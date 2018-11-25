Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Аризона Койотс0
Калгари Флэймз0
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован1
Авангард4
Хоккей. НХЛ
26.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
26.11
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив5
Барыс3
Хоккей. НХЛ
26.11
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев6
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь3
Сочи0
Все события
Фоторепортажи
23Аленичев показал силу в Химках
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
22:30 (мск), источник: ТАСС

«Слован» проиграл в четвертом матче КХЛ подряд, уступив «Авангарду»

ТАСС, 25 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 4:1 одержал победу над братиславским «Слованом» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (29-я минута, 51), Давид Деарне (38) и Виктор Стольберг (56). У проигравших отличился Андрей Месарош (35).

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 32 матчах. «Слован» потерпел четвертое поражение подряд и находится на 10-й строчке в таблице Западной конференции, в активе команды 22 очка в 33 встречах.

В следующем матче «Авангард» дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 29 ноября, «Слован» 28 ноября на выезде встретится с московским «Динамо».

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» в домашнем матче обыграл астанинский «Барыс» (5:3), уфимский «Салават Юлаев» дома победил минское «Динамо» (6:1), а пекинский «Куньлунь» дома обыграл «Сочи» (3:0).

Слован 1:4
(0:0, 1:2, 0:2)
Авангард
25.11.2018, 19:30 Зрители: 6874 Регулярный чемпионат "Словнафт-Арена"
Главные тренеры
Владимир Орсаг Боб Хартли
Вратари
Марек Чильяк Игорь Бобков
1-й период
15:53 Рудольф Червены
2-й период
27:10 Лукаш Клок
Денис Зернов (Е. Медведев, М. Чудинов) 28:23
Михаил Фисенко 30:15
Алексей Емелин 34:24
34:59 Андрей Мезарош (Л. Клок, Ж. Еглич)
Давид Деарне (А. Манукян, С. Кошелев) 37:30
3-й период
40:36
42:52 Лукаш Клок
50:28 Андрей Мезарош
50:28 Андрей Мезарош
Денис Зернов (С. Широков, Е. Медведев) 50:35
Виктор Столберг (К. Семенов) 56:12
58:30 Кейси Бэйли
Статистика
22 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Слован
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
«Зенит» вынес «Ростов» и впервые за 4 года выиграл первый круг
Криштиану Роналду установил рекорд туринского «Ювентуса»
Сногсшибательное показательное выступление Медведевой (видео)
Игрок «Спартака»: Хотим закрыть страницу, связанную с Каррерой
«Арсенал» крупно проиграл «Краснодару» в первом матче Черевченко
Семак: Только за, если Дриусси будет играть за сборную России
Сироткин: Последняя гонка сезона получилась по-настоящему плохой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь