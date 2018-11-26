Как победить «Автомобилист» и проиграть СКА: ТОП-5 самых удобных и неудобных соперников для «Барыса» в КХЛ

«Барыс» сыграл неравномерное количество гостевых игр с каждым из текущих участников Лиги. Например, с «Трактором» или «Салават Юлаевым» было по 19 встреч, то матчей с «Сочи» на чужом льду казахстанцы сыграли всего два.

ТОП-5 самых неудобных соперников для «Барыса» на выезде

1. СКА (Санкт-Петербург) — 10 поражений в 10 играх.

У «Барыса» уже сложился комплекс, ведь когда они приезжают в гости к «армейцам», то не могут сыграть не то что успешно, но даже на среднем уровне. Три последних поражения с общим счетом 2:23 тому подтверждение.

2. «Локомотив» (Ярославль) — девять поражений в девяти играх.

Еще один 100-процентный результат. Но если в Санкт-Петербурге у «Барыса» есть проигранные матчи за пределами 60 минут, то в Ярославле строго в основное время.

3−4. «Ак Барс» (Казань) и «Салават Юлаев» (Уфа) — по 14 поражений.

Два титулованных участника КХЛ нанесли казахстанской команде одинаковое количество поражений, но клубу из Уфы потребовалось на это на одну игру больше (19 против 18).

5. «Металлург» (Магнитогорск) — 13 поражений в 16 играх.

Еще одна титулованная команда, которая обыгрывает «Барыс» с удивительным постоянством. В Магнитогорске клуб из Астаны не может выиграть шесть последних игр — с 2013 года.

Есть и еще две команды, которые также имеют внушительное преимуществом перед подопечными Андрея Скабелки, и могут войти в наш основной список: московское «Динамо» (девять побед и два поражения) и «Авангард» из Омска (11 побед и четыре поражения).

ТОП-5 самых удобных соперников для «Барыса» на выезде

1. «Динамо» (Рига) — девять побед в 11 играх.

Столичный клуб в Риге выиграл последние пять игр и эта серия продолжается. С учетом процента побед к количеству игр — рижане наши лидеры.

2. «Трактор» (Челябинск) — 10 побед в 19 играх.

Октябрьская победа вывела подопечных Андрея Скабелки вперед в противостоянии с челябинцами. «Барыс» тогда ушел от поражения за 31 секунду до финальной сирены и вырвал два очка в овертайме.

3. «Амур» (Хабаровск) — восемь побед в 14 играх.

В Хабаровск «Барысу» только предстоит выезд в текущем сезоне, но определенный позитив есть. Четыре из шести последних игр остались за казахстанским клубом.

4−6. «Витязь» (Московская область), «Автомобилист» (Екатеринбург), Нефтехимик (Нижнекамск) — по семь побед.

В текущем сезоне «Барыс» уже успешно съездил к «Витязю» (11 очных игр на площадке российского клуба), одержав в матче с Подмосковной командой вторую победу подряд в очной серии.

«Барыс» стал первым, кто обыграл бывшего лидера Лиги в текущем турнире. Для казахстанской команды этот успех стал третьим кряду в Екатеринбурге (13 игр в гостях). В Нижнекамске казахстанский клуб сыграл на игру меньше — 12 встреч.