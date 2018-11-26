Есмантович: ЦСКА пришлось постараться, чтобы вернуть Мамина из НХЛ

Источник: РИА "Новости"

23 ноября армейский клуб объявил о возвращении Мамина, который выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 год, в сезоне-2014/15 он был признан лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соглашение с Маминым рассчитано до конца нынешнего сезона. В 2016 году «Флорида» выбрала форварда на драфте НХЛ под общим 175-м номером, за «Пантерз» он дебютировал в январе 2018 года. В текущем сезоне 23-летний форвард провел за «Флориду» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями, всего в НХЛ он сыграл 33 матча и набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача).

«У Максима очень пламенный и жесткий характер, над его возвращением пришлось поработать всему административному корпусу ЦСКА. Самой главной преградой было то, что Максим думал, остаться ли ему в НХЛ, чтобы доказывать свое место в первых двух звеньях. Важными аспектами при переговорах было желание Максима, и наш менеджмент, и менеджмент американского клуба нашли компромисс», — сказал Есмантович.

По словам руководителя клуба, ЦСКА осталось подписать только трансферную карту для того, чтобы игрок смог выступать в КХЛ. «Мы надеемся, что завтра до обеда сможем предоставить игрока тренерам для работы. Что касается того, останется ли Мамин по окончании сезона, то мы бы не хотели сейчас отвечать на этот вопрос, поскольку у него действующий контракт с «Флоридой».

«Он к нам приехал по локально-нормативным документам, связанным с арендой в ЦСКА, которая внесена в его контракт, поэтому говорить о его будущем на следующий год было бы некорректно по отношению к североамериканцам и самому Максиму. После окончания контракта мы будем решать его судьбу с агентом и «Флоридой», — добавил он.