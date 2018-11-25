Тренер «Барыса» нашел объяснение упущенному преимуществу и поражению от четвертой команды «Запада»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Локомотива» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Локомотива» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Ярославле завершилась победой хозяев — 5:3. При этом во втором периоде «Барыс» вел со счетом 3:1, но упустил это преимущество и остался без очков.
— «Локомотив» — с победой. Если говорить по матчу, неплохо играли, хорошее движение было, все было неплохо до второй пропущенной шайбы. Когда счет стал 3−2, соперник перехватил инициативу, полностью доминировал на льду. В третьем периоде мы нигде не успевали, проигрывали все стыки, уступали в борьбе и, как следствие, такой результат. Готовимся к следующим матчам, — сказал Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».
— Андрей Владимирович, команда провела три разных периода, поэтому возникает вопрос, она выполнила вашу игровую установку или
— У нас сейчас вынужденно много молодых ребят, и они, наверное, при счете 3−1 пошли искать счастье в атаке. Как мы не пытались успокоить и сдержать, но… Очень тяжелый матч был в Хельсинки, много отдали сил, возможно, нам не хватило сил на третий период. Очень хорошо накрывал соперник, быстро убегал в атаку.
Итоги матча подвел и главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов, который отметил игру «Барыса» в контратаках.
«Соглашусь, полматча была равная игра, обоюдоострая. Знали, что соперник очень хорошо играет на контратаках, очень мощно, с места отбора шайбы, бегут хорошо.
Отметим, что с 43 очками «Локо» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, а «Барыс» с 42 баллами идет пятым на «Востоке».
Следующий матч «Барыс» проведет 28 ноября, когда в гостях встретится с «Северсталью», занимающей последнее, 12-е место на «Западе». Игра начнется в 22:30 по времени Астаны. Затем «Барысу» предстоит домашняя серия из трех встреч.
|Дмитрий Квартальнов
|Андрей Скабелка
|Илья Коновалов
|Доминик Граховина 58:28 (Д. Граховина 58:53-59:14)
|1-й период
|07:54
|Егор Аверин (П. Контиола)
|2-й период
|Валерий Орехов (Н. Михайлис, М. Фраттин)
|23:44
|Роман Старченко
|26:25
|Кирилл Панюков (Д. Гренц, Д. Шевченко)
|32:05
|Мэтт Фраттин (Н. Михайлис, В. Орехов)
|32:40
|33:56
|Данил Юртайкин (В. Картаев)
|3-й период
|Кертис Валк
|40:43
|43:33
|Павел Красковский (А. Каюмов, А. Кутузов)
|46:05
|Денис Алексеев (Д. Юртайкин, В. Картаев)
|54:40
|Егор Аверин (А. Ильенко)
|59:29
|Брэндон Козун
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)