«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал крупную победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал крупную победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 6:1 (2:1, 3:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Антон Бурдасов (12-я минута), забивший сотый гол в КХЛ, Йоонас Кемппайнен (14), Тему Хартикайнен (30), Захар Арзамасцев (33), Дмитрий Кугрышев (37) и Максим Майоров (41), у гостей отличился Андрей Степанов (15).
Для нападающего белорусской команды Сергея Костицына этот матч стал 300-м в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Салават» 27 ноября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Динамо» днем позже сыграет в Минске с хельсинкским «Йокеритом».
|Салават Юлаев
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6:1
(2:1, 3:0, 1:0)
|Динамо Мн
|Николай Цулыгин
|Андрей Сидоренко
|Юха Метсола 52:01 (А. Кареев 52:01)
|Михаил Карнаухов 40:00 (Ю. Энрот 40:00)
|1-й период
|02:57
|Филип Ларсен
|09:33
|11:29
|Антон Бурдасов (П. Хохряков)
|Денис Осипов
|13:06
|13:39
|Йоонас Кемппайнен (Ф. Ларсен, Л. Умарк)
|Андрей Степанов (Д. Буйницкий, Е. Ковыршин)
|14:02
|16:21
|Вячеслав Основин
|Патрик Уиркош
|16:51
|19:20
|Антон Бурдасов
|2-й период
|24:24
|29:26
|Теему Хартикайнен (Ал. Семенов, Л. Умарк)
|32:23
|Захар Арзамасцев (Л. Умарк, Д. Кугрышев)
|36:01
|Дмитрий Кугрышев (Л. Умарк, А. Кадейкин)
|39:59
|Владимир Жарков
|3-й период
|40:49
|Максим Майоров (А.М. Сергеев, А. Кадейкин)
|Кирилл Готовец
|44:41
|48:25
|Йоонас Кемппайнен
|Дмитрий Знахаренко
|56:52
|Александр Павлович
|57:07
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)