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18:43 (мск), источник: Prosports.kz

Форвард сборной Казахстана возглавил бомбардирскую гонку КХЛ

Найджел Доус продолжает забивать за «Автомобилист», сообщает Prosports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Найджел Доус отметился в игре «регулярки» Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» 15-й шайбой в сезоне, догнав лидера первенства в споре снайперов Юусо Пустинена из «Нефтехимика».

По набранным очкам у казахстанского снайпера стало 39 очков (15+25), Доус сравнялся в споре бомбардиров с Никитой Гусевым из СКА и даже обошел его из-за большего количества заброшенных шайб.

Впрочем, гол нападающего сборной Казахстана не помог «Автомобилисту» взять у «Ак Барса» хотя бы одно очко.

Клуб из Екатеринбурга проиграл третий матч «регулярки» подряд и пятый из шести последних. Уже сегодня команду Андрея Мартемьянова в сводной таблице КХЛ может обойти ЦСКА, если обыграет на своем льду питерских «армейцев».

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