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18:10 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Трактор» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» снова одержало победу на выезде. Вслед за выигрышем в Екатеринбурге у лидера Восточной Конференции «Автомобилиста» нижегородцы взяли два очка в матче с челябинским «Трактором».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая 24 ноября, в субботу, на льду арены имени Валерия Белоусова, завершилась со счетом 5:3.

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Первыми в матче отличились уральские хоккеисты. За полторы минуты до окончания стартового периода голом отметился Ник Бэйлен. Вскоре после возобновления игры Райан Стоа увеличил голевой отрыв хозяев. При счете 2:0 у «Трактора» последовало удаление на пять минут, и нижегородцы смогли этим воспользоваться, забросив три шайбы в течение трех минут. «Дублем» отметился Эндрю Кейлоф и один гол на свой счет записал Филип Хольм.

В заключительной двадцатиминутке Кейлоф оформил хет-трик, увеличив перевес автозаводцев до двух голов. Челябинцам усилиями Андрея Ерофеева удалось сократить отставание в счете до минимума. Пытаясь отыграться, они заменили голкипера на шестого полевого игрока, но пропустил еще один гол после броска Миле.

Одержав победу, нижегородцы с 40 очками, набранными в 31 игре, занимают шестую строчку турнирной таблицы Восточной Конференции. Следующим соперником нашей команды будет магнитогорский «Металлург», гостевая встреча с которым пройдет 26 ноября.

Трактор 3:5
(1:0, 1:3, 1:2)
Торпедо НН
24.11.2018, 15:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей Тертышный Дэвид Немировски
Вратари
Василий Демченко 58:41 Станислав Галимов
1-й период
Денис Паршин 07:37
14:13 Марсель Шолохов
18:58 Ник Бэйлен (В. Кравцов)
2-й период
24:50 Райан Стоа (Н. Бэйлен)
31:59 Алексей Петров
31:59 Алексей Петров
Эндрю Кейлоф (Э. Миле, Ф. Хольм) 33:30
Филип Хольм (Э. Миле) 35:54
Филип Хольм (Э. Кейлоф) 36:36
3-й период
Денис Баранцев 46:49
Эндрю Кейлоф (Р. Саболич) 50:54
53:08 Андрей Ерофеев
Данил Веряев 55:21
Данил Веряев 55:21
Энди Миле п.в. 59:59
Статистика
27 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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