Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз5
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
СКА
Хоккей. НХЛ
25.11
Аризона Койотс1
Калгари Флэймз6
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
08:46 (мск), источник: ТАСС

Есмантович: ЦСКА пришлось постараться, чтобы вернуть Мамина из НХЛ

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московскому ЦСКА пришлось потрудиться, чтобы вернуть форварда Максима Мамина из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

23 ноября армейский клуб объявил о возвращении Мамина, который выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 год, в сезоне-2014/15 он был признан лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соглашение с Маминым рассчитано до конца нынешнего сезона. В 2016 году «Флорида» выбрала форварда на драфте НХЛ под общим 175-м номером, за «Пантерз» он дебютировал в январе 2018 года. В текущем сезоне 23-летний форвард провел за «Флориду» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями, всего в НХЛ он сыграл 33 матча и набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача).

«У Максима очень пламенный и жесткий характер, над его возвращением пришлось поработать всему административному корпусу ЦСКА. Самой главной преградой было то, что Максим думал, остаться ли ему в НХЛ, чтобы доказывать свое место в первых двух звеньях. Важными аспектами при переговорах было желание Максима, и наш менеджмент, и менеджмент американского клуба нашли компромисс», — сказал Есмантович.

По словам руководителя клуба, ЦСКА осталось подписать только трансферную карту для того, чтобы игрок смог выступать в КХЛ. «Мы надеемся, что завтра до обеда сможем предоставить игрока тренерам для работы. Что касается того, останется ли Мамин по окончании сезона, то мы бы не хотели сейчас отвечать на этот вопрос, поскольку у него действующий контракт с «Флоридой».

«Он к нам приехал по локально-нормативным документам, связанным с арендой в ЦСКА, которая внесена в его контракт, поэтому говорить о его будущем на следующий год было бы некорректно по отношению к североамериканцам и самому Максиму. После окончания контракта мы будем решать его судьбу с агентом и «Флоридой», — добавил он.

Трансферное окно в КХЛ открыто до 27 декабря включительно. «Не хотелось бы раскрывать все карты, мы ежедневно работаем над усилением нашего состава. Как вы знаете, ЦСКА по-прежнему придерживается политики возвращения из-за океана наших воспитанников», — подчеркнул Есмантович.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе
Его боятся даже норвежцы: российский лыжник побеждает всех
СМИ: Игуаин может стать игроком «Челси»
«Лос-Анджелес» победил, Ковальчук играл в четвертом звене: видео
2 передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»: видео
Определился чемпион Бразилии по футболу
Бивол надумал сменить дивизион и сразиться с «Канело» Альваресом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь