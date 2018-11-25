Интриги дня КХЛ: «Авангард» снова проиграет «Словану»?
А «Барыс» снова не выиграет в Ярославле.
А «Барыс» снова не выиграет в Ярославле.
Интрига: эти команды уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В конце сентября уфимцы переиграли минчан в гостях со счётом 3:1. И, откровенно говоря, шансов на то, что сегодня «Динамо» возьмёт реванш, немного. Приход Андрея Сидоренко на пост главного тренера пока что не приносит результатов. Конечно, тут стоит отметить, что наставнику пришлось рвануть с места в карьер, и начать работу с коллективом с трудной поездки по Дальнему Востоку и домашних встреч с «Металлургом» и «Автомобилистом». Но последние игры динамовцев не впечатляют от слова «совсем». Два поражения от «Куньлуня» и «Адмирала» с общим счётом 2:9 — показатель того, что пока что никаких позитивных перемен в команде не произошло. В то, что сегодня мы увидим на льду другое «Динамо», верится с трудом.
Прогноз: ждём уверенную победу хозяев в основное время с преимуществом в 2−3 шайбы.
Интрига: ещё ни разу, за всю свою десятилетнюю историю выступлений в КХЛ, «Барыс» не выигрывал в Ярославле. Кстати, в той игре знаковой цифры достиг старожил команды Кевин Даллмэн — он стал первым легионером, который провёл 600 матчей в лиге. И в этот раз астанчане приедут в город на Волге в хорошем настроении: в предыдущем матче им удалось выцепить победу в серии буллитов в Хельсинки. Впрочем, «Локомотив» в нынешнем сезоне совсем не подарок. У ярославцев подрастает звезда молодого Ильи Коновалова, который в свои 20 лет на равных конкурирует с более опытным Александром Салаком и делает «сухие» серии. К данному моменту он не пропускает в течение 72 минут подряд. В хорошей форме находится Андрей Локтионов, который неизменно набирал очки в каждом из пяти последних матчей. Словом, в Ярославле нас ждёт весьма интересная заруба. Обе команды находятся в хорошей текущей форме, так что отдать предпочтение
Прогноз: и,
Интрига: полтора месяца назад «Слован» сотворил сенсацию, и обыграл «Авангард» в Балашихе. Так что,
Прогноз: поставим на гостей. Более высокий исполнительский класс команды поможет им победить в основное время.