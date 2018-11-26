Тренер СКА Воробьев: Матч в Цюрихе будет хорошей рекламой КХЛ в Европе

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Цюрихе состоится во вторник и начнется в 21:30 мск.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 26.11.2018, 21:30 Динамо Р - СКА -

28 ноября там же рижане сыграют с московским ЦСКА. 26 и 28 октября ЦСКА и СКА провели игры в Вене с братиславским «Слованом».

«В Цюрихе прекрасная атмосфера, прекрасный город, — отметил Воробьев. — Думаю, что будет очень интересный матч и хорошая реклама КХЛ в Европе. Здесь интересный стадион. Лед пока тонок, но еще есть время».

В утренней раскатке не принимал участия нападающий СКА Наиль Якупов. «У нас идет ротация. Это внутренние дела», — сказал Воробьев.