Дацюк: Поездки на матчи КХЛ в Западную Европу добавляют энергии

Источник: РИА "Новости"

Встреча регулярного чемпионата КХЛ в Цюрихе между рижским «Динамо» и СКА состоится во вторник и начнется в 21:30 мск. 28 ноября там же рижане сыграют с московским ЦСКА. 26 и 28 октября ЦСКА и СКА провели игры в Вене с братиславским «Слованом».

«Атмосфера в Швейцарии хорошая, если соберется полный стадион, будет замечательно. В Швейцарии играет много хороших хоккеистов. Они в последнее время прилично добавили, выходят в финалы чемпионатов мира, команда развивается, как и местный чемпионат. Такие поездки, конечно, добавляют энергии», — отметил Дацюк.

«Рижское “Динамо” играет в хороший, быстрый и энергозатратный хоккей», — добавил он.

Ранее главный тренер СКА Илья Воробьев отметил, что лед на арене в Цюрихе тонкий. «Лед мог быть и лучше, это технический вопрос», — сказал Дацюк.