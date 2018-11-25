Тренер «Барыса» нашел объяснение упущенному преимуществу и поражению от четвертой команды «Запада»

Игра в Ярославле завершилась победой хозяев — 5:3. При этом во втором периоде «Барыс» вел со счетом 3:1, но упустил это преимущество и остался без очков.

— «Локомотив» — с победой. Если говорить по матчу, неплохо играли, хорошее движение было, все было неплохо до второй пропущенной шайбы. Когда счет стал 3−2, соперник перехватил инициативу, полностью доминировал на льду. В третьем периоде мы нигде не успевали, проигрывали все стыки, уступали в борьбе и, как следствие, такой результат. Готовимся к следующим матчам, — сказал Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, команда провела три разных периода, поэтому возникает вопрос, она выполнила вашу игровую установку или где-то ребята сбились, особенно в третьем периоде?

— У нас сейчас вынужденно много молодых ребят, и они, наверное, при счете 3−1 пошли искать счастье в атаке. Как мы не пытались успокоить и сдержать, но… Очень тяжелый матч был в Хельсинки, много отдали сил, возможно, нам не хватило сил на третий период. Очень хорошо накрывал соперник, быстро убегал в атаку.

Итоги матча подвел и главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов, который отметил игру «Барыса» в контратаках.

«Соглашусь, полматча была равная игра, обоюдоострая. Знали, что соперник очень хорошо играет на контратаках, очень мощно, с места отбора шайбы, бегут хорошо. Где-то “нырнули” в этом моменте мы. Да, второй гол получился очень нужным, переломным. Третий период нам удался, прежде всего в голах», — сказал Квартальнов.

Отметим, что с 43 очками «Локо» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, а «Барыс» с 42 баллами идет пятым на «Востоке».