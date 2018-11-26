Интриги дня КХЛ: «Динамо» ворвётся в плей-офф, «Торпедо» снова победит на Урале

Источник: РИА "Новости"

«Амур» — «Сибирь»

Интриги: в Хабаровске встретятся «Амур» и «Сибирь», и можно говорить о том, что оба клуба сейчас на подъёме.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 26.11.2018, 12:30 Амур - Сибирь -

«Тигры» набирают очки в трёх последних матчах, правда две из этих встреч подопечные Николая Борщевского проиграли по буллитам. Третий матч также завершился в серии послематчевых бросков, но здесь уже мастерство проявили голкиперы хабаровчан: Алексей Мурыгин отразил все атаки «Спартака» в основное время и в овертайме, а Евгений Аликин подтащил в буллитном розыгрыше. Для «Амура» тот матч стал всего вторым «сухим» в сезоне, скажут ли вновь своё слово голкиперы «тигров» в поединке с «Сибирью»?

Если у «Амура» три матча с очками, то новосибирцы впервые в сезоне выиграли трижды подряд. Команда Александра Андриевского сначала обыграла всё тот же «Амур» на домашней площадке, а затем удивила и порадовала своих болельщиков, одолев московское «Динамо» и «Салават Юлаев». Бело-голубым удалось отгрузить шесть шайб, с уфимцами на ноль отыграл Алексей Красиков — «Сибирь» радует по всем фронтам, перенесётся ли этот кураж на выезд?

Наш прогноз: в Хабаровске новосибирцы будут лишены важного фактора своих последних успехов — сумасшедшей поддержки болельщиков, но дела у команды потихоньку налаживаются, и с «Амуром» «Сибирь» должна справиться и в гостях. Прогнозируем успех подопечных Андриевского.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 26.11.2018, 17:00 Металлург Мг - Торпедо НН -

«Металлург» — «Торпедо»

Интриги: магнитогорцы прервали серию из двух поражений, но победа над «Нефтехимиком» далась уральцам с трудом. Йозефу Яндачу не понравилось то количество потерь, которое допустила его команда, подправит ли этот компонент наставник к игре с «Торпедо»?

При этом мастерство хоккеистов «Магнитки» позволило им добыть два очка, нападение уральцев весьма вариативно и работает даже с учётом снизившейся результативности Сергея Мозякина.

Нижегородцы проводят хороший выезд, после успеха в Екатеринбурге последовала волевая победа в Челябинске. Во встрече с «Трактором» прорвало форвардов Энди Мили и Эндрю Кэлофа, а также защитника Филипа Хольма. Эта троица просто «убила» челябинцев при розыгрыше большинства, каждый из хоккеистов набрал по три очка. Покажут ли нижегородские иностранцы топ-уровень и в Магнитогорске?

Наш прогноз: это будет встреча двух команд с отличным нападением и небезгрешной обороной, мы вправе ждать большого количества заброшенных шайб. Предположим, что в голевой перестрелке сильнее окажутся гости, у которых уральский выезд получается весьма успешным.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 26.11.2018, 19:00 Ак Барс - Нефтехимик -

«Ак Барс» — «Нефтехимик»

Интриги: «Ак Барс» и «Нефтехимик» в третий раз в сезоне сойдутся в татарстанском дерби и впервые — на льду «Татнефть-Арены». Казанцы вернулись со сверхудачного выезда, подопечным Зинэтулы Билялетдинова удалось добыть три победы на Урале, а особенно приятны для «Ак Барса» успехи в играх с прямыми конкурентами по дивизиону Харламова — «Автомобилистом» и «Металлургом». Результаты нижнекамцев на этом маршруте поскромнее, после триумфа в Екатеринбурге последовало два поражения, и команда Андрея Назарова по-прежнему не может закрепиться в кубковой восьмёрке.

Но встречи между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» вряд ли стоит рассматривать через призму текущей формы команд, эти поединки носят особенный характер. Разница в классе между одной из самых титулованных команд России и крепким середняком зачастую нивелируется в очных противостояниях, и «Нефтехимику» нередко удаются уверенные победы.

Свежи в памяти поединки прошлого и позапрошлого сезонов, когда нижнекамцы разбирались с конкурентом со счетами 8:2 и 3:0, последний матч в Казани завершился победой команды Назарова, а в начале ноября «Нефтехимик» сумел отыграть две шайбы и вырвать волевую победу по буллитам.

