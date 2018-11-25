«Слован» проиграл в четвертом матче КХЛ подряд, уступив «Авангарду»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (29-я минута, 51), Давид Деарне (38) и Виктор Стольберг (56). У проигравших отличился Андрей Месарош (35).

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 32 матчах. «Слован» потерпел четвертое поражение подряд и находится на 10-й строчке в таблице Западной конференции, в активе команды 22 очка в 33 встречах.

В следующем матче «Авангард» дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 29 ноября, «Слован» 28 ноября на выезде встретится с московским «Динамо».