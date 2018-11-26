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21:27 (мск), источник: ТАСС

Вступление в КХЛ является риском для швейцарского «Цюриха»

ЦЮРИХ /Швейцария/, 26 ноября. /ТАСС/. Участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) является большим риском для швейцарского клуба «Цюрих». Об этом журналистам заявил исполнительный директор швейцарского клуба Петер Занер.

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Источник: РИА "Новости"
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КХЛ 2018-2019
Неделя 14, 28.11.2018, 20:30
Динамо Р
-ЦСКА-

В понедельник и среду в Цюрихе пройдут матчи регулярного чемпионата КХЛ. 26 ноября рижское «Динамо» сыграет с петербургским СКА, а двумя днями позже рижане встретятся с московским ЦСКА.

«Теоретически это возможно [вступление “Цюриха” в КХЛ]. Проблема в том, что всегда опасно покидать местный чемпионат — если ты его покинул и не закрепился в КХЛ, то команда исчезнет. Большой вопрос — дальние расстояния, перелеты. С экономической точки зрения, если мы будем играть со СКА, ЦСКА или “Металлургом”, то арена будет переполнена, а если будем играть с “Куньлунем”, “Адмиралом” или “Амуром”, то тут соберется, может быть, только одна тысяча зрителей», — пояснил исполнительный директор «Цюриха».

В настоящее время в КХЛ, помимо российских клубов, принимают участие команды из Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии, Финляндии и Латвии.

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