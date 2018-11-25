«Барыс» упустил преимущество в две шайбы и проиграл четвертой команде «Запада» КХЛ

Игра проходила сегодня, 25 ноября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Первый период остался за «Локо». Автором единственной шайбы на восьмой минуте стал нападающий Егор Аверин.

Все перевернулось во втором периоде, в котором «Барыс» забросил три шайбы, две из которых в свои актив записали молодые казахстанцы. На 24-й минуте защитник Валерий Орехов сравнял счет, на 33-й нападающий Кирилл Панюков вывел астанинцев вперед, а через 35 секунд забил канадский форвард Мэтт Фрэттин, вернувшийся после травмы.

Удержать счет 3:1 в свою пользу «Барыс» не смог. На 34-й минуте Данил Юртайкин забросил вторую шайбу «Локо» и вернул интригу в игру, а в третьем периоде хозяева забили три раза и вырвали победу. На 44-й минуте отличился Павел Красковский, на 47-й — Денис Алексеев, а на 55-й — Аверин, оформивший дубль.

Отметим, что в прошедшем матче «Барыс» снова играл без четырех хоккеистов — капитан Брэндон Боченски, защитник Джесси Блэкер, а также нападающие Андре Петерссон и Патрис Кормье получили травмы. Все они остались в Астане и не поехали на гостевую серию.

С 43 очками «Локо» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, а «Барыс» с 42 баллами идет пятым на «Востоке».