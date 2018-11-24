Форвард сборной Казахстана возглавил бомбардирскую гонку КХЛ
Найджел Доус продолжает забивать за «Автомобилист», сообщает Prosports.kz.
Найджел Доус продолжает забивать за «Автомобилист», сообщает Prosports.kz.
Найджел Доус отметился в игре «регулярки» Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» 15-й шайбой в сезоне, догнав лидера первенства в споре снайперов Юусо Пустинена из «Нефтехимика».
По набранным очкам у казахстанского снайпера стало 39 очков (15+25), Доус сравнялся в споре бомбардиров с Никитой Гусевым из СКА и даже обошел его
Впрочем, гол нападающего сборной Казахстана не помог «Автомобилисту» взять у «Ак Барса» хотя бы одно очко.
Клуб из Екатеринбурга проиграл третий матч «регулярки» подряд и пятый из шести последних. Уже сегодня команду Андрея Мартемьянова в сводной таблице КХЛ может обойти ЦСКА, если обыграет на своем льду питерских «армейцев».