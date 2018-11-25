«Барыс» упустил преимущество в две шайбы и проиграл четвертой команде «Запада» КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Локомотиву» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Локомотиву» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 25 ноября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
Первый период остался за «Локо». Автором единственной шайбы на восьмой минуте стал нападающий Егор Аверин.
Все перевернулось во втором периоде, в котором «Барыс» забросил три шайбы, две из которых в свои актив записали молодые казахстанцы. На 24-й минуте защитник Валерий Орехов сравнял счет, на 33-й нападающий Кирилл Панюков вывел астанинцев вперед, а через 35 секунд забил канадский форвард Мэтт Фрэттин, вернувшийся после травмы.
Удержать счет 3:1 в свою пользу «Барыс» не смог. На 34-й минуте Данил Юртайкин забросил вторую шайбу «Локо» и вернул интригу в игру, а в третьем периоде хозяева забили три раза и вырвали победу. На 44-й минуте отличился Павел Красковский, на 47-й — Денис Алексеев, а на 55-й — Аверин, оформивший дубль.
Отметим, что в прошедшем матче «Барыс» снова играл без четырех хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер, а также нападающие Андре Петерссон и Патрис Кормье получили травмы. Все они остались в Астане и не поехали на гостевую серию.
С 43 очками «Локо» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, а «Барыс» с 42 баллами идет пятым на «Востоке».
Следующий матч «Барыс» проведет 23 ноября, когда в гостях встретится с «Северсталью», занимающей последнее, 12-е, место на «Западе». Игра начнется в 22:30 по времени Астаны. Затем «Барысу» предстоит домашняя серия из трех встреч.
|Дмитрий Квартальнов
|Андрей Скабелка
|Илья Коновалов
|Доминик Граховина 58:28 (Д. Граховина 58:53-59:14)
|1-й период
|07:54
|Егор Аверин (П. Контиола)
|2-й период
|Валерий Орехов (Н. Михайлис, М. Фраттин)
|23:44
|Роман Старченко
|26:25
|Кирилл Панюков (Д. Гренц, Д. Шевченко)
|32:05
|Мэтт Фраттин (Н. Михайлис, В. Орехов)
|32:40
|33:56
|Данил Юртайкин (В. Картаев)
|3-й период
|Кертис Валк
|40:43
|43:33
|Павел Красковский (А. Каюмов, А. Кутузов)
|46:05
|Денис Алексеев (Д. Юртайкин, В. Картаев)
|54:40
|Егор Аверин (А. Ильенко)
|59:29
|Брэндон Козун
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)