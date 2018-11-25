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17:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал крупную победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 6:1 (2:1, 3:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Антон Бурдасов (12-я минута), забивший сотый гол в КХЛ, Йоонас Кемппайнен (14), Тему Хартикайнен (30), Захар Арзамасцев (33), Дмитрий Кугрышев (37) и Максим Майоров (41), у гостей отличился Андрей Степанов (15).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для нападающего белорусской команды Сергея Костицына этот матч стал 300-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Салават» 27 ноября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Динамо» днем позже сыграет в Минске с хельсинкским «Йокеритом».

Салават Юлаев 6:1
(2:1, 3:0, 1:0)
Динамо Мн
25.11.2018, 14:30 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Андрей Сидоренко
Вратари
Юха Метсола 52:01 (А. Кареев 52:01) Михаил Карнаухов 40:00 (Ю. Энрот 40:00)
1-й период
02:57 Филип Ларсен
09:33
11:29 Антон Бурдасов (П. Хохряков)
Денис Осипов 13:06
13:39 Йоонас Кемппайнен (Ф. Ларсен, Л. Умарк)
Андрей Степанов (Д. Буйницкий, Е. Ковыршин) 14:02
16:21 Вячеслав Основин
Патрик Уиркош 16:51
19:20 Антон Бурдасов
2-й период
24:24
29:26 Теему Хартикайнен (Ал. Семенов, Л. Умарк)
32:23 Захар Арзамасцев (Л. Умарк, Д. Кугрышев)
36:01 Дмитрий Кугрышев (Л. Умарк, А. Кадейкин)
39:59 Владимир Жарков
3-й период
40:49 Максим Майоров (А.М. Сергеев, А. Кадейкин)
Кирилл Готовец 44:41
48:25 Йоонас Кемппайнен
Дмитрий Знахаренко 56:52
Александр Павлович 57:07
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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