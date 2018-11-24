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21:25 (мск), источник: Матч ТВ

Третье армейское дерби осталось за Москвой

ЦСКА одержал третью победу в сезоне над СКА.

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Источник: РИА "Новости"

К третьей очной встрече двух самых звездных и богатых клубов КХЛ, которая состоялась вечером в субботу в Москве, накопилось множество интриг, Матч должен был дать ответы как минимум на пять вопросов.

Сможет ли СКА наконец выиграть у ЦСКА?

Последние два сезона столичные армейцы превосходят соперников из Петербурга. Так было в весеннем полуфинале Кубка Гагарина. И в первых двух встречах сезона нынешнего победа досталась москвичам.

Дюжина ЦСКА или полдюжины СКА?

Соперники подошли к очной встрече в прекрасной форме. ЦСКА выиграл 11 последних матчей. Еще более впечатляющими смотрятся цифры — 23 победы в последних 24 играх. Победная серия СКА продолжается пять матчей. Одна из этих серий в субботу обязательно должна была прерваться.

Приблизится ли Сорокин к рекорду КХЛ?

До «вечного» рекорда Алексей Мурыгина из «Локомотива» голкиперу ЦСКА оставалось менее 62 минут. Сухих минут. 240 с половиной минут — четыре полных матча не пропускал Сорокин, причем соперники были серьезные — «Йокерит», «Торпедо», «Ак Барс» и «Сочи».

Сменится ли лидер?

Екатеринбургский «Автомобилист», возглавляющий турнирную таблицу с самого начала сезона, в последнее время выступает неважно и ЦСКА практически догнал лидера, от двузначной разницы, которая была перед перерывом, осталось всего очко. Чуть ранее екатеринбуржцы проиграли уже в пятый раз за последние шесть матчей, на этот раз дома — «Ак Барсу». А значит ЦСКА мог выйти на первое место уже сегодня.

Что там с Дацюком?

40-летний ветеран, самый уважаемый действующий отечественный хоккеист, внезапно перестал быть капитаном СКА. Теперь с нашивкой в виде буквы «С» играет Евгений Кетов. Да и место в центре первой тройки занял Николай Прохоркин. В чем причины ротации, никто толком не объяснил, а болельщики СКА, которых оказалось много на «Арене ЦСКА», свое слово сказали: «Дацюк наш капитан» звучало пусть не стройно, но слышимо.

Источник: РИА "Новости"

Не так много спортивных событий в пресыщенной зрелищами столице, которые могут собрать аншлаг на трибунах. Хоккею на этот раз удалось: более 11 тысяч зрителей, заполнены были не только все места на трибунах, но и практически все ложи. Большинство болельщиков рассчитывали увидеть яркую, атакующую игру. Бескомпромиссный, боевой, цепкий хоккей, который соперники показывали в первых двух встречах — это, конечно, хорошо, но голов маловато.

Первый период прошел с преимуществом гостей, они были активнее и острее. Николай Прохоркин открыл счет в середине периода. Серия Сорокина увеличилась всего на семь с небольшим минут — это рекорд ЦСКА и лучший результат сезона, но не рекорд КХЛ.

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Прохоркин, вообще, был лучшим на льду в первой двадцатиминутке. Гол, три броска в створ (для сравнения, вся команда ЦСКА нанесла те же 3 броска). Вопросов, почему именно он сейчас центрфорвард первого звена, не осталось: успевал и по воротам бросать, и в обороне отрабатывать.

Заметно бодрее стали хозяева во втором периоде. Уже они провели больше времени в атаке и чаще бросали. Игорь Шестеркин играл без ошибок, до 40-й минуты, когда Антон Слепышев показал, кто сегодня главный везунчик. Мало того, что гол получился красивый, так еще и вовремя. Настроение в перерыве у ЦСКА было уже совсем другое.

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Едва начался третий период, как ЦСКА остался в большинстве после удаления Светлакова и когда штрафное время уже было на исходе лучший бомбардир ЦСКА Михаил Григоренко подкараулил коллективную ошибку обороны гостей.

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А вот СКА два своих большинства реализовать не смог. Более того, за минуту и 20 секунд до сирены случился эпизод, который дал ответы практически на все вопросы, которые стояли перед матчем. Дацюк, про которого мы еще не вспоминали, подарил шайбу Телегину прямо перед своими воротами, и счет стал 3:1.

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ЦСКА в очередной раз выиграл у СКА, продлил победную серию и вышел в лидеры КХЛ.

Четвертая и последняя в регулярном сезоне встреча СКА и ЦСКА состоится уже менее чем через месяц. 22 ноября на стадионе футбольного «Зенита».

ЦСКА 3:1
(0:1, 1:0, 2:0)
СКА
24.11.2018, 17:30 Зрители: 11017 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Илья Воробьев
Вратари
Илья Сорокин Игорь Шестеркин 58:56
1-й период
Николай Прохоркин (В. Гавриков, М.А. Карпов) 07:10
15:16 Михаил Григоренко
2-й период
29:57 Андрей Светлаков
Сергей Плотников 29:57
Николай Прохоркин 32:19
39:15 Антон Слепышев (И. Телегин, А. Марченко)
3-й период
42:16 Андрей Светлаков
44:13 Михаил Григоренко
49:06 Максим Шалунов
55:33 Михаил Пашнин
58:30 Иван Телегин
Статистика
10 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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