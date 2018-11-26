«Сибирь» на выезде одержала победу над «Амуром» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Хабаровске, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). В составе хозяев голы на свой счет записали Антон Лазарев (7-я минута) и Ян Коларж (58), у «Сибири» отличились Шэйн Принс (14), который дебютировал в составе новосибирцев, Дмитрий Саюстов (15) и Николай Демидов (27).