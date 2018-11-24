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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне хорошо в Казахстане». Защитник «Барыса» о своем достижении в КХЛ

Матч с «Йокеритом» стал для защитника «Барыса» Кевина Даллмэна 600-м в КХЛ. Таким образом, Кевин стал первым из иностранцев в Лиге, достигшим такой отметки. После победы в Хельсинки Кевин поделился своими эмоциями c пресс-службой клуба.

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Источник: РИА "Новости"

— Кевин, победа — отличный способ отпраздновать свою 600-ю игру в КХЛ.

— Да, это была хорошая игра, мы действительно сыграли хорошо. «Йокерит» — это сильная команда, на этой арене всегда сложно играть. Одна из лучших команд в Лиге. Дом (Доминик) провел прекрасный матч, держал нас в игре все время, Асетов забил отличный гол, а мой дружище Даррен Диц принес победу в серии послематчевых бросков.

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КХЛ 2018-2019
Неделя 13, 23.11.2018, 19:30
Йокерит
Б
1Барыс2

— Что нужно для того, чтобы достичь такой отметки — 600 матчей в Лиге?

— Знаете, мне хорошо в Астане, в Казахстане. Чувствую себя там, как дома. Поэтому и играть легко. Я выступал со многими отличными хоккеистами, получаю поддержку от семьи и стараюсь оставаться здоровым. Хочу продолжать это, продолжать играть так долго, как смогу, как мне позволит мое тело.

— Скажи несколько слов фанатам, которые поддерживают тебя.

— Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении 11 лет и 600 игр в КХЛ. Спасибо Вам, ребята за любовь и поддержку! Люблю Вас!

Напомним, что в последней игре «Барыс» в серии буллитов победил финский «Йокерит» в Хельсинки. Победа помогла астанчанам прервать серию из трех поражений подряд, а финны проиграли после четырех побед кряду. Казахстанский клуб, у которого теперь 42 очка, поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а финская команда с 44 баллами идет третьей на «Западе».

Следующий матч «Барыс» проведет с «Локомотивом» 25 ноября в Ярославле. Игра начнется в 20:00 по времени Астаны.

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