Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Сибирь3
Хоккей. КХЛ
21:30
Динамо Р
СКА
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз5
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
27.11
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
27.11
Флорида Пантерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
27.11
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Нью-Джерси Дэвилз2
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
27Первая победа Кононова в «Спартаке»
15:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибирь» на выезде одержала победу над «Амуром» в матче КХЛ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде одержали победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Хабаровске, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). В составе хозяев голы на свой счет записали Антон Лазарев (7-я минута) и Ян Коларж (58), у «Сибири» отличились Шэйн Принс (14), который дебютировал в составе новосибирцев, Дмитрий Саюстов (15) и Николай Демидов (27).

Следующий матч «Сибирь» проведет 28 ноября на выезде против китайского «Куньлуня». «Амур» днем позже примет «Сочи».

Амур 2:3
(1:2, 0:1, 1:0)
Сибирь
26.11.2018, 12:30 Зрители: 6242 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Александр Андриевский
Вратари
Алексей Мурыгин 59:35 Алексей Красиков
1-й период
06:56 Антон Лазарев (Е. Журавлев)
9495 (М. Игнатович, Д. Романцев) 13:44
14:20 Вячеслав Ушенин
Дмитрий Саюстов (Н. Михайлов) 14:27
Дмитрий Лукин 17:46
2-й период
Николай Демидов (Ж. Брюле) 26:39
3-й период
Алексей Красиков 48:11
Жильбер Брюле 52:34
Александр Шаров 55:54
57:30 Ян I Коларж (И. Руденков)
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева: это самые страшные слова, что я слышала от россиян
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
«Соцсети за меня ведут агенты»: как Медведева теряет фанатов
Его боятся даже норвежцы: российский лыжник побеждает всех
Ударный дебют Кононова и ахиллесова пята «Ростова». Рейтинг тура
«Фратрия»: Глушаков не может быть капитаном «Спартака»
«ПСЖ» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером
Боец ММА Нурмагомедов не исключил дружбу с Макгрегором в будущем
Россиянин, сломавший ногу на ОИ, сам платит за лечение
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь