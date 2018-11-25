Интриги дня КХЛ: «Авангард» снова проиграет «Словану»?

Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» — «Динамо» (Минск)

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 25.11.2018, 14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн -

Интрига: эти команды уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В конце сентября уфимцы переиграли минчан в гостях со счётом 3:1. И, откровенно говоря, шансов на то, что сегодня «Динамо» возьмёт реванш, немного. Приход Андрея Сидоренко на пост главного тренера пока что не приносит результатов. Конечно, тут стоит отметить, что наставнику пришлось рвануть с места в карьер, и начать работу с коллективом с трудной поездки по Дальнему Востоку и домашних встреч с «Металлургом» и «Автомобилистом». Но последние игры динамовцев не впечатляют от слова «совсем». Два поражения от «Куньлуня» и «Адмирала» с общим счётом 2:9 — показатель того, что пока что никаких позитивных перемен в команде не произошло. В то, что сегодня мы увидим на льду другое «Динамо», верится с трудом.

Прогноз: ждём уверенную победу хозяев в основное время с преимуществом в 2−3 шайбы.

«Локомотив» — «Барыс»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 25.11.2018, 17:00 Локомотив - Барыс -

Интрига: ещё ни разу, за всю свою десятилетнюю историю выступлений в КХЛ, «Барыс» не выигрывал в Ярославле. Кстати, в той игре знаковой цифры достиг старожил команды Кевин Даллмэн — он стал первым легионером, который провёл 600 матчей в лиге. И в этот раз астанчане приедут в город на Волге в хорошем настроении: в предыдущем матче им удалось выцепить победу в серии буллитов в Хельсинки. Впрочем, «Локомотив» в нынешнем сезоне совсем не подарок. У ярославцев подрастает звезда молодого Ильи Коновалова, который в свои 20 лет на равных конкурирует с более опытным Александром Салаком и делает «сухие» серии. К данному моменту он не пропускает в течение 72 минут подряд. В хорошей форме находится Андрей Локтионов, который неизменно набирал очки в каждом из пяти последних матчей. Словом, в Ярославле нас ждёт весьма интересная заруба. Обе команды находятся в хорошей текущей форме, так что отдать предпочтение кому-либо из соперников трудно.

Прогноз: и, всё-таки, мы сделаем ставку на хозяев. Поддержка родных болельщиков, вдохновенная игра Коновалова и лидеров команды поможет «Локомотиву» сегодня победить.

«Слован» — «Авангард»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 13, 25.11.2018, 19:30 Слован - Авангард -

Интрига: полтора месяца назад «Слован» сотворил сенсацию, и обыграл «Авангард» в Балашихе. Так что, волей-неволей, перед сегодняшней встречей та игра приходит на ум. Смогут ли братиславцы повторить тот результат? Последние игры подопечных Владимира Орсага разубеждают нас в этом. Они потерпели три поражения подряд от «Торпедо», ЦСКА и «Витязя». Причём, в матче с подольчанами «Слован» вёл в счёте 2:0, но, в итоге, умудрился упустить победу за двадцать секунд до конца третьего периода. Интересно будет посмотреть на то, как хозяева перенесли этот психологический удар. Впрочем, дела у «ястребов» в последнее время идут не сильно лучше. Команда проиграла дважды подряд, и если поражение от «Йокерита» можно объяснить тем, что «шуты» сейчас — одна из самых забивающих команд лиги, то неудача в Риге получилась более неожиданной. Команда Боба Хартли уступила со счётом 0:3, причём, в той игре обошлось без голов от лидеров латвийской команды — Линуса Виделля (швед не принимал участия в матче) и Мэтью Майоне. Так что, сегодня в Братиславе, при любом исходе, прервётся чья-то серия из поражений.