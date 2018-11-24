Нижегородское «Торпедо» обыграло «Трактор» в матче КХЛ

Первыми в матче отличились уральские хоккеисты. За полторы минуты до окончания стартового периода голом отметился Ник Бэйлен. Вскоре после возобновления игры Райан Стоа увеличил голевой отрыв хозяев. При счете 2:0 у «Трактора» последовало удаление на пять минут, и нижегородцы смогли этим воспользоваться, забросив три шайбы в течение трех минут. «Дублем» отметился Эндрю Кейлоф и один гол на свой счет записал Филип Хольм.



В заключительной двадцатиминутке Кейлоф оформил хет-трик, увеличив перевес автозаводцев до двух голов. Челябинцам усилиями Андрея Ерофеева удалось сократить отставание в счете до минимума. Пытаясь отыграться, они заменили голкипера на шестого полевого игрока, но пропустил еще один гол после броска Миле.



Одержав победу, нижегородцы с 40 очками, набранными в 31 игре, занимают шестую строчку турнирной таблицы Восточной Конференции. Следующим соперником нашей команды будет магнитогорский «Металлург», гостевая встреча с которым пройдет 26 ноября.

