«Сибирь» на выезде одержала победу над «Амуром» в матче КХЛ
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде одержали победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде одержали победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Хабаровске, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). В составе хозяев голы на свой счет записали Антон Лазарев (7-я минута) и Ян Коларж (58), у «Сибири» отличились Шэйн Принс (14), который дебютировал в составе новосибирцев, Дмитрий Саюстов (15) и Николай Демидов (27).
Следующий матч «Сибирь» проведет 28 ноября на выезде против китайского «Куньлуня». «Амур» днем позже примет «Сочи».
|Николай Борщевский
|Александр Андриевский
|Алексей Мурыгин 59:35
|Алексей Красиков
|1-й период
|06:56
|Антон Лазарев (Е. Журавлев)
|9495 (М. Игнатович, Д. Романцев)
|13:44
|14:20
|Вячеслав Ушенин
|Дмитрий Саюстов (Н. Михайлов)
|14:27
|Дмитрий Лукин
|17:46
|2-й период
|Николай Демидов (Ж. Брюле)
|26:39
|3-й период
|Алексей Красиков
|48:11
|Жильбер Брюле
|52:34
|Александр Шаров
|55:54
|57:30
|Ян I Коларж (И. Руденков)
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)