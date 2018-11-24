«Ак Барс» победил в гостях лидера чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После красивой победы в Магнитогорске над «Металлургом» (3:2) казанский «Ак Барс» в последнем матче уральской выездной серии встретился с главным открытием сезона — «Автомобилистом». И вырвал победу, реализовав большинство в середине третьего периода. Дублем отметился чешский форвард гостей Иржи Секач, у которого сегодня родилась дочка.

Именно «Автомобилист» до сих пор остается единоличным лидером чемпионата КХЛ по количеству набранных очков, 53 в 31 матче. Стартовали уральцы впечатляюще, с 18 побед подряд. Играли они весело и результативно, благо хорошая селекция позволила собрать квалифицированный и опытный состав, да и бюджет у команды оказался на зависть многим. Однако в середине ноября у неожиданного лидера наступил ожидаемый спад, забуксовал «Автомобилист», проиграв четырежды в пяти последних матчах. Но это отнюдь не означало, что у казанцев не будет сегодня проблем. Лидер есть лидер, тем более на родном льду.

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Что же касается «барсов», то это был третий матч подряд молодого голкипера Владислава Подъяпольского. В стартовом составе произошла всего одна замена: защитник Роман Манухов сменил Андрея Педана. Это первая в сезоне игра 24-летнего парня после травмы. В последний раз он играл 18 апреля в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

В составе хозяев на лед вышел Андрей Макаров, два дня назад перешедший в «Автомобилист» из «Нефтехимика».

Несмотря на отсутствие голов в первом периоде, игра доставила большое удовольствие зрителям. Обе команды много и азартно атаковали, создали массу голевых моментов, но вратари были сильнее нападающих. Особенно старался Макаров — воспитанник казанского хоккея, никогда не игравший за «Ак Барс». Он вертелся в воротах, как белка в колесе, не раз и не два спасая свою новую команду от верного гола. А уж какие моменты были у Андрея Маркова и Михаила Глухова! Впрочем, не меньше работы было и у Подъяпольского, особенно в те моменты, когда гости дважды играли в меньшинстве.

Но и Макаров не выручил уральцев в самом начале второго периода. Прошла всего 21 секунда, и свою четвертую шайбу в последних четырех матчах забил чешский форвард гостей Иржи Секач. Это неутомимый Данис Зарипов из-за ворот сделал идеальную передачу чеху, после чего тот попал точно в девятку, 0:1.

Столь же живо и захватывающе прошел и второй период, в середине которого уральцы реализовали численное преимущество. Сделал это хорошим кистевым броском американский форвард хозяев Дэн Секстон, 1:1. После этого игра стала еще интереснее. Выход по центру Станислава Галиева (сегодня этот нападающий провел свой юбилейный, сотый матч в КХЛ), Макаров поймал шайбу. Убежал один на один местный канадец Найджел Доус, Подъяпольский выиграл дуэль.

К середине второго периода «Автомобилист» перехватил инициативу. И как следствие, вторая шайба оказалась в воротах «Ак Барса». Пас из-за ворот, и защитник Ефим Гуркин щелчком с ходу вогнал шайбу в дальнюю девятку, 2:1. Но и гости свое большинство реализовали. И вновь великолепную передачу сделал Зарипов, а Пол Постма щелкнул от синей линии сильно и точно, 2:2. Период получился очень богатым на голы, на последней минуте хозяева второй раз за вечер использовали лишнего. Снова передача из-за ворот, и Доус броском в касание вывел уральцев вперед, 3:2.

В середине третьего периода Секач оформил дубль, подставив клюшку на пятачке в борьбе сразу с двумя защитниками хозяев. Так чех отметил случившееся сегодня рождение дочери. Марков все сделал здорово: он проехал за воротами «Автомобилиста» и увидел на пятачке Секача, 3:3. Классный хоккей, и классный гол казанцев в большинстве. Прострел Джастина Азеведо на пятачок, где его земляк канадец Роб Клинкхаммер ловко подставил клюшку, счет стал 3:4. За минуту до конца хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока и под рев трибун ринулись на последний штурм. Но гости отбились и одержали третью подряд победу на Урале.

После 32 матчей в активе «Ак Барса» 47 очков и третье место на «Востоке». В следующем туре 26 ноября казанцы сыграют дома с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

Шайбы забросили: Секстон (27), Гуркин (32), Доус (40) — Секач (21, 50), Постма (36), Клинкхаммер (52).

Штрафы: 8−20.

Столь же живо и захватывающе прошел и второй период, в середине которого уральцы реализовали численное преимущество. Сделал это хорошим кистевым броском американский форвард хозяев Дэн Секстон, 1:1. После этого игра стала еще интереснее.