победную игру над «Йокеритом» в Континентальной хоккейной лиге.

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«Йокерит» — очень сильная команда. Находится на ходу, смотрели мы последние два матча против Ярославля и Омска. Опасались мы сегодняшнего матча в плане того, что много наших игроков на данный момент травмировано. Поэтому я могу только поблагодарить ребят за проявленное мужество, это такая хорошая командная победа, выстояли мы, а в буллитах нам, наверное, повезло. Здорово сыграл Доминик, оставлял нас в игре, но при этом мы тоже создали немало моментов, поэтому благодарю всю команду с победой, — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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Неделя 13, 23.11.2018, 19:30
Йокерит
Б
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— У вас много ведущих игроков травмировано. Какова ситуация с ними и как играется без них?

— Тяжело, конечно, без них. Но я хочу сказать, что те молодые ребята, которые сейчас в составе, с каждой игрой становятся сильнее, приобретают уверенность, нам эта победа даст позитивный импульс, они должны поверить в себя.

Отметим, что игра проходила в Хельсинки и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей по итогам серии буллитов. Следующий матч «Барыс» проведет 25 ноября в Ярославле с «Локомотивом». Игра начнется в 20:00 по времени Астаны.

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