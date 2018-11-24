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18:25 (мск), источник: dostup1.ru

«Магнитка» одержала домашнюю победу над «Нефтехимиком»

Встреча 24 ноября завершилась в овертайме.

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Источник: РИА "Новости"

Магнитогорский «Металлург» в субботу, 24 ноября, одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» — очередная встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершилась в дополнительное время со счетом 4:3 ОТ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У гостей забили Эмиль Галимов (22:33, 5×4), Илья Аркалов (23:56) и Йоонас Няттинен (39:42).

У хозяев отличились Виктор Антипин (20:18) и Михал Булирж, оформивший дубль (02:04 и 31:23), победную точку в овертайме поставил Мэтт Эллисон (61:45, 4×3).

Металлург Мг 4:3 ОТ
(1:0, 2:3, 0:0)
Нефтехимик
24.11.2018, 15:00 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Андрей Назаров
Вратари
Василий Кошечкин Федор Коротаев
1-й период
02:04 Михал Булирж (А. Береглазов, М. Матушкин)
09:23 Ник Шор
2-й период
20:18 Виктор Антипин (Г. Дронов, Д. Расмуссен)
21:13 Ник Шор
Эмиль Галимов (П. Падакин, Д. Мусин) 22:33
Илья Аркалов (И. Шиксатдаров) 23:56
37:03 Михал Булирж (Н. Шор, М. Матушкин)
Йоонас Няттинен 39:42
3-й период
45:45 Григорий Дронов
Ильдар Шиксатдаров 50:50
Овертайм
Дмитрий Огурцов 61:30
61:45 Мэтт Эллисон (Д. Расмуссен)
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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