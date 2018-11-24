«Мне хорошо в Казахстане». Защитник «Барыса» о своем достижении в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

— Кевин, победа — отличный способ отпраздновать свою 600-ю игру в КХЛ.

— Да, это была хорошая игра, мы действительно сыграли хорошо. «Йокерит» — это сильная команда, на этой арене всегда сложно играть. Одна из лучших команд в Лиге. Дом (Доминик) провел прекрасный матч, держал нас в игре все время, Асетов забил отличный гол, а мой дружище Даррен Диц принес победу в серии послематчевых бросков.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 23.11.2018, 19:30 Йокерит Б 1 Барыс 2

— Что нужно для того, чтобы достичь такой отметки — 600 матчей в Лиге?

— Знаете, мне хорошо в Астане, в Казахстане. Чувствую себя там, как дома. Поэтому и играть легко. Я выступал со многими отличными хоккеистами, получаю поддержку от семьи и стараюсь оставаться здоровым. Хочу продолжать это, продолжать играть так долго, как смогу, как мне позволит мое тело.

— Скажи несколько слов фанатам, которые поддерживают тебя.

— Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении 11 лет и 600 игр в КХЛ. Спасибо Вам, ребята за любовь и поддержку! Люблю Вас!

Напомним, что в последней игре «Барыс» в серии буллитов победил финский «Йокерит» в Хельсинки. Победа помогла астанчанам прервать серию из трех поражений подряд, а финны проиграли после четырех побед кряду. Казахстанский клуб, у которого теперь 42 очка, поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а финская команда с 44 баллами идет третьей на «Западе».