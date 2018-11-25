«Слован» проиграл в четвертом матче КХЛ подряд, уступив «Авангарду»
ТАСС, 25 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 4:1 одержал победу над братиславским «Слованом» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 25 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 4:1 одержал победу над братиславским «Слованом» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (29-я минута, 51), Давид Деарне (38) и Виктор Стольберг (56). У проигравших отличился Андрей Месарош (35).
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 32 матчах. «Слован» потерпел четвертое поражение подряд и находится на 10-й строчке в таблице Западной конференции, в активе команды 22 очка в 33 встречах.
В следующем матче «Авангард» дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 29 ноября, «Слован» 28 ноября на выезде встретится с московским «Динамо».
В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» в домашнем матче обыграл астанинский «Барыс» (5:3), уфимский «Салават Юлаев» дома победил минское «Динамо» (6:1), а пекинский «Куньлунь» дома обыграл «Сочи» (3:0).
|Владимир Орсаг
|Боб Хартли
|Марек Чильяк
|Игорь Бобков
|1-й период
|15:53
|Рудольф Червены
|2-й период
|27:10
|Лукаш Клок
|Денис Зернов (Е. Медведев, М. Чудинов)
|28:23
|Михаил Фисенко
|30:15
|Алексей Емелин
|34:24
|34:59
|Андрей Мезарош (Л. Клок, Ж. Еглич)
|Давид Деарне (А. Манукян, С. Кошелев)
|37:30
|3-й период
|40:36
|42:52
|Лукаш Клок
|50:28
|Андрей Мезарош
|50:28
|Андрей Мезарош
|Денис Зернов (С. Широков, Е. Медведев)
|50:35
|Виктор Столберг (К. Семенов)
|56:12
|58:30
|Кейси Бэйли
|22
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)