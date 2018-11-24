«Магнитка» одержала домашнюю победу над «Нефтехимиком»
Встреча 24 ноября завершилась в овертайме.
Встреча 24 ноября завершилась в овертайме.
Магнитогорский «Металлург» в субботу, 24 ноября, одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» — очередная встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершилась в дополнительное время со счетом 4:3 ОТ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
У гостей забили Эмиль Галимов (22:33, 5×4), Илья Аркалов (23:56) и Йоонас Няттинен (39:42).
У хозяев отличились Виктор Антипин (20:18) и Михал Булирж, оформивший дубль (02:04 и 31:23), победную точку в овертайме поставил Мэтт Эллисон (61:45, 4×3).
|Металлург Мг
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4:3 ОТ
(1:0, 2:3, 0:0)
|Нефтехимик
|Йозеф Яндач
|Андрей Назаров
|Василий Кошечкин
|Федор Коротаев
|1-й период
|02:04
|Михал Булирж (А. Береглазов, М. Матушкин)
|09:23
|Ник Шор
|2-й период
|20:18
|Виктор Антипин (Г. Дронов, Д. Расмуссен)
|21:13
|Ник Шор
|Эмиль Галимов (П. Падакин, Д. Мусин)
|22:33
|Илья Аркалов (И. Шиксатдаров)
|23:56
|37:03
|Михал Булирж (Н. Шор, М. Матушкин)
|Йоонас Няттинен
|39:42
|3-й период
|45:45
|Григорий Дронов
|Ильдар Шиксатдаров
|50:50
|Овертайм
|Дмитрий Огурцов
|61:30
|61:45
|Мэтт Эллисон (Д. Расмуссен)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)