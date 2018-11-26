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13:58 (мск), источник: ТАСС

Дацюк: Поездки на матчи КХЛ в Западную Европу добавляют энергии

ЦЮРИХ /Швейцария/, 26 ноября. /ТАСС/. Участие в играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в городах Западной Европы добавляет энергии. Такое мнение журналистам высказал нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча регулярного чемпионата КХЛ в Цюрихе между рижским «Динамо» и СКА состоится во вторник и начнется в 21:30 мск. 28 ноября там же рижане сыграют с московским ЦСКА. 26 и 28 октября ЦСКА и СКА провели игры в Вене с братиславским «Слованом».

«Атмосфера в Швейцарии хорошая, если соберется полный стадион, будет замечательно. В Швейцарии играет много хороших хоккеистов. Они в последнее время прилично добавили, выходят в финалы чемпионатов мира, команда развивается, как и местный чемпионат. Такие поездки, конечно, добавляют энергии», — отметил Дацюк.

«Рижское “Динамо” играет в хороший, быстрый и энергозатратный хоккей», — добавил он.

Ранее главный тренер СКА Илья Воробьев отметил, что лед на арене в Цюрихе тонкий. «Лед мог быть и лучше, это технический вопрос», — сказал Дацюк.

СКА после 31 матча набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

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