Вступление в КХЛ является риском для швейцарского «Цюриха»

«Теоретически это возможно [вступление “Цюриха” в КХЛ]. Проблема в том, что всегда опасно покидать местный чемпионат — если ты его покинул и не закрепился в КХЛ, то команда исчезнет. Большой вопрос — дальние расстояния, перелеты. С экономической точки зрения, если мы будем играть со СКА, ЦСКА или “Металлургом”, то арена будет переполнена, а если будем играть с “Куньлунем”, “Адмиралом” или “Амуром”, то тут соберется, может быть, только одна тысяча зрителей», — пояснил исполнительный директор «Цюриха».