Чего ждать от очередного этапа этой дуэли?

Наш прогноз: матч пройдёт в равной и бескомпромиссной борьбе, в этом можно не сомневаться. А победу одержат казанцы, она станет для «Ак Барса» пятой подряд.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 26.11.2018, 19:30 ХК Динамо - Йокерит -

«Динамо» М — «Йокерит»

Интриги: бело-голубые возвращаются с длинного выезда, который принёс подопечным Владимира Крикунова три победы в пяти встречах, но долгожданного попадания в кубковую восьмёрку не случилось. Игра «Динамо» ещё далека от идеала и поединок с «Йокеритом» станет отличной проверкой на прочность. Московский клуб выиграл последние семь очных встреч у «шутов», получится ли снова обыграть одного из лидеров Западной конференции?

«Йокерит» в последней игре довольно неожиданно уступил «Барысу» и испортил себе впечатление от домашней серии, которая получалась сверхудачной и в плане побед, и с точки зрения заброшенных шайб. Но Доминика Граховину удалось пробить лишь один раз, получится ли остановить одно из лучших нападений КХЛ и Ивану Бочарову?

Наш прогноз: «Динамо» давно не играло дома, и возвращение в Москву должно придать бело-голубым нужных эмоций. Поставим на успех хозяев площадки, благодаря которому «Динамо» всё-таки войдёт в зону плей-офф.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 26.11.2018, 19:30 ЦСКА - Витязь -

ЦСКА — «Витязь»

Интриги: ЦСКА просто великолепен. Команда Игоря Никитина в третий раз в сезоне обыграла СКА, вышла на абсолютное первое место в КХЛ и теперь может уйти в отрыв от преследователей, которые, в отличие от ЦСКА, хотя бы иногда проигрывают. В игровом механизме «армейцев» всё работает на высшем уровне и трудно сказать, кто же сумеет остановить эту машину в «регулярке».

«Витязь» сражается за место в восьмёрке, подопечные Валерия Белова одержали трудовые победы в Риге и Братиславе и пока удерживаются в границе заветной зоны плей-офф. Но впереди у подольчан два матча с «армейскими» коллективами, и позиции «Витязя» рискуют быть подорванными. Сможет ли подмосковный клуб совершить чудо?

Наш прогноз: дома против СКА — возможно, а вот на «ЦСКА-Арене» у команды Валерия Белова шансов очень мало. Игорь Никитин не допускает даже малейшей расслабленности у своих подопечных, так что надеяться на недонастрой соперника «Витязю» бессмысленно. ЦСКА лучше оппонента по всем параметрам, ставим на очередной успех «армейцев».

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 26.11.2018, 20:30 Динамо Р - СКА -

«Динамо» Рига — СКА

Интриги: рижане здорово выглядят после перерыва, в прошлой встрече они довольно уверенно обыграли «Авангард» и по потерянным очкам уже могут претендовать на пятое место в Западной конференции.

«Динамо» не смутила потеря из-за травмы лучшего бомбардира команды Линуса Виделля и снижение результативности Мэттью Майоне — без активного участия своих лидеров рижане словно объединились и стали играть ещё лучше. В последних встречах ворота «Динамо» защищал Тимур Билялов, наградой за отличную игру для него стал «сухарь» в поединке с «Авангардом». Вытеснит ли российский голкипер Кристерса Гудлевскиса с позиции первого номера латвийской команды?

СКА имел в активе хорошую победную серию, но она совершенно обесценилась поражением от московских «армейцев». В нынешнем сезоне питерцы пока не конкурент команде Игоря Никитина, и этот факт должен сильно волновать Илью Воробьёва. В последнее время вокруг СКА возникают невиданные ранее околохоккейные интриги.

Павел Дацюк лишился капитанской повязки и места в ударном звене, Патрик Херсли пропустил последние пять матчей по загадочным семейным обстоятельствам.

Всё ли ладно в питерском королевстве?

Наш прогноз: СКА наверняка сильно расстроен поражением от ЦСКА, «Динамо» же находится в отличной форме и готово дать отпор фавориту. Рискнём предположить, что латвийская команда сумеет одолеть питерского гиганта.