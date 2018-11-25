«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 6:1 (2:1, 3:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Антон Бурдасов (12-я минута), забивший сотый гол в КХЛ, Йоонас Кемппайнен (14), Тему Хартикайнен (30), Захар Арзамасцев (33), Дмитрий Кугрышев (37) и Максим Майоров (41), у гостей отличился Андрей Степанов (15).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_fe0430e70278f6409a9c52d18a51a347_hd/q559073/5f737e289c178a54c35ab7737c0689d5/4698828844?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для нападающего белорусской команды Сергея Костицына этот матч стал 300-м в регулярных чемпионатах КХЛ.