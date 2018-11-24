Третье армейское дерби осталось за Москвой
ЦСКА одержал третью победу в сезоне над СКА.
ЦСКА одержал третью победу в сезоне над СКА.
К третьей очной встрече двух самых звездных и богатых клубов КХЛ, которая состоялась вечером в субботу в Москве, накопилось множество интриг, Матч должен был дать ответы как минимум на пять вопросов.
Последние два сезона столичные армейцы превосходят соперников из Петербурга. Так было в весеннем полуфинале Кубка Гагарина. И в первых двух встречах сезона нынешнего победа досталась москвичам.
Соперники подошли к очной встрече в прекрасной форме. ЦСКА выиграл 11 последних матчей. Еще более впечатляющими смотрятся цифры — 23 победы в последних 24 играх. Победная серия СКА продолжается пять матчей. Одна из этих серий в субботу обязательно должна была прерваться.
До «вечного» рекорда Алексей Мурыгина из «Локомотива» голкиперу ЦСКА оставалось менее 62 минут. Сухих минут. 240 с половиной минут — четыре полных матча не пропускал Сорокин, причем соперники были серьезные — «Йокерит», «Торпедо», «Ак Барс» и «Сочи».
Екатеринбургский «Автомобилист», возглавляющий турнирную таблицу с самого начала сезона, в последнее время выступает неважно и ЦСКА практически догнал лидера, от двузначной разницы, которая была перед перерывом, осталось всего очко. Чуть ранее екатеринбуржцы проиграли уже в пятый раз за последние шесть матчей, на этот раз дома — «Ак Барсу». А значит ЦСКА мог выйти на первое место уже сегодня.
40-летний ветеран, самый уважаемый действующий отечественный хоккеист, внезапно перестал быть капитаном СКА. Теперь с нашивкой в виде буквы «С» играет Евгений Кетов. Да и место в центре первой тройки занял Николай Прохоркин. В чем причины ротации, никто толком не объяснил, а болельщики СКА, которых оказалось много на «Арене ЦСКА», свое слово сказали: «Дацюк наш капитан» звучало пусть не стройно, но слышимо.
Не так много спортивных событий в пресыщенной зрелищами столице, которые могут собрать аншлаг на трибунах. Хоккею на этот раз удалось: более 11 тысяч зрителей, заполнены были не только все места на трибунах, но и практически все ложи. Большинство болельщиков рассчитывали увидеть яркую, атакующую игру. Бескомпромиссный, боевой, цепкий хоккей, который соперники показывали в первых двух встречах — это, конечно, хорошо, но голов маловато.
Первый период прошел с преимуществом гостей, они были активнее и острее. Николай Прохоркин открыл счет в середине периода. Серия Сорокина увеличилась всего на семь с небольшим минут — это рекорд ЦСКА и лучший результат сезона, но не рекорд КХЛ.
Прохоркин, вообще, был лучшим на льду в первой двадцатиминутке. Гол, три броска в створ (для сравнения, вся команда ЦСКА нанесла те же 3 броска). Вопросов, почему именно он сейчас центрфорвард первого звена, не осталось: успевал и по воротам бросать, и в обороне отрабатывать.
Заметно бодрее стали хозяева во втором периоде. Уже они провели больше времени в атаке и чаще бросали. Игорь Шестеркин играл без ошибок, до 40-й минуты, когда Антон Слепышев показал, кто сегодня главный везунчик. Мало того, что гол получился красивый, так еще и вовремя. Настроение в перерыве у ЦСКА было уже совсем другое.
Едва начался третий период, как ЦСКА остался в большинстве после удаления Светлакова и когда штрафное время уже было на исходе лучший бомбардир ЦСКА Михаил Григоренко подкараулил коллективную ошибку обороны гостей.
А вот СКА два своих большинства реализовать не смог. Более того, за минуту и 20 секунд до сирены случился эпизод, который дал ответы практически на все вопросы, которые стояли перед матчем. Дацюк, про которого мы еще не вспоминали, подарил шайбу Телегину прямо перед своими воротами, и счет стал 3:1.
ЦСКА в очередной раз выиграл у СКА, продлил победную серию и вышел в лидеры КХЛ.
Четвертая и последняя в регулярном сезоне встреча СКА и ЦСКА состоится уже менее чем через месяц. 22 ноября на стадионе футбольного «Зенита».
|Игорь Никитин
|Илья Воробьев
|Илья Сорокин
|Игорь Шестеркин 58:56
|1-й период
|Николай Прохоркин (В. Гавриков, М.А. Карпов)
|07:10
|15:16
|Михаил Григоренко
|2-й период
|29:57
|Андрей Светлаков
|Сергей Плотников
|29:57
|Николай Прохоркин
|32:19
|39:15
|Антон Слепышев (И. Телегин, А. Марченко)
|3-й период
|42:16
|Андрей Светлаков
|44:13
|Михаил Григоренко
|49:06
|Максим Шалунов
|55:33
|Михаил Пашнин
|58:30
|Иван Телегин
|10
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)