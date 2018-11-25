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19:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» упустил преимущество в две шайбы и проиграл четвертой команде «Запада» КХЛ

Хоккеисты «Барыса» проиграли «Локомотиву» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 25 ноября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Первый период остался за «Локо». Автором единственной шайбы на восьмой минуте стал нападающий Егор Аверин.

Все перевернулось во втором периоде, в котором «Барыс» забросил три шайбы, две из которых в свои актив записали молодые казахстанцы. На 24-й минуте защитник Валерий Орехов сравнял счет, на 33-й нападающий Кирилл Панюков вывел астанинцев вперед, а через 35 секунд забил канадский форвард Мэтт Фрэттин, вернувшийся после травмы.

Удержать счет 3:1 в свою пользу «Барыс» не смог. На 34-й минуте Данил Юртайкин забросил вторую шайбу «Локо» и вернул интригу в игру, а в третьем периоде хозяева забили три раза и вырвали победу. На 44-й минуте отличился Павел Красковский, на 47-й — Денис Алексеев, а на 55-й — Аверин, оформивший дубль.

Отметим, что в прошедшем матче «Барыс» снова играл без четырех хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер, а также нападающие Андре Петерссон и Патрис Кормье получили травмы. Все они остались в Астане и не поехали на гостевую серию.

С 43 очками «Локо» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, а «Барыс» с 42 баллами идет пятым на «Востоке».

Следующий матч «Барыс» проведет 23 ноября, когда в гостях встретится с «Северсталью», занимающей последнее, 12-е, место на «Западе». Игра начнется в 22:30 по времени Астаны. Затем «Барысу» предстоит домашняя серия из трех встреч.

Локомотив 5:3
(1:0, 1:3, 3:0)
Барыс
25.11.2018, 17:00 Зрители: 8000 Регулярный чемпионат "Арена-2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Андрей Скабелка
Вратари
Илья Коновалов Доминик Граховина 58:28 (Д. Граховина 58:53-59:14)
1-й период
07:54 Егор Аверин (П. Контиола)
2-й период
Валерий Орехов (Н. Михайлис, М. Фраттин) 23:44
Роман Старченко 26:25
Кирилл Панюков (Д. Гренц, Д. Шевченко) 32:05
Мэтт Фраттин (Н. Михайлис, В. Орехов) 32:40
33:56 Данил Юртайкин (В. Картаев)
3-й период
Кертис Валк 40:43
43:33 Павел Красковский (А. Каюмов, А. Кутузов)
46:05 Денис Алексеев (Д. Юртайкин, В. Картаев)
54:40 Егор Аверин (А. Ильенко)
59:29 Брэндон Козун
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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"Барыс" упустил преимущество в две шайбы и проиграл четвертой команде "Запада" КХЛ
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