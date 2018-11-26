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13:01 (мск), источник: ТАСС

Тренер СКА Воробьев: Матч в Цюрихе будет хорошей рекламой КХЛ в Европе

ЦЮРИХ /Швейцария/, 26 ноября. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Цюрихе между рижским «Динамо» и санкт-петербургским СКА станет хорошей рекламой лиге в Европе. Такое мнение журналистам высказал главный тренер СКА Илья Воробьев.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Цюрихе состоится во вторник и начнется в 21:30 мск.

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КХЛ 2018-2019
Неделя 14, 26.11.2018, 21:30
Динамо Р
-СКА-

28 ноября там же рижане сыграют с московским ЦСКА. 26 и 28 октября ЦСКА и СКА провели игры в Вене с братиславским «Слованом».

«В Цюрихе прекрасная атмосфера, прекрасный город, — отметил Воробьев. — Думаю, что будет очень интересный матч и хорошая реклама КХЛ в Европе. Здесь интересный стадион. Лед пока тонок, но еще есть время».

В утренней раскатке не принимал участия нападающий СКА Наиль Якупов. «У нас идет ротация. Это внутренние дела», — сказал Воробьев.

СКА после 31 матча набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

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