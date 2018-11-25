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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» нашел объяснение упущенному преимуществу и поражению от четвертой команды «Запада»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Локомотива» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра в Ярославле завершилась победой хозяев — 5:3. При этом во втором периоде «Барыс» вел со счетом 3:1, но упустил это преимущество и остался без очков.

— «Локомотив» — с победой. Если говорить по матчу, неплохо играли, хорошее движение было, все было неплохо до второй пропущенной шайбы. Когда счет стал 3−2, соперник перехватил инициативу, полностью доминировал на льду. В третьем периоде мы нигде не успевали, проигрывали все стыки, уступали в борьбе и, как следствие, такой результат. Готовимся к следующим матчам, — сказал Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, команда провела три разных периода, поэтому возникает вопрос, она выполнила вашу игровую установку или где-то ребята сбились, особенно в третьем периоде?

— У нас сейчас вынужденно много молодых ребят, и они, наверное, при счете 3−1 пошли искать счастье в атаке. Как мы не пытались успокоить и сдержать, но… Очень тяжелый матч был в Хельсинки, много отдали сил, возможно, нам не хватило сил на третий период. Очень хорошо накрывал соперник, быстро убегал в атаку.

Итоги матча подвел и главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов, который отметил игру «Барыса» в контратаках.

«Соглашусь, полматча была равная игра, обоюдоострая. Знали, что соперник очень хорошо играет на контратаках, очень мощно, с места отбора шайбы, бегут хорошо. Где-то “нырнули” в этом моменте мы. Да, второй гол получился очень нужным, переломным. Третий период нам удался, прежде всего в голах», — сказал Квартальнов.

Отметим, что с 43 очками «Локо» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, а «Барыс» с 42 баллами идет пятым на «Востоке».

Следующий матч «Барыс» проведет 28 ноября, когда в гостях встретится с «Северсталью», занимающей последнее, 12-е место на «Западе». Игра начнется в 22:30 по времени Астаны. Затем «Барысу» предстоит домашняя серия из трех встреч.

Локомотив 5:3
(1:0, 1:3, 3:0)
Барыс
25.11.2018, 17:00 Зрители: 8000 Регулярный чемпионат "Арена-2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Андрей Скабелка
Вратари
Илья Коновалов Доминик Граховина 58:28 (Д. Граховина 58:53-59:14)
1-й период
07:54 Егор Аверин (П. Контиола)
2-й период
Валерий Орехов (Н. Михайлис, М. Фраттин) 23:44
Роман Старченко 26:25
Кирилл Панюков (Д. Гренц, Д. Шевченко) 32:05
Мэтт Фраттин (Н. Михайлис, В. Орехов) 32:40
33:56 Данил Юртайкин (В. Картаев)
3-й период
Кертис Валк 40:43
43:33 Павел Красковский (А. Каюмов, А. Кутузов)
46:05 Денис Алексеев (Д. Юртайкин, В. Картаев)
54:40 Егор Аверин (А. Ильенко)
59:29 Брэндон Козун
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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